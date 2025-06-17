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Akaryakıt fiyatları gece yarısı zamla değişti: Motorin 50 TL'yi aştı
Akaryakıt fiyatları gece yarısı zamla değişti: Motorin 50 TL'yi aştı
Sputnik Türkiye
17 Haziran 2025 itibarıyla motorin fiyatlarına ortalama 1 lira 75 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlarla birlikte Ankara, İzmir ve bazı şehirlerde motorinin litre... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T10:15+0300
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akaryakıt
akaryakıt zammı
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Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları bir kez daha yükseldi. 17 Haziran Salı günü itibarıyla geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1,75 TL zam geldi. Artış, gece yarısından sonra pompaya yansıdı. Birçok şehirde fiyatlar rekor seviyelere ulaştı.50 TL sınırı aşıldıZam sonrası Ankara, İzmir, Aydın, Bolu, Bursa gibi şehirlerde motorinin litre fiyatı 50 TL’yi geçti. Akaryakıt istasyonlarındaki yeni tabelalar, araç sahiplerini şaşkına çevirdi. İstanbul’da ise fiyatlar sınırda seyrediyor.Zam kararının ardında üç önemli neden bulunuyor: Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının artması, döviz kurlarındaki oynaklık ve ÖTV düzenlemeleri.İstanbul akaryakıt fiyatlarıAnkara akaryakıt fiyatlarıİzmir akaryakıt fiyatları
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motorin zammı, güncel akaryakıt fiyatları, benzin fiyatı, lpg fiyatı, 17 haziran akaryakıt
motorin zammı, güncel akaryakıt fiyatları, benzin fiyatı, lpg fiyatı, 17 haziran akaryakıt

Akaryakıt fiyatları gece yarısı zamla değişti: Motorin 50 TL'yi aştı

10:15 17.06.2025
© AABenzin, motorin, LPG
Benzin, motorin, LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© AA
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17 Haziran 2025 itibarıyla motorin fiyatlarına ortalama 1 lira 75 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlarla birlikte Ankara, İzmir ve bazı şehirlerde motorinin litre fiyatı 50 TL’nin üzerine çıktı. İşte 17 Haziran güncel akaryakıt fiyatları...
Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları bir kez daha yükseldi. 17 Haziran Salı günü itibarıyla geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1,75 TL zam geldi. Artış, gece yarısından sonra pompaya yansıdı. Birçok şehirde fiyatlar rekor seviyelere ulaştı.

50 TL sınırı aşıldı

Zam sonrası Ankara, İzmir, Aydın, Bolu, Bursa gibi şehirlerde motorinin litre fiyatı 50 TL’yi geçti. Akaryakıt istasyonlarındaki yeni tabelalar, araç sahiplerini şaşkına çevirdi. İstanbul’da ise fiyatlar sınırda seyrediyor.
Zam kararının ardında üç önemli neden bulunuyor: Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının artması, döviz kurlarındaki oynaklık ve ÖTV düzenlemeleri.

İstanbul akaryakıt fiyatları

Ürün

Avrupa Yakası

Anadolu Yakası

Benzin

48.44 TL

48.29 TL

Motorin

49.51 TL

49.39 TL

LPG

25.09 TL

24.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 49.10 TL
Motorin: 50.36 TL
LPG: 24.99 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 49.44 TL
Motorin: 50.70 TL
LPG: 24.94 TL
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