https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/sicakliklar-mevsim-normallerini-asiyor-bazi-illerde-38-dereceyi-gorecek-1097136769.html

Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Bazı iller 38 dereceyi görecek

Sıcaklıklar mevsim normallerini aşıyor: Bazı iller 38 dereceyi görecek

Sputnik Türkiye

19 Haziran hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde sıcaklık artıyor. Marmara’da 30°C’yi aşan sıcaklık, güneyde 38°C’ye ulaşacak. Trabzon ve Rize’de yağış bekleniyor.

2025-06-19T07:05+0300

2025-06-19T07:05+0300

2025-06-19T07:05+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Haziran Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre ülke geneli az bulutlu ve açık. Öğle saatlerinden sonra Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yaz kendini gösteriyorHava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Marmara'da 30 dereceyi geçen sıcaklık, güney bölgelerinde termometreler 40 dereceyi zorlayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.MARMARABalıkesir: 33°C, az bulutlu ve açıkEdirne: 34°C, az bulutlu ve açıkİstanbul: 30°C, az bulutlu ve açıkKırklareli: 33°C, az bulutlu ve açıkEGEAfyonkarahisar: 30°C, az bulutlu ve açıkİzmir: 36°C, az bulutlu ve açıkMuğla: 36°C, az bulutlu ve açıkUşak: 32°C, az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana: 37°C, az bulutlu ve açıkAntalya: 38°C, az bulutlu ve açıkHatay: 31°C, az bulutlu ve açıkIsparta: 32°C, az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAnkara: 31°C, az bulutlu ve açıkEskişehir: 32°C, az bulutlu ve açıkKonya: 30°C, az bulutlu ve açıkSivas: 26°C, az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBolu: 29°C, az bulutlu ve açıkDüzce: 30°C, az bulutlu ve açıkSinop: 28°C, az bulutlu ve açıkZonguldak: 25°C, az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 31°C, az bulutlu ve açıkRize: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıSamsun: 27°C, az bulutlu ve açıkTrabzon: 24°C, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum: 25°C, az bulutlu ve açıkKars: 24°C, az bulutlu ve açıkMalatya: 34°C, az bulutlu ve açıkVan: 24°C, az bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 38°C, az bulutlu ve açıkGaziantep: 36°C, az bulutlu ve açıkMardin: 34°C, az bulutlu ve açıkSiirt: 36°C, az bulutlu ve açık

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