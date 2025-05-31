https://anlatilaninotesi.com.tr/20250531/eski-tip-ehliyeti-olanlar-dikkat-son-tarih-31-temmuz-5-adimda-ehliyetini-nasil-yenilersiniz-1096681657.html

Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda ehliyetinizi nasıl yenilersiniz?

Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda ehliyetinizi nasıl yenilersiniz?

Sputnik Türkiye

Ehliyet yenilemenin beş adımı

2025-05-31T12:35+0300

2025-05-31T12:35+0300

2025-05-31T12:36+0300

türki̇ye

ehliyet

eski ehliyet

ehliyet ücreti

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Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi 31 Temmuz itibarıyla sona erecek. Bu tarihe kadar yenilenmeyen ehliyetler ise 'geçersiz' olacak. Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz'a kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya çıkacak. Peki ehliyetini nasıl yenileyeceksiniz?İşte beş adımda ehliyet yenileme rehberi1- Randevu alımıİşlemlere başlamadan önce, NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulması gerekiyor.2- Gerekli belgeleri hazırlayınBaşvuru için eski tip sürücü belgesi, 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemesinin yapıldığına dair dekont (Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir), yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen ve geçerliliği 2 yıl olan sürücü sağlık raporu ile son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf talep ediliyor.3- Başvuru yerine gidinHazırlanan belgelerle, randevu alınan veya randevusuz olarak (bekleme süresi göz önüne alınarak randevu tavsiye edilir) herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru gerçekleştiriliyor.4- Kişiselleştirme süreçleriBaşvuru sonrası sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içerisinde kişiselleştiriliyor.Bu kişiselleştirme ve teslimat sürecinde, vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.5- Yeni ehliyetin teslim alınmasıKişiselleştirilen sürücü belgesi PTT'ye teslim ediliyor. Başvuru esnasında belirtilen adrese veya yine başvuru sırasında belirlenebilecek 2 kişiden birine teslimat yapılıyor.Teslimat süreleri 56 il merkezine 1 gün, diğer illere 2 gün, ilçelere ise 4 gün olarak belirtiliyor.

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