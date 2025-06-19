https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/turkiyenin-akaryakit-devi-satisa-cikti-yabanci-sirket-pazarlik-masasina-oturdu--1097167734.html
Türkiye'nin akaryakıt devi satışa çıktı: Yabancı şirket pazarlık masasına oturdu
Türkiye'nin akaryakıt devi satışa çıktı: Yabancı şirket pazarlık masasına oturdu
Sputnik Türkiye
Zeren Group, Alpet'in kalan hisselerinin satışı için Mount Private Capital'la yeniden görüşmelere başladı. Görüşmelerin tamamlanması durumunda Alpet’in yabancı... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T17:53+0300
2025-06-19T17:53+0300
2025-06-19T17:53+0300
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Zeren Group, Alpet'in kalan hisselerini Mount Private Capital'e devretmek üzere yeniden satış görüşmelerine başladı.Mart ayında Alpet’in yüzde 49’luk hissesi için anlaşma yapılırken görüşmelerin tamamlanması halinde şirketin tamamen yabancı sermaye kontrolüne geçeceği açıklandı. Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre; Türkiye genelinde 300’ü aşkın istasyona sahip olan Alpet'in satışının gerçekleşmesiyle akaryakıt sektöründe bir firmanın daha yabancı kontrolüne gireceği hatırlatıldı.Zeren Group, geçen yıl da TP Petrol Dağıtım A.Ş.’yi satın alma girişiminde bulunmuş, ancak süreç son anda iptal edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/akaryakit-fiyatlari-gece-yarisi-zamla-degisti-motorin-50-tlyi-asti-1097079455.html
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petrol, petrol tankeri, petrol üretimi, benzin, benzin istasyonu, benzin fiyatları, benzinci, satış, satış fiyatı, tanzim satış
Türkiye'nin akaryakıt devi satışa çıktı: Yabancı şirket pazarlık masasına oturdu
Zeren Group, Alpet'in kalan hisselerinin satışı için Mount Private Capital'la yeniden görüşmelere başladı. Görüşmelerin tamamlanması durumunda Alpet’in yabancı sermaye kontrolüne geçeceği ifade edildi. Türkiye genelinde 300’ü aşkın istasyona sahip olan Alpet, önde gelen akaryakıt dağıtım markaları arasında yer alıyor.
Zeren Group, Alpet'in kalan hisselerini Mount Private Capital'e devretmek üzere yeniden satış görüşmelerine başladı.
Mart ayında Alpet’in yüzde 49’luk hissesi için anlaşma yapılırken görüşmelerin tamamlanması halinde şirketin tamamen yabancı sermaye kontrolüne geçeceği açıklandı. Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre; Türkiye genelinde 300’ü aşkın istasyona sahip olan Alpet'in satışının gerçekleşmesiyle akaryakıt sektöründe bir firmanın daha yabancı kontrolüne gireceği hatırlatıldı.
Zeren Group, geçen yıl da TP Petrol Dağıtım A.Ş.’yi satın alma girişiminde bulunmuş, ancak süreç son anda iptal edilmişti.