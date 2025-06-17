https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/akaryakit-fiyatlari-gece-yarisi-zamla-degisti-motorin-50-tlyi-asti-1097079455.html
Akaryakıt fiyatları gece yarısı zamla değişti: Motorin 50 TL'yi aştı
Akaryakıt fiyatları gece yarısı zamla değişti: Motorin 50 TL'yi aştı
Sputnik Türkiye
17 Haziran 2025 itibarıyla motorin fiyatlarına ortalama 1 lira 75 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlarla birlikte Ankara, İzmir ve bazı şehirlerde motorinin litre... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T10:15+0300
2025-06-17T10:15+0300
2025-06-17T10:15+0300
ekonomi̇
motorin
benzin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları bir kez daha yükseldi. 17 Haziran Salı günü itibarıyla geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1,75 TL zam geldi. Artış, gece yarısından sonra pompaya yansıdı. Birçok şehirde fiyatlar rekor seviyelere ulaştı.50 TL sınırı aşıldıZam sonrası Ankara, İzmir, Aydın, Bolu, Bursa gibi şehirlerde motorinin litre fiyatı 50 TL’yi geçti. Akaryakıt istasyonlarındaki yeni tabelalar, araç sahiplerini şaşkına çevirdi. İstanbul’da ise fiyatlar sınırda seyrediyor.Zam kararının ardında üç önemli neden bulunuyor: Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının artması, döviz kurlarındaki oynaklık ve ÖTV düzenlemeleri.İstanbul akaryakıt fiyatlarıAnkara akaryakıt fiyatlarıİzmir akaryakıt fiyatları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/emeklinin-maas-zam-hesabi-degisti-taban-aylik-icin-4-senaryo-ortaya-cikti-1097078656.html
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motorin zammı, güncel akaryakıt fiyatları, benzin fiyatı, lpg fiyatı, 17 haziran akaryakıt
motorin zammı, güncel akaryakıt fiyatları, benzin fiyatı, lpg fiyatı, 17 haziran akaryakıt
Akaryakıt fiyatları gece yarısı zamla değişti: Motorin 50 TL'yi aştı
17 Haziran 2025 itibarıyla motorin fiyatlarına ortalama 1 lira 75 kuruş zam geldi. Yeni fiyatlarla birlikte Ankara, İzmir ve bazı şehirlerde motorinin litre fiyatı 50 TL’nin üzerine çıktı. İşte 17 Haziran güncel akaryakıt fiyatları...
Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları bir kez daha yükseldi. 17 Haziran Salı günü itibarıyla geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1,75 TL zam geldi. Artış, gece yarısından sonra pompaya yansıdı. Birçok şehirde fiyatlar rekor seviyelere ulaştı.
Zam sonrası Ankara, İzmir, Aydın, Bolu, Bursa gibi şehirlerde motorinin litre fiyatı 50 TL’yi geçti. Akaryakıt istasyonlarındaki yeni tabelalar, araç sahiplerini şaşkına çevirdi. İstanbul’da ise fiyatlar sınırda seyrediyor.
Zam kararının ardında üç önemli neden bulunuyor: Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarının artması, döviz kurlarındaki oynaklık ve ÖTV düzenlemeleri.
İstanbul akaryakıt fiyatları
Ürün
Avrupa Yakası
Anadolu Yakası
Benzin
48.44 TL
48.29 TL
Motorin
49.51 TL
49.39 TL
LPG
25.09 TL
24.49 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
İzmir akaryakıt fiyatları