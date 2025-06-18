https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/rusyadan-abdye-uyari-israile-dogrudan-askeri-yardim-sunmayi-aklinizdan-gecirmeyin-1097118413.html

Rusya'dan ABD'ye uyarı: İsrail'e doğrudan askeri yardım sunmayı aklınızdan geçirmeyin

Rusya'dan ABD'ye uyarı: İsrail'e doğrudan askeri yardım sunmayı aklınızdan geçirmeyin

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik söylemlerini tırmandırması ve Ortadoğu'ya donanma güçlerini yönlendirmesi sonrası Moskova'dan Washington'a uyarı geldi. 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T13:46+0300

2025-06-18T13:46+0300

2025-06-18T13:57+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'yi İsrail'e doğrudan askeri yardım sağlamaması konusunda uyararak hatta bu konuda spekülatif açıklamalar bile yapılmaması gerektiğini vurguladı.Rus basınına demeç veren Ryabkov, ABD'nin İsrail ile İran arasındaki çatışmaya olası dahliyle ilgili soruya "ABD her zaman bütün süreçlerin ön saflarında yer alıyor. Daha önce müdahale etmediklerini, şimdi ise müdahalede bulunduklarını söylemek bence yanlış olur" yanıtını verdi.ABD'nin İsrail'e doğrudan askeri yardım sağlamayı nasıl değerlendirdiğinin bir diğer mesele olduğunu kaydeden Ryabkov, "Washington'u bu tür spekülatif, teorik seçeneklere karşı uyarıyoruz. Bu, tüm durumu baştan aşağı istikrarsız kılacak bir adım olur" uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/canli-iran-israil-catismasinin-5-gunu-karsilikli-hava-saldirilari-devam-ederken-abd-kuvvetlerini-1097073715.html

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abd, sergey ryabkov, i̇srail, i̇ran, rusya, askeri yardım