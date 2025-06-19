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Ünlü yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti: Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeniydi
Ünlü yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti: Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeniydi
Sputnik Türkiye
Bir Demet Tiyatro'nun ünlü yönetmeni Sevgi Birsel hayatını kaybetti 19.06.2025, Sputnik Türkiye
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demet akbağ
bir demet tiyatro
sevgi birsel
hayatını kaybetti
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BKM Yapımı 'Bir Demet Tiyatro' başta olmak üzere bir çok filmin ve dizinin yönetmenliğini de üstlenen yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti. Birsel'in ölümü sonrasında ünlü isim Demet Akbağ bir veda mesajı yayımladı. FİLM - SAN Vakfı tarafından yapılan açıklamada "Yönetmen Sevgi Birsel'e Allah'tan rahmet, ailesini ve sevenlerine baş sağlığı dileriz." denildi. Bodrum'da toprağa verilecekBirsel'in cenazesi yarın Bitez Camisi'nde kılınacak namaz sonrasında Bodrum Bitez Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Demet Akbağ veda ettiÜnlü oyuncu Demet Akbağ da sosyal medya üzerinden Sevgi Birsel için taziye mesajı yayımladı. Akbağ, "Bir Demet Tiyatronun yönetmeniydi Sevgimiz. Kaybetmişiz bu sabah maalesef. Üzgünüm başımız sağolsun" diyerek veda etti. Sevgi Birsel kimdir?Yönetmen, yapımcı ve senarist kimliği ile tanınan Sevgi Birsel, Bir Demet Tiyatro dizisinin yönetmenliğiyle geniş kitleler tarafından tanında. Birsel, Dış Kapının Mandalları (1998),Güneş Yanıkları (2000), Ölümsüz Aşk (2003), Azize (2004), Home Ofis (2011), Balıkçının Karısı (2015) ve Üvey Anne (2023) gibi bir çok esere imza atmıştı.
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sevgi birsel kimdir, sevgi birsel dizileri, sevgi birsel bir demet tiyatro

Ünlü yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti: Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeniydi

15:19 19.06.2025
Sevgi Birsel sosyal medya
Sevgi Birsel sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
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Bir Demet Tiyatro'nun ünlü yönetmeni Sevgi Birsel hayatını kaybetti
BKM Yapımı 'Bir Demet Tiyatro' başta olmak üzere bir çok filmin ve dizinin yönetmenliğini de üstlenen yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti. Birsel'in ölümü sonrasında ünlü isim Demet Akbağ bir veda mesajı yayımladı.
FİLM - SAN Vakfı tarafından yapılan açıklamada "Yönetmen Sevgi Birsel'e Allah'tan rahmet, ailesini ve sevenlerine baş sağlığı dileriz." denildi.

Bodrum'da toprağa verilecek

Birsel'in cenazesi yarın Bitez Camisi'nde kılınacak namaz sonrasında Bodrum Bitez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Demet Akbağ veda etti

Ünlü oyuncu Demet Akbağ da sosyal medya üzerinden Sevgi Birsel için taziye mesajı yayımladı. Akbağ, "Bir Demet Tiyatronun yönetmeniydi Sevgimiz. Kaybetmişiz bu sabah maalesef. Üzgünüm başımız sağolsun" diyerek veda etti.

Sevgi Birsel kimdir?

Yönetmen, yapımcı ve senarist kimliği ile tanınan Sevgi Birsel, Bir Demet Tiyatro dizisinin yönetmenliğiyle geniş kitleler tarafından tanında. Birsel, Dış Kapının Mandalları (1998),
Güneş Yanıkları (2000), Ölümsüz Aşk (2003), Azize (2004), Home Ofis (2011), Balıkçının Karısı (2015) ve Üvey Anne (2023) gibi bir çok esere imza atmıştı.
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