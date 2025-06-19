https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/yeni-otv-teklifiyle-ilgili-detaylar-belli-oldu-fiyatlar-artacak-mi-hangi-araclar-etkilenecek-1097140610.html
Yeni ÖTV teklifiyle ilgili detaylar belli oldu: Fiyatlar artacak mı, hangi araçlar etkilenecek?
Yeni ÖTV teklifiyle ilgili detaylar belli oldu: Fiyatlar artacak mı, hangi araçlar etkilenecek?
Sputnik Türkiye
Yeni ÖTV düzenlemesi gündemde. 4x4 Pick-Up ve kamyonet sınıfındaki bazı araçlar için ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkartılıyor. Bu da bazı modellerde 1... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T10:07+0300
2025-06-19T10:07+0300
2025-06-19T10:07+0300
ekonomi̇
kamyonet
zam
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
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Yeni ÖTV teklifi binek araçları kapsamıyor. Teklif yasalaşırsa, yalnızca kamyonet sınıfında yer alan 4x4 arazi araçları için vergi artışı söz konusu olacak. Binek araçlar için vergi oranlarında değişiklik beklenmiyor.Teklifin 14. maddesiyle Cumhurbaşkanının ÖTV belirleme yetkisi genişletiliyor. Bu kapsamda, fosil yakıtlı araçlar için motor hacmi, elektrikli araçlar içinse menzil ve batarya kapasitesi gibi teknik özellikler üzerinden vergi oranları belirlenebilecek. Henüz uygulanmaya başlamadı ancak düzenleme, gelecekteki vergi politikaları için zemin hazırlıyor.ÖTV matrahlarında sürpriz olmadıHürriyet'in haberine göre, Türkiye’deki mevcut ÖTV sistemi 1600 cc altı araçlar için yüzde 45 ila 80 arasında değişen oranlar sunuyordu. Ancak matrah limitlerinin 2022’den bu yana güncellenmemesi, daha düşük vergi dilimlerinin işlevsiz kalmasına yol açtı. Yeni teklif bu oranları düzenlemek yerine, mevcut fiyatlarla vergi yükünü koruyacak şekilde sadece oranların adını değiştiriyor.Pick-Up araçlara zam gelebilirÖTV artışıyla azami yüklü ağırlığı 3.500 kg’ı geçmeyen 4x4 Pick-Up araçlara uygulanacak oran yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkartılacak. Örnek olarak, Volkswagen Amarok Style modelinin vergisi bu artışla birlikte yaklaşık 1,3 milyon TL yükselerek fiyatını 4.5 milyon TL seviyesine taşıyacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/akaryakit-fiyatlarina-pes-pese-zam-motorin-ve-benzinde-fiyatlar-gece-yarisi-degisti-1097139589.html
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kamyonet, zam, ötv, özel tüketim vergisi (ötv)
kamyonet, zam, ötv, özel tüketim vergisi (ötv)
Yeni ÖTV teklifiyle ilgili detaylar belli oldu: Fiyatlar artacak mı, hangi araçlar etkilenecek?
Yeni ÖTV düzenlemesi gündemde. 4x4 Pick-Up ve kamyonet sınıfındaki bazı araçlar için ÖTV oranı yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkartılıyor. Bu da bazı modellerde 1 milyon TL’yi aşkın zam anlamına geliyor.
Yeni ÖTV teklifi binek araçları kapsamıyor. Teklif yasalaşırsa, yalnızca kamyonet sınıfında yer alan 4x4 arazi araçları için vergi artışı söz konusu olacak. Binek araçlar için vergi oranlarında değişiklik beklenmiyor.
Teklifin 14. maddesiyle Cumhurbaşkanının ÖTV belirleme yetkisi genişletiliyor. Bu kapsamda, fosil yakıtlı araçlar için motor hacmi, elektrikli araçlar içinse menzil ve batarya kapasitesi gibi teknik özellikler üzerinden vergi oranları belirlenebilecek. Henüz uygulanmaya başlamadı ancak düzenleme, gelecekteki vergi politikaları için zemin hazırlıyor.
ÖTV matrahlarında sürpriz olmadı
Hürriyet'in haberine göre, Türkiye’deki mevcut ÖTV sistemi 1600 cc altı araçlar için yüzde 45 ila 80 arasında değişen oranlar sunuyordu. Ancak matrah limitlerinin 2022’den bu yana güncellenmemesi, daha düşük vergi dilimlerinin işlevsiz kalmasına yol açtı. Yeni teklif bu oranları düzenlemek yerine, mevcut fiyatlarla vergi yükünü koruyacak şekilde sadece oranların adını değiştiriyor.
Pick-Up araçlara zam gelebilir
ÖTV artışıyla azami yüklü ağırlığı 3.500 kg’ı geçmeyen 4x4 Pick-Up araçlara uygulanacak oran yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkartılacak. Örnek olarak, Volkswagen Amarok Style modelinin vergisi bu artışla birlikte yaklaşık 1,3 milyon TL yükselerek fiyatını 4.5 milyon TL seviyesine taşıyacak.