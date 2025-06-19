https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/rusya-disisleri-bakanligi-rusya-abd-istisarelerine-iliskin-washingtonun-onerilerini-bekliyoruz-1097142729.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya-ABD istişarelerine ilişkin Washington'un önerilerini bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya-ABD istişarelerine ilişkin Washington'un önerilerini bekliyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’yle ilişkilerdeki ‘rahatsız edici’ konularla ilgili üçüncü tur istişarelerin tarihi konusunda Washington’dan... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T10:42+0300

2025-06-19T10:42+0300

2025-06-19T10:38+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

almanya

ermenistan

nikol paşinyan

abd

taliban

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Sputnik’e verdiği röportajda, Rusya-ABD istişarelerinin yeni turu, Almanya’nın Rus medyasına yönelik baskısını, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın eleştirilerini ve Afganistan yönetimini resmen tanıma olasılığını değerlendirdi.Almanya’nın Rus gazetecilere baskısıAlmanya’da çalışan Rus basın ve medya temsilcilerine yönelik baskıya Rusya’nın vereceği cevabı değerlendiren Zaharova, bu konuda şunu dedi:Ermenistan’da Rus iş insanının gözaltına alınmasıRus iş insanı Samvel Karapetyan’ın Ermenistan’da gözaltına alınması ve bu meseleyle ilgili yaptığı açıklamaya Başbakan Nikol Paşinyan’ın “yorum yapmak için uygun seviyede değil” sözleriyle verdiği tepkiye de değinen Zaharova, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Rusya-ABD ilişkileriZaharova, Rusya ve ABD arasındaki temasların son zamanlarda yoğunlaşması bağlamında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Marco Rubio arasında olası görüşmenin yeri ve tarihiyle ilgili bir soru üzerine şunu dedi:Taliban hükümetinin tanınmasıRusya, Taliban hareketini terör örgütleri listesinden çıkardı. Zaharova, Rusya’nın Afganistan’daki Taliban hükümetini ne zaman resmen tanıyacağı sorusu üzerine şu değerlendirmede bulundu:Rusya-Ukrayna müzakereleriRusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turunun ne zaman ve nerede yapılacağı sorusuna da cevap veren Zaharova, şunu dedi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/canli-iran-israil-catismasi-7-gunu-israil-saldirilarina-devam-ederken-iran-hipersonik-fuzelerle-1097136736.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, st. petersburg ekonomi forumu (spief), almanya, ermenistan, nikol paşinyan, abd, taliban, marco rubio, sergey lavrov, ukrayna, vladimir medinskiy