https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/genc-oyuncu-abdullah-cevheroglu-11-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-1097064499.html

Genç oyuncu Abdullah Cevheroğlu, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Genç oyuncu Abdullah Cevheroğlu, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Mardin Artuklu'da 11. kattan düşen genç oyuncu Abdullah Cevheroğlu hayatını kaybetti. Cevheroğlu, bir çok reklam filminin yanı sıra Şahan Gökbakar'ın... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T15:41+0300

2025-06-16T15:41+0300

2025-06-16T15:48+0300

yaşam

oyuncu

abdullah cevheroğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/10/1097064093_0:215:1242:914_1920x0_80_0_0_97c858ebcfafbd87abbe0697887e55a1.jpg

Bir çok reklam filminde rol alan, Yemin ve Recep İvedik 5 gibi yapımlarda oynayan oyuncu Abdullah Cevheroğlu, 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatıldıMardin Artuklu ilçesinde meydana gelen olayda Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olan 29 yaşındaki Abdullah Cevheroğlu, henüz bilinmeyen bir nedenle bir apartmanın 11. katından düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri Cevheroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Abdullah Cevheroğlu kimdir?29 yaşındaki oyuncu Mardin'de dünyaya geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden mezun olan ve bir çok reklam filminde oynayan Cevheroğlu, "İhtiyar Kurtlar", "Yemin", "Recep İvedik 5" gibi yapımlarda da rol aldı.Cevheroğlu'nun başrolde olduğu Çare isimli kısa film, 7. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'nde üçüncü olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/unlu-oyuncu-oktay-kaynarcayi-sinirlendiren-iddia-magazin-sacmaligi-1097060387.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdullah cevheroğlu, abdullah cevheroğlu kimdir