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Rekabet Kurulu, 4 çimento şirketine 76,5 milyon TL ceza kesti

Rekabet Kurulu, 4 çimento şirketine 76,5 milyon TL ceza kesti

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurulu, hazır beton ve çimento firmalarına yönelik soruşturmayı tamamladı. Kurul, 4 şirkete ceza yağdırdı. 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T14:02+0300

2025-05-27T14:02+0300

2025-05-27T14:02+0300

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rekabet kurumu

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Rekabet Kurulu, hazır beton ve çimento alanında faaliyet gösteren Batıbeton Sanayi, Öztürk Ticaret, Şölen Çimento ve Çimentaş'a toplam 76.5 milyon lira idari para cezası kesti. Rakipleriyle fiyat tespiti ve müşteri paylaşımı yaptılarRekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Aydın'da çimento ve hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Soruşturma sonucunda, Batıbeton Sanayi AŞ, Öztürk Ticaret ve Şölen Çimento Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti'nin hazır beton üretimi ve satışı pazarında rakipleriyle fiyat tespiti veya müşteri-bölge paylaşımı yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği belirlendi.Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk AŞ'nin de Aydın Didim'de hazır beton üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler arasında yapılan müşteri paylaşımına ilişkin anlaşmanın uygulanmasına aracılık ederek kanunu ihlal ettiği tespit edildi.Kurul, kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle anılan teşebbüsler için idari para cezası kararı aldı. Bu kapsamda, Batıbeton Sanayi'ye 37 milyon 851 bin 666 lira, Öztürk Ticaret'e 28 bin 308 lira, Şölen Çimento'ya 1 milyon 216 bin 947 lira, Çimentaş'a 37 milyon 370 bin 945 lira idari para cezası kesildi. Böylece, 4 firmaya 76 milyon 467 bin 866 lira idari para cezası verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/trendyol-go-hisselerinin-yuzde-85inin-ubere-devrine-rekabet-kurulu-onay-verdi-1096255548.html

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rekabet kurulu, rekabet kurumu, çimento