https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/3-rus-video-platformu-rutube-altyapisinda-tek-bir-cati-altinda-birlestirilecek-1097134591.html
3 Rus video platformu, 'RuTube' altyapısında tek bir çatı altında birleştirilecek
3 Rus video platformu, 'RuTube' altyapısında tek bir çatı altında birleştirilecek
Sputnik Türkiye
Gazprom-Media Holding A.Ş. Genel Müdürü Aleksandr Jarov, Rus video platformları Premier, Yappy ve RuTube'u 2026 yılının ilk yarısında ortak bir teknik... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T01:11+0300
2025-06-19T01:11+0300
2025-06-19T01:11+0300
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aleksandr jarov
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Gazprom-Media Holding A.Ş. Genel Müdürü Aleksandr Jarov, St. Peterburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen "Dijital dönüşüm çağında ulusal çevrim içi platformlar: küresel zorluklar ve fırsatlar" başlıklı oturumda, Premier, Yappy ve RuTube video servislerini 2026 yılının ilk yarısında ortak bir teknik altyapıda birleştirmeyi planladıklarını açıkladı.Jarov, “Birkaç yıl önce üç platformu tek bir RuTube markası ve teknik altyapısı altında birleştirme konusunda kesinlikle haklı bir karar aldık” diyerek, birleşme sürecinin iki yıldır devam ettiğini ve şirketin her üç platformda da ortak bir abonelik sistemine sahip olduğunu ifade etti.Jarov, birleşmenin Rus video platformlarının hızla büyüdüğü bir dönemde gerçekleştiğini belirterek, birleşik platformun temeli olacak RuTube’un etkileyici bir gelişim gösterdiğini söyledi. Ayrıca son dört yılda günlük kullanıcı sayısı 60 binden 16–21 milyona, aylık kullanıcı sayısı ise 600 binden 80 milyona ulaştığını da belirtti.Jarov, RuTube’un uluslararası varlığını aktif şekilde genişlettiğini belirterek, “RuTube yalnızca Rusya’da değil, diğer ülkelerde de izleniyor.” dedi. Ayrıca, platformun Çin ve Hindistan’daki blog yazarlarıyla da iş birliği yaptığını ifade etti.Konuşmacılara göre, Rus şirketlerin gelişim potansiyelini sağlayan unsur sağlıklı rekabet ortamı. VK’nın medya stratejisi ve hizmet geliştirmeden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Stepan Kovalçuk, “Son 5–10 yıl içinde YouTube’da Shorts’un entegre edilmesi dışında hiçbir şey değişmedi. Bu açıdan biz daha dinamiğiz, çünkü bizde rekabet var. Rekabet ortamında yeni fikirler doğar.” ifadelerini kullandı.Kovalçuk, tam da bu nedenle Rus sosyal medya ağları ve diğer çevrim içi platformların gelişim için büyük fırsatlara sahip olduğunu belirterek, “Çünkü biz kullanıcıları etkilemek için yeni bir şeyler icat etmek zorundayız. Yabancıların artık böyle bir ihtiyacı yok.” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/rus-milletvekili-gorelkin-rusya-kendi-tuketim-kurallarini-olusturma-sansini-yakaladi-1097133320.html
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rusya, aleksandr jarov, yappy, rutube
rusya, aleksandr jarov, yappy, rutube
3 Rus video platformu, 'RuTube' altyapısında tek bir çatı altında birleştirilecek
Gazprom-Media Holding A.Ş. Genel Müdürü Aleksandr Jarov, Rus video platformları Premier, Yappy ve RuTube'u 2026 yılının ilk yarısında ortak bir teknik altyapıda birleştirmeyi planladıklarını açıkladı.
Gazprom-Media Holding A.Ş. Genel Müdürü Aleksandr Jarov, St. Peterburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen "Dijital dönüşüm çağında ulusal çevrim içi platformlar: küresel zorluklar ve fırsatlar" başlıklı oturumda, Premier, Yappy ve RuTube video servislerini 2026 yılının ilk yarısında ortak bir teknik altyapıda birleştirmeyi planladıklarını açıkladı.
Jarov, “Birkaç yıl önce üç platformu tek bir RuTube markası ve teknik altyapısı altında birleştirme konusunda kesinlikle haklı bir karar aldık” diyerek, birleşme sürecinin iki yıldır devam ettiğini ve şirketin her üç platformda da ortak bir abonelik sistemine sahip olduğunu ifade etti.
Jarov, birleşmenin Rus video platformlarının hızla büyüdüğü bir dönemde gerçekleştiğini belirterek, birleşik platformun temeli olacak RuTube’un etkileyici bir gelişim gösterdiğini söyledi. Ayrıca son dört yılda günlük kullanıcı sayısı 60 binden 16–21 milyona, aylık kullanıcı sayısı ise 600 binden 80 milyona ulaştığını da belirtti.
Jarov, RuTube’un uluslararası varlığını aktif şekilde genişlettiğini belirterek, “RuTube yalnızca Rusya’da değil, diğer ülkelerde de izleniyor.” dedi. Ayrıca, platformun Çin ve Hindistan’daki blog yazarlarıyla da iş birliği yaptığını ifade etti.
Konuşmacılara göre, Rus şirketlerin gelişim potansiyelini sağlayan unsur sağlıklı rekabet ortamı. VK’nın medya stratejisi ve hizmet geliştirmeden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Stepan Kovalçuk, “Son 5–10 yıl içinde YouTube’da Shorts’un entegre edilmesi dışında hiçbir şey değişmedi. Bu açıdan biz daha dinamiğiz, çünkü bizde rekabet var. Rekabet ortamında yeni fikirler doğar.” ifadelerini kullandı.
Kovalçuk, tam da bu nedenle Rus sosyal medya ağları ve diğer çevrim içi platformların gelişim için büyük fırsatlara sahip olduğunu belirterek, “Çünkü biz kullanıcıları etkilemek için yeni bir şeyler icat etmek zorundayız. Yabancıların artık böyle bir ihtiyacı yok.” dedi.