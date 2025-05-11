https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/milyonlari-ilgilendiriyor-dovizle-nafakaya-yargitaydan-emsal-karar-1096127662.html

Milyonları ilgilendiriyor: Dövizle nafakaya Yargıtay'dan emsal karar

Milyonları ilgilendiriyor: Dövizle nafakaya Yargıtay'dan emsal karar

Sputnik Türkiye

Döviz kurların giderek yükselmesiyle dövizle nafaka ödeyenler için Yargıtay'dan emsal karar geldi. 18 yıldır ödenen bin 500 dolarlık yoksuzluk nafakası... 11.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-11T11:33+0300

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2025-05-11T11:33+0300

yaşam

yargıtay hukuk genel kurulu

yargıtay

nafaka

döviz

dövizli nafaka

emsal karar

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Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal bir nafaka kararı çıktı. Boşanmanın ardından 18 yıl boyunca aylık 1500 dolar yoksulluk nafakası ödeyen kişi, ekonomik ve sosyal şartlardaki değişiklikleri gerekçe göstererek nafakanın kaldırılmasını talep etti. Davacı dilekçesinde anlaşmalı boşanmaya dayanak sözleşme uyarınca müvekkili tarafından davalıya aylık bin 500 dolar dövizli yoksulluk nafakası ödendiği ancak davacının zamanla ekonomik durumunun kötüye gittiği yer aldı. "Bilindiği üzere ülkemiz ekonomisinin alınan tüm tedbirlere rağmen istikrarlı bir duruma gelmediği, TCMB tarafından gerçekleştirilen Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybının engellenmesine yönelik tüm çalışmalara rağmen yükselen enflasyonun düşürülemediği bilinen bir gerçektir" ifadelerinin yer aldığı kararda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, temyiz incelemesi neticesinde Bölge Adliye Mahkemesinin kararını onadı. Onama ilâmında şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/esinin-takilarini-alarak-eski-sevgilisine-kacan-adam-hakkinda-mahkemeden-emsal-nafaka-karari-cikti-1095252173.html

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