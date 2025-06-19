https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/sosyal-medyada-skandal-dans-tepki-cekmisti-muglada-turizm-guvenligi-toplantisi-duzenlendi-1097166777.html
Sosyal medyada skandal dans tepki çekmişti: Muğla'da turizm güvenliği toplantısı düzenlendi
Sosyal medyada skandal dans tepki çekmişti: Muğla'da turizm güvenliği toplantısı düzenlendi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen Turizm Güvenliği Toplantısı'na Aydın, Muğla, Antalya ve Balıkesir valileri katıldı... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T17:28+0300
2025-06-19T17:28+0300
2025-06-19T17:28+0300
türki̇ye
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antalya
balıkesir
i̇çişleri bakanlığı
dans
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dansçı
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Sosyal medyada kadın turistlere yapılan dans gösterisi ardından Turizm Güvenliği Toplantısı yapıldı.Turizm Güvenliği Toplantısı'na İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Aydın, Muğla, Antalya ve Balıkesir Valileri katılım gösterdi. Basına kapalı düzenlenen toplantıda, turizm sezonunda huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin artırılması kararlaştırıldı.Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bazı bölgelerde kadın turistlere yönelik yapılan dans gösterileri de gündeme geldi. Toplantıda, bu tür etkinliklerin kamu düzeni ve turizm imajı açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek alınabilecek önlemler görüşüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/bakan-yerlikaya-marmaristeki-skandal-goruntuler-hakkinda-konustu-asla-kabul-edilemez-1097126528.html
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türkiye, muğla, aydın, antalya, balıkesir, i̇çişleri bakanlığı, dans, dans gösterisi, dansçı, marmaris, sosyal medya
türkiye, muğla, aydın, antalya, balıkesir, i̇çişleri bakanlığı, dans, dans gösterisi, dansçı, marmaris, sosyal medya
Sosyal medyada skandal dans tepki çekmişti: Muğla'da turizm güvenliği toplantısı düzenlendi
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen Turizm Güvenliği Toplantısı'na Aydın, Muğla, Antalya ve Balıkesir valileri katıldı. Toplantıda, özellikle Marmaris ve Kuşadası gibi turistik bölgelerdeki güvenlik önlemleri ele alındı.
Sosyal medyada kadın turistlere yapılan dans gösterisi ardından Turizm Güvenliği Toplantısı yapıldı.
Turizm Güvenliği Toplantısı'na İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Aydın, Muğla, Antalya ve Balıkesir Valileri katılım gösterdi. Basına kapalı düzenlenen toplantıda, turizm sezonunda huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin artırılması kararlaştırıldı.
Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bazı bölgelerde kadın turistlere yönelik yapılan dans gösterileri de gündeme geldi. Toplantıda, bu tür etkinliklerin kamu düzeni ve turizm imajı açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek alınabilecek önlemler görüşüldü.