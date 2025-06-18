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Rus Milletvekili Gorelkin: Rusya, kendi tüketim kurallarını oluşturma şansını yakaladı
Rus Milletvekili Gorelkin: Rusya, kendi tüketim kurallarını oluşturma şansını yakaladı
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Enformasyon Politikası Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı Anton Gorelkin, Rusya’yı izole etmeye yönelik girişimlerin... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T23:22+0300
2025-06-18T23:22+0300
dünya
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st. petersburg ekonomi forumu (spief)
tüketim
ekonomi
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Enformasyon Politikası Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı Anton Gorelkin, Rusya’nın kendi tüketim kurallarını oluşturmak için eşsiz bir tarihi fırsat yakaladığını söyledi.Gorelkin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen 'Her şey akar, her şey değişir: Tüketimde yeni trendler' başlıklı oturumda, “Artık kitlesel tüketimin insanlığın kültürel kodunun bir parçası haline geldiğini söyleyebilir miyiz? Muhtemelen evet. Bu kötü bir şey mi? Eğer tüketim kuralları dışarıdan dayatılıyorsa, evet. Ülkemiz, kendi tüketim kurallarını oluşturmak için benzersiz bir tarihi fırsat elde etti.” ifadelerini kullandı.Milletvekili ayrıca, dost olmayan ülkelerin Rusya’yı izole etmeye yönelik girişimlerinin beklenmedik sonuçlara yol açtığını, Rus ürünleri ve hizmetlerinin yabancı ürünlerin yerini başarıyla aldığını vurguladı.St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu, 18-21 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/spief-leningrad-savunucularinin-anisina-adanan-ani-yolunun-acilisiyla-basladi-1097131315.html
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rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), tüketim, ekonomi
rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), tüketim, ekonomi

Rus Milletvekili Gorelkin: Rusya, kendi tüketim kurallarını oluşturma şansını yakaladı

23:22 18.06.2025
© Fotoğraf : Roscongress Foundation/Oleg Barkhanov2024 St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu
2024 St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© Fotoğraf : Roscongress Foundation/Oleg Barkhanov
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Enformasyon Politikası Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı Anton Gorelkin, Rusya’yı izole etmeye yönelik girişimlerin beklenmedik sonuçlara yol açtığını, Rus ürünleri ve hizmetlerinin yabancı ürünlerin yerini başarıyla aldığını ifade etti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Enformasyon Politikası Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı Anton Gorelkin, Rusya’nın kendi tüketim kurallarını oluşturmak için eşsiz bir tarihi fırsat yakaladığını söyledi.
Gorelkin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen 'Her şey akar, her şey değişir: Tüketimde yeni trendler' başlıklı oturumda, “Artık kitlesel tüketimin insanlığın kültürel kodunun bir parçası haline geldiğini söyleyebilir miyiz? Muhtemelen evet. Bu kötü bir şey mi? Eğer tüketim kuralları dışarıdan dayatılıyorsa, evet. Ülkemiz, kendi tüketim kurallarını oluşturmak için benzersiz bir tarihi fırsat elde etti.” ifadelerini kullandı.
Milletvekili ayrıca, dost olmayan ülkelerin Rusya’yı izole etmeye yönelik girişimlerinin beklenmedik sonuçlara yol açtığını, Rus ürünleri ve hizmetlerinin yabancı ürünlerin yerini başarıyla aldığını vurguladı.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu, 18-21 Haziran tarihleri arasında düzenleniyor.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
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