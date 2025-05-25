https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/real-madrid-duyurdu-arda-gulerin-yeni-hocasi-belli-oldu-1096495854.html

Real Madrid duyurdu: Arda Güler'in yeni hocası belli oldu

Real Madrid duyurdu: Arda Güler'in yeni hocası belli oldu

Sputnik Türkiye

Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid, Xabi Alonso'yu 2028 yılına kadar teknik direktör olarak göreve getirdi. İspanyol çalıştırıcı, takımıyla tarihi... 25.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-25T14:09+0300

2025-05-25T14:09+0300

2025-05-25T14:09+0300

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Real Madrid, eski yıldız orta saha oyuncusu Xabi Alonso’yu teknik direktör olarak üç yıllık bir sözleşmeyle göreve getirdi.43 yaşındaki Alonso, Carlo Ancelotti’nin yerine takımın başına geçerken 2023-24 sezonunda Bayer Leverkusen'le namağlup Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı. Aynı sezonda Almanya Kupası’nı da kazanarak dikkatleri üzerine çeken Alonso'nun 26 Mayıs'ta Real Madrid’in antrenman tesislerinde basına tanıtılması beklendiği ifade edildi.Milli takımın yıldızı Arda Güler'e takımda az süre vermesi tartışma konusu olan İtalyan teknik adam Ancelotti'nin ise Brezilya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü üstleneceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/arda-guler-mesaj-verdi-yeni-rakip-geliyor-real-madrid-transfer-listesine-aldi-1095852554.html

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