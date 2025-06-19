https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/putin-rusya-bariscil-atom-alaninda-endonezya-ile-isbirligine-acik-1097168882.html

Putin: Rusya, barışçıl atom alanında Endonezya ile işbirliğine açık

Putin: Rusya, barışçıl atom alanında Endonezya ile işbirliğine açık

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu’nun barışçıl atom alanında Endonezya ile işbirliğine açık olduğunu belirtti. 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T19:19+0300

2025-06-19T19:19+0300

2025-06-19T19:17+0300

dünya

vladimir putin

prabowo subianto

rusya

endonezya

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

st. petersburg

stratejik ortaklık

işbirliği

moskova

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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile bir araya gelen Putin, Rusya’nın barışçıl atom alanında Endonezya ile işbirliğine açık olduğunu söyledi.SPIEF’in düzenlendiği St. Petersburg kentinin Petrodvortsoviy Bölgesi'ndeki Strelna yerleşiminde bir araya gelen liderlerin üç saatten fazla süren görüşmesinde, Rusya ve Endonezya arasında stratejik ortaklık bildirisi imzalandı.Rus lider görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Barışçıl atom alanında da Endonezyalı ortaklarla işbirliğine açığız. Enerji dışı nükleer teknolojilerin kullanımıyla ilgili ortak projeler de söz konusu olabilir” dedi.Putin’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto’nun açıklamalarından öne çıkan noktalar ise şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/rusya-devlet-baskani-putin-rusya-adil-bir-dunya-duzenini-savunuyor-1097134184.html

rusya

endonezya

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vladimir putin, prabowo subianto, rusya, endonezya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), st. petersburg, stratejik ortaklık, işbirliği, moskova, cakarta