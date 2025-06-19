https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/real-madrid-duyurdu-kylian-mbappe-hastaneye-kaldirildi-1097165297.html

Real Madrid duyurdu: Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı

Real Madrid duyurdu: Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Fransa Milli Takımı ve Real Madrid'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, akut gastroenterit şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T17:08+0300

2025-06-19T17:08+0300

2025-06-19T17:08+0300

spor

kylian mbappe

real madrid

hastane

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hastaneye kaldırıldı

futbol

avrupa futbol şampiyonası

futbol maçı

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Kylian Mbappe, akut gastroenterit teşhisiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Mbappe’nin sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtilirken, hastalığın seyrine göre sahalara dönüş süresinin belirleneceği kaydedildi. Oyuncunun durumu hakkında ilerleyen günlerde yeni bilgilendirme yapılması bekleniyor.Akut gastroenterit nedir?Akut gastroenterit, mide ve bağırsakların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan, ani başlayan bir sindirim sistemi enfeksiyonu olarak bilinir. Genellikle virüsler (örn. norovirüs, rotavirüs), bazen de bakteriler veya parazitler nedeniyle oluşur.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/real-madrid-duyurdu-arda-gulerin-yeni-hocasi-belli-oldu-1096495854.html

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kylian mbappe, real madrid, hastane, özel hastane, hastaneye kaldırıldı, futbol, avrupa futbol şampiyonası, futbol maçı