https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/unlu-sef-55-yasinda-hayatini-kaybetti-evinde-olu-bulundu-1097123701.html
Ünlü şef 55 yaşında hayatını kaybetti: Evinde ölü bulundu
Ünlü şef 55 yaşında hayatını kaybetti: Evinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Food Network’ün sevilen yüzü, “Worst Cooks in America” programının yıldızı Anne Burrell, New York’taki evinde 55 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T16:16+0300
2025-06-18T16:16+0300
2025-06-18T16:16+0300
yaşam
şef
new york
anne burrell
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Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden, ünlü şef Anne Burrell, 17 Haziran Salı sabahı New York’un Brooklyn semtindeki evinde ölü bulundu. 55 yaşında hayata veda eden şefin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Food Network kanalının yüzü olan Burrell, uzun yıllardır “Worst Cooks in America” adlı programın sunuculuğunu yapıyordu.Çalıştığı kanaldan vedaBurrell'in çalıştığı kanal Food Network tarafından yapılan açıklamada, “55 yaşındaki Anne Burrell'in bu sabah New York'taki evinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Sarı saçları ve ışıltılı kişiliğiyle Anne Burrell, Food Network'ün popüler programı 'Worst Cooks in America'nın çok sevilen ve hayranlarının favorisi olan sunucusuydu. Burrell, mutfak dünyasındaki çalışmalarıyla gurur duyan, sektörün deneyimli ve tutkulu bir öğretmeni idi” ifadelerine yer verildi.Ünlü şefin ani ölümü ailesini derinden sarstı. Aile, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Anne sevilen bir eş, kardeş, kız evlat, üvey anne ve arkadaştı. Gülümsemesi girdiği her odayı aydınlatırdı. Anne'nin ışığı tanıdıklarının çok ötesine yayıldı ve dünya çapında milyonlarca insana dokundu. Artık aramızda olmasa da, sıcaklığı, ruhu ve sınırsız sevgisi sonsuza dek yaşayacak.”Anne Burrell kimdir?Anne Burrell’in mutfak aşkı, çocuk yaşlarda annesinin yemeklerine olan hayranlığı ve televizyon ekranlarında izlediği ünlü şeflerle şekillendi. Aşçılık kariyerinin ilk adımını üniversite sonrası attı ve Culinary Institute of America’dan 1996 yılında mezun oldu.Mezuniyetin ardından İtalya’ya giden Burrell, burada İtalyan mutfağı üzerine uzmanlaşarak kendini geliştirdi. ABD’ye döndükten sonra ise New York’un önemli restoranlarında deneyim kazandı. Burada çalıştığı usta şefler, onun kariyerinin şekillenmesinde büyük rol oynadı.Yemek kitaplarıyla da ilham verdiSadece ekranlarda değil, kitap dünyasında da tanınan bir isim olan Burrell, 2011 yılında New York Times’ın en çok satanlar listesine giren “Cook Like A Rock Star” adlı yemek kitabını yayımladı. Ardından 2013’te “Own Your Kitchen: Recipes to Inspire and Empower” adlı kitabıyla okuyucularıyla tekrar buluştu.Anne Burrell, kariyerinin yanı sıra hayır işlerine olan katkısıyla da tanınıyordu. Birçok yardım kuruluşunda aktif olarak çalışıyor ve bu kurumların sözcülüğünü üstleniyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/silah-cetesi-iddianamesinden-survivor-turabi-camkiran-cikti-emaneti-ben-alirim-1096882010.html
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anne burrell hayatını kaybetti, food network, worst cooks in america, ünlü şef öldü, televizyon şefi vefat etti
anne burrell hayatını kaybetti, food network, worst cooks in america, ünlü şef öldü, televizyon şefi vefat etti
Ünlü şef 55 yaşında hayatını kaybetti: Evinde ölü bulundu
Food Network’ün sevilen yüzü, “Worst Cooks in America” programının yıldızı Anne Burrell, New York’taki evinde 55 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni açıklanmazken, şefin ailesi ve çalıştığı kanal duygu dolu açıklamalarda bulundu.
Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden, ünlü şef Anne Burrell, 17 Haziran Salı sabahı New York’un Brooklyn semtindeki evinde ölü bulundu. 55 yaşında hayata veda eden şefin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Food Network kanalının yüzü olan Burrell, uzun yıllardır “Worst Cooks in America” adlı programın sunuculuğunu yapıyordu.
Burrell'in çalıştığı kanal Food Network tarafından yapılan açıklamada, “55 yaşındaki Anne Burrell'in bu sabah New York'taki evinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Sarı saçları ve ışıltılı kişiliğiyle Anne Burrell, Food Network'ün popüler programı 'Worst Cooks in America'nın çok sevilen ve hayranlarının favorisi olan sunucusuydu. Burrell, mutfak dünyasındaki çalışmalarıyla gurur duyan, sektörün deneyimli ve tutkulu bir öğretmeni idi” ifadelerine yer verildi.
Ünlü şefin ani ölümü ailesini derinden sarstı. Aile, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Anne sevilen bir eş, kardeş, kız evlat, üvey anne ve arkadaştı. Gülümsemesi girdiği her odayı aydınlatırdı. Anne'nin ışığı tanıdıklarının çok ötesine yayıldı ve dünya çapında milyonlarca insana dokundu. Artık aramızda olmasa da, sıcaklığı, ruhu ve sınırsız sevgisi sonsuza dek yaşayacak.”
Anne Burrell’in mutfak aşkı, çocuk yaşlarda annesinin yemeklerine olan hayranlığı ve televizyon ekranlarında izlediği ünlü şeflerle şekillendi. Aşçılık kariyerinin ilk adımını üniversite sonrası attı ve Culinary Institute of America’dan 1996 yılında mezun oldu.
Mezuniyetin ardından İtalya’ya giden Burrell, burada İtalyan mutfağı üzerine uzmanlaşarak kendini geliştirdi. ABD’ye döndükten sonra ise New York’un önemli restoranlarında deneyim kazandı. Burada çalıştığı usta şefler, onun kariyerinin şekillenmesinde büyük rol oynadı.
Yemek kitaplarıyla da ilham verdi
Sadece ekranlarda değil, kitap dünyasında da tanınan bir isim olan Burrell, 2011 yılında New York Times’ın en çok satanlar listesine giren “Cook Like A Rock Star” adlı yemek kitabını yayımladı. Ardından 2013’te “Own Your Kitchen: Recipes to Inspire and Empower” adlı kitabıyla okuyucularıyla tekrar buluştu.
Anne Burrell, kariyerinin yanı sıra hayır işlerine olan katkısıyla da tanınıyordu. Birçok yardım kuruluşunda aktif olarak çalışıyor ve bu kurumların sözcülüğünü üstleniyordu.