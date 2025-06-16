https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/genc-oyuncu-abdullah-cevheroglu-11-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-1097064499.html
Genç oyuncu Abdullah Cevheroğlu, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti
Genç oyuncu Abdullah Cevheroğlu, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Mardin Artuklu'da 11. kattan düşen genç oyuncu Abdullah Cevheroğlu hayatını kaybetti. Cevheroğlu, bir çok reklam filminin yanı sıra Şahan Gökbakar'ın... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T15:41+0300
2025-06-16T15:41+0300
2025-06-16T15:48+0300
yaşam
oyuncu
abdullah cevheroğlu
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Bir çok reklam filminde rol alan, Yemin ve Recep İvedik 5 gibi yapımlarda oynayan oyuncu Abdullah Cevheroğlu, 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatıldıMardin Artuklu ilçesinde meydana gelen olayda Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olan 29 yaşındaki Abdullah Cevheroğlu, henüz bilinmeyen bir nedenle bir apartmanın 11. katından düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri Cevheroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Abdullah Cevheroğlu kimdir?29 yaşındaki oyuncu Mardin'de dünyaya geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden mezun olan ve bir çok reklam filminde oynayan Cevheroğlu, "İhtiyar Kurtlar", "Yemin", "Recep İvedik 5" gibi yapımlarda da rol aldı.Cevheroğlu'nun başrolde olduğu Çare isimli kısa film, 7. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde üçüncü olmuştu.
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abdullah cevheroğlu, abdullah cevheroğlu kimdir
abdullah cevheroğlu, abdullah cevheroğlu kimdir
Genç oyuncu Abdullah Cevheroğlu, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti
15:41 16.06.2025 (güncellendi: 15:48 16.06.2025)
Mardin Artuklu'da 11. kattan düşen genç oyuncu Abdullah Cevheroğlu hayatını kaybetti. Cevheroğlu, bir çok reklam filminin yanı sıra Şahan Gökbakar'ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolde oynadığı Recep İvedik 5 filminde de rol almıştı.
Bir çok reklam filminde rol alan, Yemin ve Recep İvedik 5 gibi yapımlarda oynayan oyuncu Abdullah Cevheroğlu, 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi.
Mardin Artuklu ilçesinde meydana gelen olayda Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olan 29 yaşındaki Abdullah Cevheroğlu, henüz bilinmeyen bir nedenle bir apartmanın 11. katından düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri Cevheroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Abdullah Cevheroğlu kimdir?
29 yaşındaki oyuncu Mardin'de dünyaya geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden mezun olan ve bir çok reklam filminde oynayan Cevheroğlu, "İhtiyar Kurtlar", "Yemin", "Recep İvedik 5" gibi yapımlarda da rol aldı.
Cevheroğlu'nun başrolde olduğu Çare isimli kısa film, 7. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde üçüncü olmuştu.