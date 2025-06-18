https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/adalet-bakani-tunc-murat-calikin-tahliye-talebi-degerlendirilecek-1097113326.html

Adalet Bakanı Tunç: Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek

Adalet Bakanı Tunç: Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç, sağlık sorunları yaşayan ve cezaevinde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tahliye talebinin değerlendirileceğini söyledi. 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T12:42+0300

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türki̇ye

beylikdüzü

yılmaz tunç

adalet bakanı

mehmet murat çalık

tahliye

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevinde olan ve sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tahliye talebiyle ilgili konuştu. Tunç, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirecektir" dedi. Çalık'ın avukatı müvekkilinin akut lösemi ve lenfoma hastası olduğunu belirterek tahliye talebinde bulunmuştu. İlgili kurumlarımız değerlendirirTBMM'de AK Parti Grup toplantısı öncesinde soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatı Cihan Ünal'ın tahliye talebiyle ilgili sorulan soruyu, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek. İlgili kurumlarımız değerlendirir" diye yanıtladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/chpli-belediyelere-yonelik-sorusturma-buyukcekmece-belediye-baskani-akgun-ve-baskan-yardimcisi-1096774704.html

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beylikdüzü, yılmaz tunç, adalet bakanı, mehmet murat çalık, tahliye