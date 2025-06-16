https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/yksde-25-milyondan-fazla-aday-ter-dokecek-yks-ne-zaman-yksye-ilk-kez-kac-aday-girecek-1097058784.html

YKS'de 2.5 milyondan fazla aday ter dökecek: YKS ne zaman? YKS'ye ilk kez kaç aday girecek?

YKS'de 2.5 milyondan fazla aday ter dökecek: YKS ne zaman? YKS'ye ilk kez kaç aday girecek?

Sputnik Türkiye

Cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek YKS-2025'e 2.5 milyonun üzerinde kişinin katılacağı açıklandı. Bu sene sınavlara bir milyon aday ilk kez... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T12:37+0300

2025-06-16T12:37+0300

2025-06-16T12:37+0300

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

ösym

yks 2025

üniversite sınavı

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ÖSYM tarafından 21-22 Haziran'da düzenlenecek olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) 2.5 milyonun üzerinde kişinin katılacağı açıklandı. Sınava katılacak en genç aday 15, en yaşlı aday ise 81 yaşında. En çok başvuru Anadolu Liseleri'nden yapılırken, bu yıl 976 bin 697 adayın YKS'ye ilk kez başvurdu. AYT, TYT ve YDT'ye kaç kişi katılacakÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 560 bin 649 adayın, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 721 bin 60 adayın, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise toplam 215 bin 448 adayın başvurduğunu belirtti.YDT'ye İngilizce'den 206 bin 784, Arapça'dan 4 bin 331, Almanca'dan 2 bin 570, Fransızca'dan 1028 ve Rusça'dan 735 adayın sınava katılacağını belirten Ersoy, sınavın 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 250 sınav merkezinde yapılacağını kaydetti.Ersoy, "Hakkari'nin Şemdinli ilçesi, Hatay'ın Hassa ilçesi, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi, Kütahya'nın Gediz ilçesi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki sınav merkezlerinde ilk kez YKS uygulaması gerçekleştirilecek. TYT oturumlarında 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salon, AYT oturumlarında 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salon, YDT oturumlarında ise 988 bina ve 10 bin 424 salon kullanılacak." bilgisini verdi.En genç aday 15, en yaşlı aday 81 yaşındaErsoy, "2025-YKS'ye başvuranların 1 milyon 375 bin 389'unu kadın, 1 milyon 185 bin 260'ını erkek adaylar oluşturdu." derken, sınavın en genç adayının 15, en yaşlı adayının ise 81 yaşında olduğunu belirtti. 50 yaş ve üzeri 21 bin 229 adayın başvuruda bulunduğuna dikkati çeken Ersoy, YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısının ise 75 bin 409 olduğunu belirtti.En çok başvuru Anadolu liselerindenAdayların okul türleri ve öğrenim durumları hakkında bilgiler veren Ersoy, şunları kaydetti:Yaklaşık 1 milyon aday ilk kez sınava girecekErsoy, bu yıl 976 bin 697 adayın YKS'ye ilk kez başvurduğunu bildirdi.Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav, başvuru hizmet ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutulduğunu aktaran Ersoy, bu kapsamda 12 bin 94 adayın sınav ücretinden muaf tutulduğunu kaydetti.Engelli adaylar için özel düzenlemeler yapıldıTYT'ye 12 bin 607, AYT'ye 8 bin 352, YDT'ye ise 1094 engelli adayın katılacağının altını çizen Ersoy, engel türlerine göre adaylara yönelik bireyselleştirilmiş sınav hizmetlerine davam ettiklerini ifade etti. Engelli adayların ihtiyaçlarına göre erişilebilir binalarda, kendilerine uygun sınav salonlarında sınava katılacağını bildiren Ersoy, talepleri doğrultusunda ilgili görevli atamalarını gerçekleştirdiklerini, onların emeklerinin ve gayretlerinin karşılığını alabilecekleri tüm düzenlemeleri sağladıklarını vurguladı.Tüm güvenlik önlemleri alındıSoru kitapçıklarının basım sürecinin kapalı matbaa döneminde 115 personelin görev aldığını söyleyen Ersoy, "Kapalı merkezde güvenlik, faraday kafesi, jammer gibi sistemlerle sağlanıyor. 4,5 milyondan fazla kitapçık basıldı, yaklaşık bir ton kağıt kullanıldı. YDT'nin tamamlanmasıyla görevli personel ailelerine kavuşacak." dedi. Sınav evraklarının illere taşınması ve sınav sonrası merkeze geri gönderilmesi sürecinde 528 şehirler arası, 6 bin 510 şehir içi nakil aracı kullanılacağını belirten Ersoy, tüm sürecin emniyet birimleriyle koordineli şekilde yürütüleceğini, üç oturumda toplam 52 bin 562 emniyet personeli, 9 bin 598 dedektör ve 93 bin 718 kameranın görev yapacağını kaydetti.Ersoy, YKS oturumlarında toplam 592 bin 272 kişinin görev alacağını ifade ederek, "TYT'de 333 bin 836, AYT'de 226 bin 138, YDT'de ise 32 bin 298 görevli yer alacak. Sürecin güven içinde tamamlanması için tüm kurumlarla işbirliği içindeyiz." açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/osym-duyurdu-yks-2025-giris-belgeleri-erisime-acildi-1096933829.html

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