https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/sosyal-medyada-skandal-dans-tepki-cekmisti-muglada-turizm-guvenligi-toplantisi-duzenlendi-1097166777.html

Sosyal medyada skandal dans tepki çekmişti: Muğla'da turizm güvenliği toplantısı düzenlendi

Sosyal medyada skandal dans tepki çekmişti: Muğla'da turizm güvenliği toplantısı düzenlendi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen Turizm Güvenliği Toplantısı'na Aydın, Muğla, Antalya ve Balıkesir valileri katıldı... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T17:28+0300

2025-06-19T17:28+0300

2025-06-19T17:28+0300

türki̇ye

türkiye

muğla

aydın

antalya

balıkesir

i̇çişleri bakanlığı

dans

dans gösterisi

dansçı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/13/1097165979_0:238:2048:1390_1920x0_80_0_0_b9e89784577e6b357a7af914eb94d725.jpg

Sosyal medyada kadın turistlere yapılan dans gösterisi ardından Turizm Güvenliği Toplantısı yapıldı.Turizm Güvenliği Toplantısı'na İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Aydın, Muğla, Antalya ve Balıkesir Valileri katılım gösterdi. Basına kapalı düzenlenen toplantıda, turizm sezonunda huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin artırılması kararlaştırıldı.Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bazı bölgelerde kadın turistlere yönelik yapılan dans gösterileri de gündeme geldi. Toplantıda, bu tür etkinliklerin kamu düzeni ve turizm imajı açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek alınabilecek önlemler görüşüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/bakan-yerlikaya-marmaristeki-skandal-goruntuler-hakkinda-konustu-asla-kabul-edilemez-1097126528.html

türki̇ye

muğla

aydın

antalya

balıkesir

marmaris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, muğla, aydın, antalya, balıkesir, i̇çişleri bakanlığı, dans, dans gösterisi, dansçı, marmaris, sosyal medya