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Real Madrid duyurdu: Arda Güler'in yeni hocası belli oldu
Real Madrid duyurdu: Arda Güler'in yeni hocası belli oldu
Sputnik Türkiye
Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid, Xabi Alonso'yu 2028 yılına kadar teknik direktör olarak göreve getirdi. İspanyol çalıştırıcı, takımıyla tarihi... 25.05.2025, Sputnik Türkiye
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Real Madrid, eski yıldız orta saha oyuncusu Xabi Alonso’yu teknik direktör olarak üç yıllık bir sözleşmeyle göreve getirdi.43 yaşındaki Alonso, Carlo Ancelotti’nin yerine takımın başına geçerken 2023-24 sezonunda Bayer Leverkusen'le namağlup Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı. Aynı sezonda Almanya Kupası’nı da kazanarak dikkatleri üzerine çeken Alonso'nun 26 Mayıs'ta Real Madrid’in antrenman tesislerinde basına tanıtılması beklendiği ifade edildi.Milli takımın yıldızı Arda Güler'e takımda az süre vermesi tartışma konusu olan İtalyan teknik adam Ancelotti'nin ise Brezilya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü üstleneceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/arda-guler-mesaj-verdi-yeni-rakip-geliyor-real-madrid-transfer-listesine-aldi-1095852554.html
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arda güler, real madrid, futbol, futbol maçı, teknik direktör, i̇spanya, i̇spanya futbol federasyonu, i̇spanya milli takımı, i̇spanya milli futbol takımı, i̇spanya kral kupası, xabi alonso
arda güler, real madrid, futbol, futbol maçı, teknik direktör, i̇spanya, i̇spanya futbol federasyonu, i̇spanya milli takımı, i̇spanya milli futbol takımı, i̇spanya kral kupası, xabi alonso

Real Madrid duyurdu: Arda Güler'in yeni hocası belli oldu

14:09 25.05.2025
© AA / Mohammed Dabbous Real Madrid oyuncusu Arda Güler kupa ile poz verdi
 Real Madrid oyuncusu Arda Güler kupa ile poz verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2025
© AA / Mohammed Dabbous
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Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid, Xabi Alonso'yu 2028 yılına kadar teknik direktör olarak göreve getirdi. İspanyol çalıştırıcı, takımıyla tarihi başarılar yaşayan Carlo Ancelotti'nin yerini aldı. Alonso, Bayer Leverkusen'le namağlup Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı.
Real Madrid, eski yıldız orta saha oyuncusu Xabi Alonso’yu teknik direktör olarak üç yıllık bir sözleşmeyle göreve getirdi.
43 yaşındaki Alonso, Carlo Ancelotti’nin yerine takımın başına geçerken 2023-24 sezonunda Bayer Leverkusen'le namağlup Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı. Aynı sezonda Almanya Kupası’nı da kazanarak dikkatleri üzerine çeken Alonso'nun 26 Mayıs'ta Real Madrid’in antrenman tesislerinde basına tanıtılması beklendiği ifade edildi.
Milli takımın yıldızı Arda Güler'e takımda az süre vermesi tartışma konusu olan İtalyan teknik adam Ancelotti'nin ise Brezilya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü üstleneceği belirtildi.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
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Arda Güler mesaj verdi: Yeni rakip geliyor, Real Madrid transfer listesine aldı
2 Mayıs, 07:27
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