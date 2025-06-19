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Putin: Rusya, barışçıl atom alanında Endonezya ile işbirliğine açık
Putin: Rusya, barışçıl atom alanında Endonezya ile işbirliğine açık
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’nun barışçıl atom alanında Endonezya ile işbirliğine açık olduğunu belirtti. 19.06.2025, Sputnik Türkiye
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st. petersburg
stratejik ortaklık
işbirliği
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile bir araya gelen Putin, Rusya’nın barışçıl atom alanında Endonezya ile işbirliğine açık olduğunu söyledi.SPIEF’in düzenlendiği St. Petersburg kentinin Petrodvortsoviy Bölgesi'ndeki Strelna yerleşiminde bir araya gelen liderlerin üç saatten fazla süren görüşmesinde, Rusya ve Endonezya arasında stratejik ortaklık bildirisi imzalandı.Rus lider görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Barışçıl atom alanında da Endonezyalı ortaklarla işbirliğine açığız. Enerji dışı nükleer teknolojilerin kullanımıyla ilgili ortak projeler de söz konusu olabilir” dedi.Putin’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto’nun açıklamalarından öne çıkan noktalar ise şöyle:
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vladimir putin, prabowo subianto, rusya, endonezya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg, stratejik ortaklık, işbirliği, moskova, cakarta
vladimir putin, prabowo subianto, rusya, endonezya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg, stratejik ortaklık, işbirliği, moskova, cakarta

Putin: Rusya, barışçıl atom alanında Endonezya ile işbirliğine açık

19:19 19.06.2025
© Sputnik / Григорий СысоевPutin, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile
Putin, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’nun barışçıl atom alanında Endonezya ile işbirliğine açık olduğunu belirtti.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile bir araya gelen Putin, Rusya’nın barışçıl atom alanında Endonezya ile işbirliğine açık olduğunu söyledi.
SPIEF’in düzenlendiği St. Petersburg kentinin Petrodvortsoviy Bölgesi'ndeki Strelna yerleşiminde bir araya gelen liderlerin üç saatten fazla süren görüşmesinde, Rusya ve Endonezya arasında stratejik ortaklık bildirisi imzalandı.
Rus lider görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Barışçıl atom alanında da Endonezyalı ortaklarla işbirliğine açığız. Enerji dışı nükleer teknolojilerin kullanımıyla ilgili ortak projeler de söz konusu olabilir” dedi.
Putin’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Rusya ve Endonezya arasındaki ilişkiler karşılıklı yarar sağlamakta olup istikrarlı bir şekilde gelişiyor.
Cakarta, Moskova'nın Asya-Pasifik bölgesindeki en önemli ortaklarından biri.
Rusya, Endonezya'nın BRICS'e katılımından memnun, Moskova bu konuda her türlü desteği verdi.
Cakarta'nın BRICS'e katılımı, birliğin gelişimi açısından yüksek katma değer sağlayacaktır.
Rusya, Endonezya ile çeşitli alanlarda işbirliğini istikrarlı bir şekilde geliştirmeyi hedefliyor.
İki ülkenin ticaret hacmi 2025 yılının ilk dört ayında yüzde 40 arttı.
Avrasya Ekonomik Birliği ve Endonezya arasında serbest ticaret bölgesi kurulması, ticaretin canlandırılması için yeni perspektifler sunuyor. İlgili anlaşmanın yakında imzalanacağını umuyoruz.
Rusya, Endonezya'ya hidrokarbon, petrol ve LNG tedarik imkanlarını genişletmeye hazır.
Moskova, Endonezya’da yeni projelere ve mevcut petrol tesislerinin modernizasyonuna katılmaya hazır.
Moskova ayrıca uzay, dijitalleşme, yapay zeka gibi birçok bilimsel alanda işbirliğine hazır.
Subianto'nun ziyareti, Moskova ve Cakarta arasındaki ortaklığın daha da güçlenmesine katkıda bulunacaktır.
Rusya ve Endonezya, uluslararası hukukun üstünlüğü ve egemenlik ilkelerini savunuyor, Asya-Pasifik bölgesinin barışçıl ve sürdürülebilir kalkınmasını destekliyor.
Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto’nun açıklamalarından öne çıkan noktalar ise şöyle:
Sayın Putin'e daveti ve sıcak karşılaması için teşekkür ediyorum
Rusya, Endonezya için stratejik bir ortak ve dost ülkedir.
Cakarta, iki ülke arasında direkt uçuş sayısını artırmaya hazır
Endonezya, Rusya'da burslu eğitim gören vatandaşlarının sayısını artırmak istiyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
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