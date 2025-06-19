https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/peskov-ortadogu-savas-kaosuna-surukleniyor-bu-rusya-icin-iyi-degil-1097170397.html
Peskov: Ortadoğu savaş kaosuna sürükleniyor, bu Rusya için iyi değil
Peskov: Ortadoğu savaş kaosuna sürükleniyor, bu Rusya için iyi değil
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ortadoğu'nun potansiyel olarak tehlikeli bir savaş kaosuna sürüklendiğini ifade etti. 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T20:26+0300
2025-06-19T20:26+0300
2025-06-19T20:24+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
ortadoğu
rusya
i̇ran
i̇srail
kaos
savaş
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Ortadoğu’nun savaş kaosuna sürüklendiğini, bunun coğrafi yakınlık nedeniyle Rusya için potansiyel olarak tehlike oluşturduğunu belirtti.Peskov, “Bölge, altyapı açısından, altyapı projelerinin geliştirilmesi açısından bizim için önemli. Bölge bu tür bir türbülans kaosuna, aslında savaşın kaosuna sürüklenirken, bu bizim için elbette iyi bir şey değil. Biz bu durumdan sadece üzüntü duyuyoruz” dedi.Peskov, Rusya'nın İran ile stratejik bir ortaklığı ve İsrail ile oldukça güvene dayalı ilişkileri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
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i̇ran
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dmitriy peskov, kremlin, ortadoğu, rusya, i̇ran, i̇srail, kaos, savaş
dmitriy peskov, kremlin, ortadoğu, rusya, i̇ran, i̇srail, kaos, savaş
Peskov: Ortadoğu savaş kaosuna sürükleniyor, bu Rusya için iyi değil
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ortadoğu'nun potansiyel olarak tehlikeli bir savaş kaosuna sürüklendiğini ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Ortadoğu’nun savaş kaosuna sürüklendiğini, bunun coğrafi yakınlık nedeniyle Rusya için potansiyel olarak tehlike oluşturduğunu belirtti.
Peskov, “Bölge, altyapı açısından, altyapı projelerinin geliştirilmesi açısından bizim için önemli. Bölge bu tür bir türbülans kaosuna, aslında savaşın kaosuna sürüklenirken, bu bizim için elbette iyi bir şey değil. Biz bu durumdan sadece üzüntü duyuyoruz” dedi.
Peskov, Rusya'nın İran ile stratejik bir ortaklığı ve İsrail ile oldukça güvene dayalı ilişkileri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
Biz okyanusun öbür tarafında değiliz, sonuçta bu bölge coğrafi olarak bize yakın, bu bölge bizim uzun süredir oldukça gelişmiş ilişkilerimiz olan ülkelerin bulunduğu bir bölge. Sınırlarımızda böyle bir istikrarsızlık odağı olması da potansiyel olarak çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Tüm bunların son derece olumsuz sonuçları olacaktır.