Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya adil bir dünya düzenini savunuyor
01:22 19.06.2025 (güncellendi: 01:44 19.06.2025)
© Sputnik / Алексей БабушкинRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
© Sputnik / Алексей Бабушкин
Abone ol
St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda uluslararası haber ajanslarının sorularını yanıtlayan Rusya lideri Putin ülkesinin adil bir dünya düzenini savunduğunu söyledi. "İsrail ve İran'ın çıkarlarını güvence altına alan bir çözüm bulunabilir" diyen Putin Ukrayna konusunda çözüm için Zelenskiy dahil herkesle görüşmeye hazır olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda uluslararası haber ajanslarının temsilcileri ile bir araya geldi.
Rus lider gazetecilerin Rusya'nın iç ve dış politikasının güncel yönleri ile dünyadaki önemli olaylara ilişkin sorularını yanıtladı.
"Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. İlginize çok teşekkür ederim" ifadeleriyle sözlerine başlayan Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na (SPIEF) giderek daha fazla ortak geldiğini belirtti.
"Rusya ticaret savaşlarına ve kısıtlamalara karşı çıkıyor" diyen Putin Rusya'nın adil bir dünya düzenini savunduğunu söyledi.
Putin, küresel ticaretin yavaşlayacağına dair bazı öngörüler olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
"Rusya Federasyonu ile Güneydoğu Asya arasındaki iş birliği giderek gelişiyor, ticaret hacmi sürekli büyüyor. Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti için önemli bir ekonomik ortak haline geliyor."
Rusya Devlet Başkanı Putin ülkesinin ağır helikopter yapımında tartışmasız lider olduğunu vurguladı.
Putin'in açıklamalarından diğer detaylarsa şöyle:
Rusya, Almanya'yı Ukrayna'yı destekleyen ve bazı durumlarda da çatışmanın tarafı olarak görüyor
Alman füzelerinin Ukrayna'ya teslimi özel askeri operasyonun seyrini etkilemeyecek
Avrupa liderleri, Rusya’ya stratejik bir yenilgi yaşatmak istedikleri için Rus tarafıyla temaslarını durdurdular
Almanya Başbakanı Friedrich Merz aramak isterse arayabilir, Rusya temasları reddetmiyor
Almanya'nın Ukrayna ihtilafında arabulucu olabileceğinden şüpheliyim, arabulucunun tarafsız olması gerekiyor
Rusya, İran'da toplumun ülkenin siyasi liderliği etrafında birleştiğini görüyor
İsrail ve İran'ın çıkarlarını güvence altına alan bir çözüm bulunabilir
Çatışmaları durdurmanın ve hem İran'ın hem de İsrail'in çıkarlarını koruyacak bir anlaşmaya varmanın yollarını bulmak gerekiyor
İran’ın barışçıl nükleer enerjideki çıkarlarını güvence altına alacak ve İsrail’in endişelerini azaltacak seçenekler var, bunları ortaklarımıza sunduk
İran'ın yeraltı fabrikaları var, onlara hiçbir şey olmadı
İran’da inşa etmekte olduğumuz Buşer Nükleer Santrali’nin güvenliği konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
NATO'nun silahlanmasını bir tehdit olarak görmüyoruz, çünkü Rusya silahlı kuvvetlerini sürekli olarak geliştiriyor
Batılı seçkinler, Rusya'nın tehdit oluşturduğu tezini kendi iç politikalarını oluşturmada kullanmayı uygun buluyorlar
Rusya'nın NATO'ya saldırmaya hazırlandığını söyleyenler buna kendileri bile inanmıyor
Rusya, Ukrayna tarafında müzakereleri kimin yürüttüğünü önemsemiyor ancak son aşamada belgelerin meşru yetkililer tarafından imzalanması gerekiyor
Ukrayna ile müzakerelerde insani açıdan durum, bu müzakerelerin sürdürülmesinin mantıklı olduğu yönünde
Çözüm için herkesle görüşmeye hazırım, Zelenskiy dahil
Rusya'nın Donbass cumhuriyetlerini tanımasında hiçbir hata yok
Donbass ve Novorossiya Rusya'nın ayrılmaz birer parçasıdır
Rusya Ukrayna'da tüm hedeflerine ulaşacak
Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek istiyor
Ukrayna'nın askerden arındırılması, Rusya'ya tehdit oluşturan silahlı kuvvetlerinin ortadan kaldırılması anlamına geliyor
Ukrayna, Donbass sakinlerine karşı silah kullanarak savaşı kendi başlattı
Ukrayna Devlet Başkanı'nın yetkilerinin sıkıyönetim altında bile uzatılmasının bir yolu yok
Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus-Amerikan ilişkilerini yeniden kurma çabasına büyük saygı duyuyor
Trump bir iş insanı ve büyük bir artı
Trump ile bir görüşme faydalı olurdu ama bunun için hazırlık yapılması gerekiyor
Moskova, Rubio ve Vance ile sürekli temas halinde