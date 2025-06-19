https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/peskov-ortadogu-savas-kaosuna-surukleniyor-bu-rusya-icin-iyi-degil-1097170397.html

Peskov: Ortadoğu savaş kaosuna sürükleniyor, bu Rusya için iyi değil

Peskov: Ortadoğu savaş kaosuna sürükleniyor, bu Rusya için iyi değil

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ortadoğu'nun potansiyel olarak tehlikeli bir savaş kaosuna sürüklendiğini ifade etti. 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T20:26+0300

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dünya

dmitriy peskov

kremlin

ortadoğu

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i̇ran

i̇srail

kaos

savaş

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Ortadoğu’nun savaş kaosuna sürüklendiğini, bunun coğrafi yakınlık nedeniyle Rusya için potansiyel olarak tehlike oluşturduğunu belirtti.Peskov, “Bölge, altyapı açısından, altyapı projelerinin geliştirilmesi açısından bizim için önemli. Bölge bu tür bir türbülans kaosuna, aslında savaşın kaosuna sürüklenirken, bu bizim için elbette iyi bir şey değil. Biz bu durumdan sadece üzüntü duyuyoruz” dedi.Peskov, Rusya'nın İran ile stratejik bir ortaklığı ve İsrail ile oldukça güvene dayalı ilişkileri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

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rusya

i̇ran

i̇srail

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dmitriy peskov, kremlin, ortadoğu, rusya, i̇ran, i̇srail, kaos, savaş