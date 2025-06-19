https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/turkiyenin-akaryakit-devi-satisa-cikti-yabanci-sirket-pazarlik-masasina-oturdu--1097167734.html

Türkiye'nin akaryakıt devi satışa çıktı: Yabancı şirket pazarlık masasına oturdu

Türkiye'nin akaryakıt devi satışa çıktı: Yabancı şirket pazarlık masasına oturdu

Sputnik Türkiye

Zeren Group, Alpet'in kalan hisselerinin satışı için Mount Private Capital'la yeniden görüşmelere başladı. Görüşmelerin tamamlanması durumunda Alpet’in yabancı... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T17:53+0300

2025-06-19T17:53+0300

2025-06-19T17:53+0300

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Zeren Group, Alpet'in kalan hisselerini Mount Private Capital'e devretmek üzere yeniden satış görüşmelerine başladı.Mart ayında Alpet’in yüzde 49’luk hissesi için anlaşma yapılırken görüşmelerin tamamlanması halinde şirketin tamamen yabancı sermaye kontrolüne geçeceği açıklandı. Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre; Türkiye genelinde 300’ü aşkın istasyona sahip olan Alpet'in satışının gerçekleşmesiyle akaryakıt sektöründe bir firmanın daha yabancı kontrolüne gireceği hatırlatıldı.Zeren Group, geçen yıl da TP Petrol Dağıtım A.Ş.’yi satın alma girişiminde bulunmuş, ancak süreç son anda iptal edilmişti.

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