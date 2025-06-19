Peskov: Rusya'nın İran'a desteği aşikar
11:01 19.06.2025 (güncellendi: 11:26 19.06.2025)
© Sputnik / Екатерина Штукина/
Abone ol
Rus Dışişleri'nden dün İsrail'e gönderilen İran uyarısının ardından bugün de Kremlin'den Tahran'a destek açıklaması geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunmadığını söyleyerek ancak genel itibarıyla Moskova'nın Tahran'a desteğinin aşikar olduğunun altını çizdi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Birincisi, Devlet Başkanı Putin İran'ın askeri yardım talep etmediğini söyledi. İkincisi, İran'la olan anlaşma bağlamında dahi bu tür durumlarda askeri yardımlaşmaya dair bir hüküm yok. Ancak genel itibarıyla desteğimiz aşikar" diye konuştu.
Peskov, Rusya'nın İran'la ortaklık ilişkilerini ve İsrail'le güvene dayalı ilişkilerini koruduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü, İsrail'in İran'daki Rus yapımı Buşehr Nükleer Güç Santrali'nde görevli Rus uzmanların güvenliği konusunda söz verdiğini de bildirdi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Birincisi, Devlet Başkanı Putin İran'ın askeri yardım talep etmediğini söyledi. İkincisi, İran'la olan anlaşma bağlamında dahi bu tür durumlarda askeri yardımlaşmaya dair bir hüküm yok. Ancak genel itibarıyla desteğimiz aşikar" diye konuştu.
Peskov, Rusya'nın İran'la ortaklık ilişkilerini ve İsrail'le güvene dayalı ilişkilerini koruduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü, İsrail'in İran'daki Rus yapımı Buşehr Nükleer Güç Santrali'nde görevli Rus uzmanların güvenliği konusunda söz verdiğini de bildirdi.
'ABD'nin müdahalesi bir başka korkunç tırmanma dalgası olur'
Kremlin Sözcüsü, ABD'nin İsrail-İran çatışmasına olası müdahalesinin bir başka 'korkunç tırmanış dalgası' anlamına geleceği uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri ışığında Washington'un olası dahlini değerlendiren Peskov, "Bu, çatışma coğrafyasının genişlemesidir. Tahran'dan gelen açıklamaları duyuyoruz, yani bu, bir başka korkunç tırmanış dalgası olur" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri ışığında Washington'un olası dahlini değerlendiren Peskov, "Bu, çatışma coğrafyasının genişlemesidir. Tahran'dan gelen açıklamaları duyuyoruz, yani bu, bir başka korkunç tırmanış dalgası olur" ifadelerini kullandı.
'Ukrayna'yla üçüncü tur müzakereleri yapmak istiyoruz'
İstanbul'da varılan anlaşmalar kapsamında önemli insani sonuçlar elde edildi
Ukrayna'yla takas sonucunda yüzlerce genç ve ağır yaralı askerin evlerine dönmesi önemli bir sonuç
Ukrayna'yla üçüncü tur müzakereleri yapacağımızı umuyoruz
Ukrayna, bugünkü durumun 3 yıl önceye kıyasla bir hayli değiştiğini anlamıyor
Kiev'in yeni gerçeklikleri anlaması ve kabullenmesi gerekiyor
Rusya, Trump'ın Ukrayna krizine çözüm bulmaya hazır olmasını değerli buluyor
Putin, Trump ve Zelenskiy görüşmesi, uzun hazırlıkların bir sonucu olmalı