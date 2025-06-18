Rusya'dan ABD'ye uyarı: İsrail'e doğrudan askeri yardım sunmayı aklınızdan geçirmeyin

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
88 kişilik mecliste 85 oy: Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail askerleri, İran’ın saldırılarına sevinen Filistinli tutuklulara baskın düzenledi
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cem Gürdeniz: 'ABD, artık çöken bir hegemondur'
11:06
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Mehmet Gün: ‘Hukuk eğitimi Türkiye'de kaliteli değil’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Gazeteci Murat Ağırel: ‘Ümit Özdağ, ilk savunmasında yer vermediği bir bilgi verdi’
13:30
59 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ertelemek, kaybettirir: Sona kalan dona kalır
14:30
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir Yeşilçam efsanesi: Adile Naşit
14:36
7 dk
ANKARA FARKI
İsrail'in İran'a saldırısı: Bundan sonra ne olur?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Kızıldeniz’de başlayan çıkmaz: Şapa oturmak’
18:17
3 dk
SESLİ HABER
Erdoğan ‘caydırıcılık’ dedi: Türkiye’nin füze ve uçak envanteri ne durumda?
18:36
6 dk
SESLİ HABER
İsrail saldırılarında hangi silahları kullanıyor?
18:51
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Gürdeniz: ‘Dünya savaşının çıkacağına inananlardan değilim’
19:17
34 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Hazar Vural: 'Hedef İran rejimi değil, İran halkı'
20:06
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, UEFA HatTrick Komitesi üyesi olarak belirlendi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP’li Cumhur Uzun: Torba kanunla zeytinlik katliamı yapılacak
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hakan Saatçioğlu: 'Lojman sıkıntısı ve yüksek enflasyon turizmi zorluyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka savaşa katılır mı?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Tel değil, kalp çatırdar: Bam teline basınca’
15:06
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Askeri seçenekler Trump’ın masasında
16:08
3 dk
SESLİ HABER
İran çatışması bile durdurmadı: İsrail'in Filistin'de yeni saldırıları
16:21
2 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:30
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Trump geri döndü, Zelenskiy zora düştü
17:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Altının ölçüsü, zarafetin deyimi
18:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/rusyadan-abdye-uyari-israile-dogrudan-askeri-yardim-sunmayi-aklinizdan-gecirmeyin-1097118413.html
Rusya'dan ABD'ye uyarı: İsrail'e doğrudan askeri yardım sunmayı aklınızdan geçirmeyin
Rusya'dan ABD'ye uyarı: İsrail'e doğrudan askeri yardım sunmayı aklınızdan geçirmeyin
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik söylemlerini tırmandırması ve Ortadoğu'ya donanma güçlerini yönlendirmesi sonrası Moskova'dan Washington'a uyarı geldi. 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T13:46+0300
2025-06-18T13:57+0300
dünya
abd
sergey ryabkov
i̇srail
i̇ran
rusya
askeri yardım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/16/1068602328_0:0:2681:1509_1920x0_80_0_0_b853e2a59c2d8ab7918eb6fcd19eb359.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi İsrail'e doğrudan askeri yardım sağlamaması konusunda uyararak hatta bu konuda spekülatif açıklamalar bile yapılmaması gerektiğini vurguladı.Rus basınına demeç veren Ryabkov, ABD'nin İsrail ile İran arasındaki çatışmaya olası dahliyle ilgili soruya "ABD her zaman bütün süreçlerin ön saflarında yer alıyor. Daha önce müdahale etmediklerini, şimdi ise müdahalede bulunduklarını söylemek bence yanlış olur" yanıtını verdi.ABD'nin İsrail'e doğrudan askeri yardım sağlamayı nasıl değerlendirdiğinin bir diğer mesele olduğunu kaydeden Ryabkov, "Washington'u bu tür spekülatif, teorik seçeneklere karşı uyarıyoruz. Bu, tüm durumu baştan aşağı istikrarsız kılacak bir adım olur" uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/canli-iran-israil-catismasinin-5-gunu-karsilikli-hava-saldirilari-devam-ederken-abd-kuvvetlerini-1097073715.html
i̇srail
i̇ran
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/16/1068602328_0:0:2681:2011_1920x0_80_0_0_bd43757003ac995a252a6c83c90986b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, sergey ryabkov, i̇srail, i̇ran, rusya, askeri yardım
abd, sergey ryabkov, i̇srail, i̇ran, rusya, askeri yardım

Rusya'dan ABD'ye uyarı: İsrail'e doğrudan askeri yardım sunmayı aklınızdan geçirmeyin

13:46 18.06.2025 (güncellendi: 13:57 18.06.2025)
© Sputnik / Владимир Федоренко / Multimedya arşivine gidinSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© Sputnik / Владимир Федоренко
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik söylemlerini tırmandırması ve Ortadoğu'ya donanma güçlerini yönlendirmesi sonrası Moskova'dan Washington'a uyarı geldi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi İsrail'e doğrudan askeri yardım sağlamaması konusunda uyararak hatta bu konuda spekülatif açıklamalar bile yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Rus basınına demeç veren Ryabkov, ABD'nin İsrail ile İran arasındaki çatışmaya olası dahliyle ilgili soruya "ABD her zaman bütün süreçlerin ön saflarında yer alıyor. Daha önce müdahale etmediklerini, şimdi ise müdahalede bulunduklarını söylemek bence yanlış olur" yanıtını verdi.

ABD'nin İsrail'e doğrudan askeri yardım sağlamayı nasıl değerlendirdiğinin bir diğer mesele olduğunu kaydeden Ryabkov, "Washington'u bu tür spekülatif, teorik seçeneklere karşı uyarıyoruz. Bu, tüm durumu baştan aşağı istikrarsız kılacak bir adım olur" uyarısında bulundu.
İran İsrail çatışması - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
DÜNYA
CANLI Çatışmaların 6. günü saldırılarla başladı: İran'dan 25 füze fırlatıldı, İsrail Tahran'ı vurdu
Dün, 06:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала