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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya-ABD istişarelerine ilişkin Washington'un önerilerini bekliyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya-ABD istişarelerine ilişkin Washington'un önerilerini bekliyoruz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’yle ilişkilerdeki ‘rahatsız edici’ konularla ilgili üçüncü tur istişarelerin tarihi konusunda Washington’dan... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Sputnik’e verdiği röportajda, Rusya-ABD istişarelerinin yeni turu, Almanya’nın Rus medyasına yönelik baskısını, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın eleştirilerini ve Afganistan yönetimini resmen tanıma olasılığını değerlendirdi.Almanya’nın Rus gazetecilere baskısıAlmanya’da çalışan Rus basın ve medya temsilcilerine yönelik baskıya Rusya’nın vereceği cevabı değerlendiren Zaharova, bu konuda şunu dedi:Ermenistan’da Rus iş insanının gözaltına alınmasıRus iş insanı Samvel Karapetyan’ın Ermenistan’da gözaltına alınması ve bu meseleyle ilgili yaptığı açıklamaya Başbakan Nikol Paşinyan’ın “yorum yapmak için uygun seviyede değil” sözleriyle verdiği tepkiye de değinen Zaharova, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Rusya-ABD ilişkileriZaharova, Rusya ve ABD arasındaki temasların son zamanlarda yoğunlaşması bağlamında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Marco Rubio arasında olası görüşmenin yeri ve tarihiyle ilgili bir soru üzerine şunu dedi:Taliban hükümetinin tanınmasıRusya, Taliban hareketini terör örgütleri listesinden çıkardı. Zaharova, Rusya’nın Afganistan’daki Taliban hükümetini ne zaman resmen tanıyacağı sorusu üzerine şu değerlendirmede bulundu:Rusya-Ukrayna müzakereleriRusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turunun ne zaman ve nerede yapılacağı sorusuna da cevap veren Zaharova, şunu dedi:
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, st. petersburg ekonomi forumu (spief), almanya, ermenistan, nikol paşinyan, abd, taliban, marco rubio, sergey lavrov, ukrayna, vladimir medinskiy
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, st. petersburg ekonomi forumu (spief), almanya, ermenistan, nikol paşinyan, abd, taliban, marco rubio, sergey lavrov, ukrayna, vladimir medinskiy

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Rusya-ABD istişarelerine ilişkin Washington'un önerilerini bekliyoruz

10:42 19.06.2025
© Sputnik / Aleksandr KryajevRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© Sputnik / Aleksandr Kryajev
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’yle ilişkilerdeki ‘rahatsız edici’ konularla ilgili üçüncü tur istişarelerin tarihi konusunda Washington’dan öneriler beklediklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) Sputnik’e verdiği röportajda, Rusya-ABD istişarelerinin yeni turu, Almanya’nın Rus medyasına yönelik baskısını, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın eleştirilerini ve Afganistan yönetimini resmen tanıma olasılığını değerlendirdi.

Almanya’nın Rus gazetecilere baskısı

Almanya’da çalışan Rus basın ve medya temsilcilerine yönelik baskıya Rusya’nın vereceği cevabı değerlendiren Zaharova, bu konuda şunu dedi:
Halihazırda, Moskova’da çalışan Alman gazeteciler arasından adaylar seçiliyor. Onlara yönelik uygun karşı tedbirler alınacak. Bu haberin Almancaya çevrilmesini çok isterim. Böylece daha sonra Alman toplumu için şok edici bir bilgi olmaz. Alman hükümetinin birkaç yıldır Rus medyasını, televizyon kanallarını, gazetecileri, muhabirlerini taciz ettiğini ve onları kendi ve Batı enformasyon alanından çıkarmak için her şeyi yaptığını bilmeliler.
Alman hükümetinin Russia Today'e yönelik saldırganlığı başladığında, elbette bu yalnızca kendi Alman izleyici kitlesine değil, aynı zamanda Almancanın popüler olduğu diğer ülkelerin izleyici kitlesine de bir saldırıydı. Bunlara Avusturya ve İsviçre de dahil. Yalnızca kendi ülkelerinde yayın yapmayı yasaklamakla kalmadılar, aynı zamanda özel operatöre baskı yaparak yayın iznini iptal etmesini sağladılar. Bu eylemler cezasız kalmadı, çünkü her seferinde cevap veriyoruz. Ama bu eylemlere devam ettiler. Sadece sizin gazetecileriniz değil, diğer Rus televizyon ve ajansların çalışanları da benzer şekilde Almanya’nın hastalıklı propaganda makinesinin kurbanı haline geldiler. Ama hepsinin karşılığını vereceğiz. Moskova’da çalışan Alman muhabirler hazırlansın.

