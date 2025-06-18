https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/adalet-bakani-tunc-murat-calikin-tahliye-talebi-degerlendirilecek-1097113326.html
Adalet Bakanı Tunç: Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek
Adalet Bakanı Tunç: Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, sağlık sorunları yaşayan ve cezaevinde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tahliye talebinin değerlendirileceğini söyledi. 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T12:42+0300
2025-06-18T12:42+0300
2025-06-18T12:48+0300
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yılmaz tunç
adalet bakanı
mehmet murat çalık
tahliye
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevinde olan ve sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tahliye talebiyle ilgili konuştu. Tunç, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirecektir" dedi. Çalık'ın avukatı müvekkilinin akut lösemi ve lenfoma hastası olduğunu belirterek tahliye talebinde bulunmuştu. İlgili kurumlarımız değerlendirirTBMM'de AK Parti Grup toplantısı öncesinde soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatı Cihan Ünal'ın tahliye talebiyle ilgili sorulan soruyu, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek. İlgili kurumlarımız değerlendirir" diye yanıtladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/chpli-belediyelere-yonelik-sorusturma-buyukcekmece-belediye-baskani-akgun-ve-baskan-yardimcisi-1096774704.html
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beylikdüzü, yılmaz tunç, adalet bakanı, mehmet murat çalık, tahliye
beylikdüzü, yılmaz tunç, adalet bakanı, mehmet murat çalık, tahliye
Adalet Bakanı Tunç: Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek
12:42 18.06.2025 (güncellendi: 12:48 18.06.2025)
Adalet Bakanı Tunç, sağlık sorunları yaşayan ve cezaevinde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tahliye talebinin değerlendirileceğini söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezaevinde olan ve sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tahliye talebiyle ilgili konuştu. Tunç, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirecektir" dedi. Çalık'ın avukatı müvekkilinin akut lösemi ve lenfoma hastası olduğunu belirterek tahliye talebinde bulunmuştu.
İlgili kurumlarımız değerlendirir
TBMM'de AK Parti Grup toplantısı öncesinde soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatı Cihan Ünal'ın tahliye talebiyle ilgili sorulan soruyu, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek. İlgili kurumlarımız değerlendirir" diye yanıtladı.
Murat Çalık'ın hastalığı ne?
Tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatı Cihan Ünal, akut lösemi ve lenfoma hastası olan Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olmadığını belirterek tahliye talebinde bulunmuştu. Çalık'ın iki kez akut lösemi ve lenfoma hastalıklarını geçirdiğini vurgulayan ve tutukluluğun devamının hayati risk oluşturacağını ifade eden avukat Ünal, müvekkilinin cezaevinde 15 kilo verdiğini belirtti.