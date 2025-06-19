Dmitriyev: Rusya'ya ilk dönenler ABD'li petrol ve gaz şirketleri olacak
© SputnikRusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev
© Sputnik
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ABD'li iş insanlarıyla SPIEF kapsamında görüşmeler yürüten Dmitriyev, Amerikan şirketlerinin Rus pazarına dönüşüyle ilgili öngörülerini paylaştı.
Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rus pazarına ilk dönenlerin ABD'li petrol ve gaz şirketleri olacağını belirtti.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) marjında gazetecilere açıklama yapan Dmitriyev, "Amerikan şirketleri açısından bakıldığında, Arktik ve diğer bölgelerdeki petrol ve gaz sahalarını geliştirmek için Rus şirketleriyle ortaklık yapmak isteyen en büyük Amerikan şirketleri de dahil ABD'li petrol ve gaz şirketlerinin ülkemize dönen ilk şirketler arasında yer alacağına inanıyoruz" dedi.
Rus yetkililer, Batılı şirketlerin Rusya'ya geri dönmeleri için hiçbir ayrıcalık veya özel koşul sunulmayacağını, rekabetçi bir temelde geri dönmeleri gerekeceğini defalarca belirtti. Nitekim Mart ayı sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Rusya'dan ayrılan şirketlerin listesini güncellemesi ve geri dönüşlerini vicdanlı ve sorumlu iş yapma konusundaki zorunlu garantilerle koordine etme prosedürü geliştirmesi için talimat vermişti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Rusya'nın yabancı yatırımları reddetmediğini, ancak söz konusu yatırımların ‘akıllı’ olması ve öncelikle yeni teknolojik yeterlilikler yaratmayı hedeflemesi gerektiğini belirtnişti.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) marjında gazetecilere açıklama yapan Dmitriyev, "Amerikan şirketleri açısından bakıldığında, Arktik ve diğer bölgelerdeki petrol ve gaz sahalarını geliştirmek için Rus şirketleriyle ortaklık yapmak isteyen en büyük Amerikan şirketleri de dahil ABD'li petrol ve gaz şirketlerinin ülkemize dönen ilk şirketler arasında yer alacağına inanıyoruz" dedi.
Rus yetkililer, Batılı şirketlerin Rusya'ya geri dönmeleri için hiçbir ayrıcalık veya özel koşul sunulmayacağını, rekabetçi bir temelde geri dönmeleri gerekeceğini defalarca belirtti. Nitekim Mart ayı sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Rusya'dan ayrılan şirketlerin listesini güncellemesi ve geri dönüşlerini vicdanlı ve sorumlu iş yapma konusundaki zorunlu garantilerle koordine etme prosedürü geliştirmesi için talimat vermişti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Rusya'nın yabancı yatırımları reddetmediğini, ancak söz konusu yatırımların ‘akıllı’ olması ve öncelikle yeni teknolojik yeterlilikler yaratmayı hedeflemesi gerektiğini belirtnişti.