Ermenistan’da Rus iş insanının gözaltına alınması

Rus iş insanı Samvel Karapetyan’ın Ermenistan’da gözaltına alınması ve bu meseleyle ilgili yaptığı açıklamaya Başbakan Nikol Paşinyan’ın “yorum yapmak için uygun seviyede değil” sözleriyle verdiği tepkiye de değinen Zaharova, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Rusya özgür bir ülke. Burada kimse insanları, işlevsel görevler çerçevesinde olsun kişisel olsun kendi bakış açılarını ifade edebilmeleri için seviyelere ayırmıyor. Ben kişisel görüşümü değil, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın duruşunu aktardım. Tekrar söylemek istiyorum ki, insanları seviyelere göre ayırmak, herkesi güzel bir bahçeye ve bir ormana bölen Borrell'in hasta, iltihaplı bilincinden kaynaklanıyor. Bu insanı çok ileriye götürebilir.
Erivan temsilcisinin ilgili sözlerine cevaben, muhtemelen onun seviyesine uygun olarak algılanacak bir kişinin ifadelerini anımsatmak istiyorum. Nikol Paşinyan'dan alıntı yapmak istiyorum. 2018'de Erivan'daki bir mitingde şunları söyledi, bu doğrudan bir alıntı. Paşinyan, "Yetkililer devrimimizin zaferini kayıtsız şartsız ve koşulsuz olarak tanımalı ve iktidarda kalma arzusu göstermemeli. Ermenistan Cumhuriyet Partisi'nin oybirliğiyle ve koşulsuz teslim olmasını talep ediyoruz" demişti.
Şimdi Erivan'da, bir Rus iş insanının, avukatın söylediğine göre, iktidar değişikliği çağrıları yapmakla suçlandığını duyuyoruz. Ben sadece Ermenistan Başbakanı’nın sözlerini anımsatıyorum. 2019’da dile getirdiği bir başka ilginç ifade daha var. İnanmayacaksınız ama Nikol Paşinyan bunu SPIEF’teki konuşma sırasında söylemişti. Paşinyan, “Uluslararası işletmeleri Ermenistan'a yatırım yapmaya davet ediyoruz. Potansiyel yatırımcılar için bir sloganımız bile var. Onları Ermenistan'a davet ediyoruz, daha zengin olmaları ve Ermenistan'ı daha zengin hale getirmeleri için” demişti. Şimdi de kendisinden, Rus girişimcinin yaptığı yatırımların millileştirilmesi yönünde açıklamalar duyuyoruz. Bir doğrudan alıntı daha. Paşinyan, 18 Haziran 2025’te, “Zamanı geldi. Şirketin millileştirilmesi gerekiyor” dedi. Bu onun sözleri. Doğrudan alıntı. Alıntı yapabiliyor muyuz?

Rusya-ABD ilişkileri

Zaharova, Rusya ve ABD arasındaki temasların son zamanlarda yoğunlaşması bağlamında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Marco Rubio arasında olası görüşmenin yeri ve tarihiyle ilgili bir soru üzerine şunu dedi:
Şu anda ikili istişareler için bir mekanizmamız var. Rus-Amerikan ilişkilerindeki ‘rahatsız edici’ konular ile ilgili iki tur yapıldı. Rus tarafını ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiev temsil ediyor. ABD'den de yetkili kişiler var. Bu günlerde istişarelerin üçüncü turunun gerçekleşmesi gerekiyordu. Ne yazık ki Amerikalılar bu tarihlerde yapamayacaklarını söylediler. Bu yüzden onlardan bir öneri bekliyoruz. Bu temaslar şu anda devam ediyor. Ayrıca elçiliklerimiz aracılığıyla da temaslarımız var. Bildiğiniz gibi devlet liderleri ve dışişleri bakanları arasında telefon görüşmeleri, konuşmalar, iletişimler gerçekleşiyor.

Taliban hükümetinin tanınması

Rusya, Taliban hareketini terör örgütleri listesinden çıkardı. Zaharova, Rusya’nın Afganistan’daki Taliban hükümetini ne zaman resmen tanıyacağı sorusu üzerine şu değerlendirmede bulundu:
Şimdi bu soruyu ilgili hükümet organlarının kararına dayanarak cevaplayalım. Bildiğiniz gibi bu yılın 17 Nisan'ında Rusya Yüksek Mahkemesi, ülkemizin mevzuatına göre terörcü olarak tanınan yabancı ve uluslararası örgütler listesinde yer alan Taliban hareketinin faaliyetlerine ilişkin yasağı askıya alma kararı aldı. Bu karar, 28 Aralık 2024 tarihli 513 sayılı ‘Rusya Federasyonu'nun Bazı Yasama Eylemlerinde Değişiklikler Hakkında’ federal yasanın hükümlerine uygun olarak, bir mahkeme duruşmasında verildi. Taliban hareketinin statüsünün yeniden gözden geçirilmesi konusundaki karar, ABD ve NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi ve 2021'de Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ABD yanlısı rejiminin çökmesinin ardından gelişen Afgan gerçeklerine yeterli bir tepki verilmesi ihtiyacıyla bağlantılı. Gözlerimiz önünde gelişen o trajik olayları tüm dünya izleme fırsatına sahip oldu. Rusya bu konuda yalnız değil. Bilindiği üzere Kazakistan, Taliban hareketinin ulusal terör örgütleri listesinden çıkarıldığını Aralık 2023'te, Kırgızistan ise Eylül 2024'te duyurdular. Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi'nin Taliban hareketinin faaliyetlerine ilişkin yasağı askıya alma kararının ardından Rusya tarafı Afgan yetkililerine, Afganistan'ın Moskova'daki diplomatik temsilciliğinin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesi konusunda bilgi verdi. Afgan Büyükelçisinin Rusya’ya gelmesini bekliyoruz. Mevcut Afgan yetkililerinin resmi olarak tanınması konusuna gelince de, Rusya yönetiminin zamanı geldiğinde uygun karar alacağına inanıyoruz.

Rusya-Ukrayna müzakereleri

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turunun ne zaman ve nerede yapılacağı sorusuna da cevap veren Zaharova, şunu dedi:
Biliyorsunuz ki, Devlet Başkanımızın kararıyla Rusya heyetinin başına Vladimir Medinskiy atandı. Bu konuda en detaylı yorumları, açıklamaları ve beyanları Medinskiy yapıyor. Elbette Kremlin’den de ilgili açıklamalar gelebiliyor.
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