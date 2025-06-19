Rusya, Almanya'yı Ukrayna'yı destekleyen ve bazı durumlarda da çatışmanın tarafı olarak görüyor Rusya, Almanya'yı Ukrayna'yı destekleyen ve bazı durumlarda da çatışmanın tarafı olarak görüyor

Alman füzelerinin Ukrayna'ya teslimi özel askeri operasyonun seyrini etkilemeyecek Alman füzelerinin Ukrayna'ya teslimi özel askeri operasyonun seyrini etkilemeyecek

Avrupa liderleri, Rusya’ya stratejik bir yenilgi yaşatmak istedikleri için Rus tarafıyla temaslarını durdurdular Avrupa liderleri, Rusya’ya stratejik bir yenilgi yaşatmak istedikleri için Rus tarafıyla temaslarını durdurdular

Almanya Başbakanı Friedrich Merz aramak isterse arayabilir, Rusya temasları reddetmiyor Almanya Başbakanı Friedrich Merz aramak isterse arayabilir, Rusya temasları reddetmiyor

Almanya'nın Ukrayna ihtilafında arabulucu olabileceğinden şüpheliyim, arabulucunun tarafsız olması gerekiyor Almanya'nın Ukrayna ihtilafında arabulucu olabileceğinden şüpheliyim, arabulucunun tarafsız olması gerekiyor

Rusya, İran'da toplumun ülkenin siyasi liderliği etrafında birleştiğini görüyor Rusya, İran'da toplumun ülkenin siyasi liderliği etrafında birleştiğini görüyor

İsrail ve İran'ın çıkarlarını güvence altına alan bir çözüm bulunabilir İsrail ve İran'ın çıkarlarını güvence altına alan bir çözüm bulunabilir

Çatışmaları durdurmanın ve hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını koruyacak bir anlaşmaya varmanın yollarını bulmak gerekiyor Çatışmaları durdurmanın ve hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını koruyacak bir anlaşmaya varmanın yollarını bulmak gerekiyor

İran’ın barışçıl nükleer enerjideki çıkarlarını güvence altına alacak ve İsrail’in endişelerini azaltacak seçenekler var, bunları ortaklarımıza sunduk İran’ın barışçıl nükleer enerjideki çıkarlarını güvence altına alacak ve İsrail’in endişelerini azaltacak seçenekler var, bunları ortaklarımıza sunduk

İran'ın yeraltı fabrikaları var, onlara hiçbir şey olmadı İran'ın yeraltı fabrikaları var, onlara hiçbir şey olmadı

İran’da inşa etmekte olduğumuz Buşer Nükleer Santrali’nin güvenliği konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık İran’da inşa etmekte olduğumuz Buşer Nükleer Santrali’nin güvenliği konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

NATO'nun silahlanmasını bir tehdit olarak görmüyoruz, çünkü Rusya silahlı kuvvetlerini sürekli olarak geliştiriyor NATO'nun silahlanmasını bir tehdit olarak görmüyoruz, çünkü Rusya silahlı kuvvetlerini sürekli olarak geliştiriyor

Batılı seçkinler, Rusya'nın tehdit oluşturduğu tezini kendi iç politikalarını oluşturmada kullanmayı uygun buluyorlar Batılı seçkinler, Rusya'nın tehdit oluşturduğu tezini kendi iç politikalarını oluşturmada kullanmayı uygun buluyorlar

Rusya'nın NATO'ya saldırmaya hazırlandığını söyleyenler buna kendileri bile inanmıyor Rusya'nın NATO'ya saldırmaya hazırlandığını söyleyenler buna kendileri bile inanmıyor

Rusya, Ukrayna tarafında müzakereleri kimin yürüttüğünü önemsemiyor ancak son aşamada belgelerin meşru yetkililer tarafından imzalanması gerekiyor Rusya, Ukrayna tarafında müzakereleri kimin yürüttüğünü önemsemiyor ancak son aşamada belgelerin meşru yetkililer tarafından imzalanması gerekiyor

Ukrayna ile müzakerelerde insani açıdan durum, bu müzakerelerin sürdürülmesinin mantıklı olduğu yönünde Ukrayna ile müzakerelerde insani açıdan durum, bu müzakerelerin sürdürülmesinin mantıklı olduğu yönünde

Çözüm için herkesle görüşmeye hazırım, Zelenskiy dahil Çözüm için herkesle görüşmeye hazırım, Zelenskiy dahil

Rusya'nın Donbass cumhuriyetlerini tanımasında hiçbir hata yok Rusya'nın Donbass cumhuriyetlerini tanımasında hiçbir hata yok

Donbass ve Novorossiya Rusya'nın ayrılmaz birer parçasıdır Donbass ve Novorossiya Rusya'nın ayrılmaz birer parçasıdır

Rusya Ukrayna'da tüm hedeflerine ulaşacak Rusya Ukrayna'da tüm hedeflerine ulaşacak

Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek istiyor Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek istiyor

Ukrayna'nın askerden arındırılması, Rusya'ya tehdit oluşturan silahlı kuvvetlerinin ortadan kaldırılması anlamına geliyor Ukrayna'nın askerden arındırılması, Rusya'ya tehdit oluşturan silahlı kuvvetlerinin ortadan kaldırılması anlamına geliyor

Ukrayna, Donbass sakinlerine karşı silah kullanarak savaşı kendi başlattı Ukrayna, Donbass sakinlerine karşı silah kullanarak savaşı kendi başlattı

Ukrayna Devlet Başkanı'nın yetkilerinin sıkıyönetim altında bile uzatılmasının bir yolu yok Ukrayna Devlet Başkanı'nın yetkilerinin sıkıyönetim altında bile uzatılmasının bir yolu yok

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus-Amerikan ilişkilerini yeniden kurma çabasına büyük saygı duyuyor Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus-Amerikan ilişkilerini yeniden kurma çabasına büyük saygı duyuyor

Trump bir iş insanı ve büyük bir artı Trump bir iş insanı ve büyük bir artı

Trump ile bir görüşme faydalı olurdu ama bunun için hazırlık yapılması gerekiyor Trump ile bir görüşme faydalı olurdu ama bunun için hazırlık yapılması gerekiyor