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Rusya lezzet haritası: Rusya Şarap Atlası'nın tam versiyonu sunulacak
Rusya lezzet haritası: Rusya Şarap Atlası'nın tam versiyonu sunulacak
Sputnik Türkiye
Rusya Şarap Atlası'nın tam sürümü, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) sunulacak. 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T04:44+0300
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dünya
rusya
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
anton kobyakov
şarap
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18 Haziran’da, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında, 'Rusya Şarap Atlası' adlı benzersiz haritalama projesinin tam versiyonunun sunumu gerçekleştirilecek. Forum alanında, ülkenin şarapçılık alanındaki mevcut durumu ve potansiyelini yansıtan kapsamlı bir araştırmanın nihai sonuçları katılımcılara sunulacak.'Rusya Şarap Atlası'nın, ülkenin şarap üretim bölgelerine ilişkin geniş kapsamlı analitik verileri bir araya getiren görsel bir araç niteliği taşıdığı biliniyor. Projenin tam versiyonunun ise, yerli bağcılığın geliştiği başlıca bölgeleri kapsayan bölgesel düzeyde haritaları içerdiği bildirildi. Bu bölgeler arasında ise Krasnodar Krayı, Kırım Cumhuriyeti, Sivastopol, Rostov ve Samara oblastları, Stavropol Krayı, Dağıstan, Kabardey-Balkar, Kuzey Osetya ile birlikte Saratov, Volgograd ve Astrahan oblastları yer alıyor.Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı ve Forum Organizasyon Komitesi Genel Sekreteri Anton Kobyakov, temel araştırmalar yapılmadan sektörün daha da gelişmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Kobyakov, “Rus şarapçılığının bilimsel temelinin güçlendirilmesi, yalnızca ürün kalitesinin artırılmasına değil, aynı zamanda ülkede olgun ve yerleşik bir şarap kültürünün oluşmasına da katkı sağlayacaktır.” dedi.Rusya Şarap Atlası, yeni bağların yüzölçümü, toplam üretim miktarındaki değişim, üzüm çeşitlerinin dağılımı, dikim yoğunluğu ve diğer kilit göstergelere ilişkin verilerin yer aldığı ayrıntılı bir infografikle destekleniyor.Bu proje, Rusya'nın şarap üretim haritasını güvenilir istatistiklere dayalı tek bir görsel-analitik formatta sunan ilk çalışma olarak sunulacak.Projenin kurucusu ve Roskongress Vakfı Direktörü Danışmanı Pavel Şinskiy, yaptığı açıklamada, toplanan harita ve verilerin sektörün ölçeğini, coğrafi çeşitliliğini ve gelişim dinamiğini ortaya koyan bir analiz temelinde derlendiğini belirtti.Söz konusu atlas aynı zamanda, şarap bölgeleri içinde şarabın özgünlüğünü ve lezzetini şekillendiren benzersiz doğal ve coğrafi alanları kapsayan teruarların ön listesini de içerecek olup, bu bileşen daha sonraki bilimsel ve pratik çalışmalar için temel oluşturacak.
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rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), anton kobyakov, şarap
rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), anton kobyakov, şarap

Rusya lezzet haritası: Rusya Şarap Atlası'nın tam versiyonu sunulacak

04:44 19.06.2025
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийŞarap
Şarap - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Rusya Şarap Atlası'nın tam sürümü, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) sunulacak.
18 Haziran’da, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında, 'Rusya Şarap Atlası' adlı benzersiz haritalama projesinin tam versiyonunun sunumu gerçekleştirilecek. Forum alanında, ülkenin şarapçılık alanındaki mevcut durumu ve potansiyelini yansıtan kapsamlı bir araştırmanın nihai sonuçları katılımcılara sunulacak.
'Rusya Şarap Atlası'nın, ülkenin şarap üretim bölgelerine ilişkin geniş kapsamlı analitik verileri bir araya getiren görsel bir araç niteliği taşıdığı biliniyor. Projenin tam versiyonunun ise, yerli bağcılığın geliştiği başlıca bölgeleri kapsayan bölgesel düzeyde haritaları içerdiği bildirildi.
Bu bölgeler arasında ise Krasnodar Krayı, Kırım Cumhuriyeti, Sivastopol, Rostov ve Samara oblastları, Stavropol Krayı, Dağıstan, Kabardey-Balkar, Kuzey Osetya ile birlikte Saratov, Volgograd ve Astrahan oblastları yer alıyor.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı ve Forum Organizasyon Komitesi Genel Sekreteri Anton Kobyakov, temel araştırmalar yapılmadan sektörün daha da gelişmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Kobyakov, “Rus şarapçılığının bilimsel temelinin güçlendirilmesi, yalnızca ürün kalitesinin artırılmasına değil, aynı zamanda ülkede olgun ve yerleşik bir şarap kültürünün oluşmasına da katkı sağlayacaktır.” dedi.
Rusya Şarap Atlası, yeni bağların yüzölçümü, toplam üretim miktarındaki değişim, üzüm çeşitlerinin dağılımı, dikim yoğunluğu ve diğer kilit göstergelere ilişkin verilerin yer aldığı ayrıntılı bir infografikle destekleniyor.
Bu proje, Rusya'nın şarap üretim haritasını güvenilir istatistiklere dayalı tek bir görsel-analitik formatta sunan ilk çalışma olarak sunulacak.
Projenin kurucusu ve Roskongress Vakfı Direktörü Danışmanı Pavel Şinskiy, yaptığı açıklamada, toplanan harita ve verilerin sektörün ölçeğini, coğrafi çeşitliliğini ve gelişim dinamiğini ortaya koyan bir analiz temelinde derlendiğini belirtti.
Söz konusu atlas aynı zamanda, şarap bölgeleri içinde şarabın özgünlüğünü ve lezzetini şekillendiren benzersiz doğal ve coğrafi alanları kapsayan teruarların ön listesini de içerecek olup, bu bileşen daha sonraki bilimsel ve pratik çalışmalar için temel oluşturacak.
Rutube - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
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