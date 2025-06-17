https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/akaryakit-fiyatlari-gece-yarisi-zamla-degisti-motorin-50-tlyi-asti-1097079455.html

Akaryakıt fiyatları gece yarısı zamla değişti: Motorin 50 TL'yi aştı

Akaryakıt fiyatları gece yarısı zamla değişti: Motorin 50 TL'yi aştı

Sputnik Türkiye

17 Haziran 2025 itibarıyla motorin fiyatlarına ortalama 1 lira 75 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlarla birlikte Ankara, İzmir ve bazı şehirlerde motorinin litre... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T10:15+0300

2025-06-17T10:15+0300

2025-06-17T10:15+0300

ekonomi̇

motorin

benzin

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları bir kez daha yükseldi. 17 Haziran Salı günü itibarıyla geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1,75 TL zam geldi. Artış, gece yarısından sonra pompaya yansıdı. Birçok şehirde fiyatlar rekor seviyelere ulaştı.50 TL sınırı aşıldıZam sonrası Ankara, İzmir, Aydın, Bolu, Bursa gibi şehirlerde motorinin litre fiyatı 50 TL’yi geçti. Akaryakıt istasyonlarındaki yeni tabelalar, araç sahiplerini şaşkına çevirdi. İstanbul’da ise fiyatlar sınırda seyrediyor.Zam kararının ardında üç önemli neden bulunuyor: Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının artması, döviz kurlarındaki oynaklık ve ÖTV düzenlemeleri.İstanbul akaryakıt fiyatlarıAnkara akaryakıt fiyatlarıİzmir akaryakıt fiyatları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/emeklinin-maas-zam-hesabi-degisti-taban-aylik-icin-4-senaryo-ortaya-cikti-1097078656.html

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