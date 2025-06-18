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Adalet Bakanı Tunç: Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek
Adalet Bakanı Tunç: Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, sağlık sorunları yaşayan ve cezaevinde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tahliye talebinin değerlendirileceğini söyledi. 18.06.2025, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevinde olan ve sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tahliye talebiyle ilgili konuştu. Tunç, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirecektir" dedi. Çalık'ın avukatı müvekkilinin akut lösemi ve lenfoma hastası olduğunu belirterek tahliye talebinde bulunmuştu. İlgili kurumlarımız değerlendirirTBMM'de AK Parti Grup toplantısı öncesinde soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatı Cihan Ünal'ın tahliye talebiyle ilgili sorulan soruyu, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek. İlgili kurumlarımız değerlendirir" diye yanıtladı.
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beylikdüzü, yılmaz tunç, adalet bakanı, mehmet murat çalık, tahliye
beylikdüzü, yılmaz tunç, adalet bakanı, mehmet murat çalık, tahliye

Adalet Bakanı Tunç: Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek

12:42 18.06.2025 (güncellendi: 12:48 18.06.2025)
© AA / Cem Genco Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© AA / Cem Genco
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Adalet Bakanı Tunç, sağlık sorunları yaşayan ve cezaevinde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tahliye talebinin değerlendirileceğini söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevinde olan ve sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tahliye talebiyle ilgili konuştu. Tunç, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirecektir" dedi. Çalık'ın avukatı müvekkilinin akut lösemi ve lenfoma hastası olduğunu belirterek tahliye talebinde bulunmuştu.

İlgili kurumlarımız değerlendirir

TBMM'de AK Parti Grup toplantısı öncesinde soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatı Cihan Ünal'ın tahliye talebiyle ilgili sorulan soruyu, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek. İlgili kurumlarımız değerlendirir" diye yanıtladı.

Murat Çalık'ın hastalığı ne?

Tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatı Cihan Ünal, akut lösemi ve lenfoma hastası olan Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olmadığını belirterek tahliye talebinde bulunmuştu. Çalık'ın iki kez akut lösemi ve lenfoma hastalıklarını geçirdiğini vurgulayan ve tutukluluğun devamının hayati risk oluşturacağını ifade eden avukat Ünal, müvekkilinin cezaevinde 15 kilo verdiğini belirtti.

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