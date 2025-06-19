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Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Bazı iller 38 dereceyi görecek
Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Bazı iller 38 dereceyi görecek
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19 Haziran hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde sıcaklık artıyor. Marmara’da 30°C’yi aşan sıcaklık, güneyde 38°C’ye ulaşacak. Trabzon ve Rize’de yağış bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Haziran Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre ülke geneli az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yaz kendini gösteriyorHava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara'da 30 dereceyi geçen sıcaklık, güney bölgelerinde termometreler 40 dereceyi zorlayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.MARMARABalıkesir: 33°C, az bulutlu ve açıkEdirne: 34°C, az bulutlu ve açıkİstanbul: 30°C, az bulutlu ve açıkKırklareli: 33°C, az bulutlu ve açıkEGEAfyonkarahisar: 30°C, az bulutlu ve açıkİzmir: 36°C, az bulutlu ve açıkMuğla: 36°C, az bulutlu ve açıkUşak: 32°C, az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana: 37°C, az bulutlu ve açıkAntalya: 38°C, az bulutlu ve açıkHatay: 31°C, az bulutlu ve açıkIsparta: 32°C, az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAnkara: 31°C, az bulutlu ve açıkEskişehir: 32°C, az bulutlu ve açıkKonya: 30°C, az bulutlu ve açıkSivas: 26°C, az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBolu: 29°C, az bulutlu ve açıkDüzce: 30°C, az bulutlu ve açıkSinop: 28°C, az bulutlu ve açıkZonguldak: 25°C, az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 31°C, az bulutlu ve açıkRize: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıSamsun: 27°C, az bulutlu ve açıkTrabzon: 24°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum: 25°C, az bulutlu ve açıkKars: 24°C, az bulutlu ve açıkMalatya: 34°C, az bulutlu ve açıkVan: 24°C, az bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 38°C, az bulutlu ve açıkGaziantep: 36°C, az bulutlu ve açıkMardin: 34°C, az bulutlu ve açıkSiirt: 36°C, az bulutlu ve açık
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19 haziran hava durumu, sıcak hava dalgası, termometre 38 derece, trabzon yağış, rize sağanak, izmir hava durumu, istanbul sıcaklık, antalya 38 derece, güneydoğu anadolu sıcak
19 haziran hava durumu, sıcak hava dalgası, termometre 38 derece, trabzon yağış, rize sağanak, izmir hava durumu, istanbul sıcaklık, antalya 38 derece, güneydoğu anadolu sıcak

Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Bazı iller 38 dereceyi görecek

07:05 19.06.2025
© AASıcak hava
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© AA
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumuna göre ülke genelinde sıcaklıklar yükseliyor. Trabzon ve Rize'de öğle saatlerinde yağış beklenirken hava sıcaklığı, mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara'da 30 dereceyi geçen sıcaklık, güney bölgelerinde termometreler 40 dereceyi zorlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Haziran Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre ülke geneli az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yaz kendini gösteriyor

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara'da 30 dereceyi geçen sıcaklık, güney bölgelerinde termometreler 40 dereceyi zorlayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Balıkesir: 33°C, az bulutlu ve açık
Edirne: 34°C, az bulutlu ve açık
İstanbul: 30°C, az bulutlu ve açık
Kırklareli: 33°C, az bulutlu ve açık
EGE
Afyonkarahisar: 30°C, az bulutlu ve açık
İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık
Muğla: 36°C, az bulutlu ve açık
Uşak: 32°C, az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Adana: 37°C, az bulutlu ve açık
Antalya: 38°C, az bulutlu ve açık
Hatay: 31°C, az bulutlu ve açık
Isparta: 32°C, az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Ankara: 31°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir: 32°C, az bulutlu ve açık
Konya: 30°C, az bulutlu ve açık
Sivas: 26°C, az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bolu: 29°C, az bulutlu ve açık
Düzce: 30°C, az bulutlu ve açık
Sinop: 28°C, az bulutlu ve açık
Zonguldak: 25°C, az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 31°C, az bulutlu ve açık
Rize: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Samsun: 27°C, az bulutlu ve açık
Trabzon: 24°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 25°C, az bulutlu ve açık
Kars: 24°C, az bulutlu ve açık
Malatya: 34°C, az bulutlu ve açık
Van: 24°C, az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 38°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 36°C, az bulutlu ve açık
Mardin: 34°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 36°C, az bulutlu ve açık
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