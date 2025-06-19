https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/real-madrid-duyurdu-kylian-mbappe-hastaneye-kaldirildi-1097165297.html
Real Madrid duyurdu: Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı
Real Madrid duyurdu: Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Fransa Milli Takımı ve Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, akut gastroenterit şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T17:08+0300
2025-06-19T17:08+0300
2025-06-19T17:08+0300
spor
kylian mbappe
real madrid
hastane
özel hastane
hastaneye kaldırıldı
futbol
avrupa futbol şampiyonası
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Kylian Mbappe, akut gastroenterit teşhisiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Mbappe’nin sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtilirken, hastalığın seyrine göre sahalara dönüş süresinin belirleneceği kaydedildi. Oyuncunun durumu hakkında ilerleyen günlerde yeni bilgilendirme yapılması bekleniyor.Akut gastroenterit nedir?Akut gastroenterit, mide ve bağırsakların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan, ani başlayan bir sindirim sistemi enfeksiyonu olarak bilinir. Genellikle virüsler (örn. norovirüs, rotavirüs), bazen de bakteriler veya parazitler nedeniyle oluşur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/real-madrid-duyurdu-arda-gulerin-yeni-hocasi-belli-oldu-1096495854.html
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kylian mbappe, real madrid, hastane, özel hastane, hastaneye kaldırıldı, futbol, avrupa futbol şampiyonası, futbol maçı
kylian mbappe, real madrid, hastane, özel hastane, hastaneye kaldırıldı, futbol, avrupa futbol şampiyonası, futbol maçı
Real Madrid duyurdu: Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı
Fransa Milli Takımı ve Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, akut gastroenterit şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya çeşitli testlerin uygulandığı ve tedavi sürecinin başlatıldığı bildirildi.
Kylian Mbappe, akut gastroenterit teşhisiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Mbappe’nin sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtilirken, hastalığın seyrine göre sahalara dönüş süresinin belirleneceği kaydedildi. Oyuncunun durumu hakkında ilerleyen günlerde yeni bilgilendirme yapılması bekleniyor.
Akut gastroenterit nedir?
Akut gastroenterit, mide ve bağırsakların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan, ani başlayan bir sindirim sistemi enfeksiyonu olarak bilinir. Genellikle virüsler (örn. norovirüs, rotavirüs), bazen de bakteriler veya parazitler nedeniyle oluşur.