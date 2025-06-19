Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Bazı iller 38 dereceyi görecek
© AASıcak hava
© AA
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumuna göre ülke genelinde sıcaklıklar yükseliyor. Trabzon ve Rize'de öğle saatlerinde yağış beklenirken hava sıcaklığı, mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara'da 30 dereceyi geçen sıcaklık, güney bölgelerinde termometreler 40 dereceyi zorlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Haziran Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre ülke geneli az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yaz kendini gösteriyor
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara'da 30 dereceyi geçen sıcaklık, güney bölgelerinde termometreler 40 dereceyi zorlayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Balıkesir: 33°C, az bulutlu ve açık
Edirne: 34°C, az bulutlu ve açık
İstanbul: 30°C, az bulutlu ve açık
Kırklareli: 33°C, az bulutlu ve açık
Balıkesir: 33°C, az bulutlu ve açık
Edirne: 34°C, az bulutlu ve açık
İstanbul: 30°C, az bulutlu ve açık
Kırklareli: 33°C, az bulutlu ve açık
EGE
Afyonkarahisar: 30°C, az bulutlu ve açık
İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık
Muğla: 36°C, az bulutlu ve açık
Uşak: 32°C, az bulutlu ve açık
Afyonkarahisar: 30°C, az bulutlu ve açık
İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık
Muğla: 36°C, az bulutlu ve açık
Uşak: 32°C, az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Adana: 37°C, az bulutlu ve açık
Antalya: 38°C, az bulutlu ve açık
Hatay: 31°C, az bulutlu ve açık
Isparta: 32°C, az bulutlu ve açık
Adana: 37°C, az bulutlu ve açık
Antalya: 38°C, az bulutlu ve açık
Hatay: 31°C, az bulutlu ve açık
Isparta: 32°C, az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Ankara: 31°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir: 32°C, az bulutlu ve açık
Konya: 30°C, az bulutlu ve açık
Sivas: 26°C, az bulutlu ve açık
Ankara: 31°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir: 32°C, az bulutlu ve açık
Konya: 30°C, az bulutlu ve açık
Sivas: 26°C, az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bolu: 29°C, az bulutlu ve açık
Düzce: 30°C, az bulutlu ve açık
Sinop: 28°C, az bulutlu ve açık
Zonguldak: 25°C, az bulutlu ve açık
Bolu: 29°C, az bulutlu ve açık
Düzce: 30°C, az bulutlu ve açık
Sinop: 28°C, az bulutlu ve açık
Zonguldak: 25°C, az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 31°C, az bulutlu ve açık
Rize: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Samsun: 27°C, az bulutlu ve açık
Trabzon: 24°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Amasya: 31°C, az bulutlu ve açık
Rize: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Samsun: 27°C, az bulutlu ve açık
Trabzon: 24°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 25°C, az bulutlu ve açık
Kars: 24°C, az bulutlu ve açık
Malatya: 34°C, az bulutlu ve açık
Van: 24°C, az bulutlu ve açık
Erzurum: 25°C, az bulutlu ve açık
Kars: 24°C, az bulutlu ve açık
Malatya: 34°C, az bulutlu ve açık
Van: 24°C, az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 38°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 36°C, az bulutlu ve açık
Mardin: 34°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 36°C, az bulutlu ve açık
Diyarbakır: 38°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 36°C, az bulutlu ve açık
Mardin: 34°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 36°C, az bulutlu ve açık