https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/msbden-aciklama-geldi-israil-savas-ucaklari-turk-hava-sahasina-mi-girdi--1097152192.html
MSB'den açıklama geldi: İsrail savaş uçakları Türk hava sahasına mı girdi?
MSB'den açıklama geldi: İsrail savaş uçakları Türk hava sahasına mı girdi?
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail savaş uçaklarının Türk hava sahasını ihlal ettiğine dair iddiaları yalanladı. 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T13:15+0300
2025-06-19T13:15+0300
2025-06-19T13:23+0300
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Milli Savunma Bakanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Sözcü Tuğamiral Zeki Aktürk, 'İsrail savaş uçaklarının İran'ı vururken Türk hava sahasını ihlal ettiğine' dair iddialarla ilgili şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/canli-iran-israil-catismasi-7-gunu-israil-saldirilarina-devam-ederken-iran-hipersonik-fuzelerle-1097136736.html
türki̇ye
i̇srail
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milli savunma bakanlığı (msb), i̇srail, i̇ran, hava sahası
milli savunma bakanlığı (msb), i̇srail, i̇ran, hava sahası
MSB'den açıklama geldi: İsrail savaş uçakları Türk hava sahasına mı girdi?
13:15 19.06.2025 (güncellendi: 13:23 19.06.2025)
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail savaş uçaklarının Türk hava sahasını ihlal ettiğine dair iddiaları yalanladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Sözcü Tuğamiral Zeki Aktürk, 'İsrail savaş uçaklarının İran'ı vururken Türk hava sahasını ihlal ettiğine' dair iddialarla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"İsrail uçaklarının saldırının ilk günü hava sahamızı ihlal ettiğine yönelik bilgi doğru değildir. Saldırının ilk anından itibaren tarafların hava hareketliliği takip edilmiş, İsrail jetlerinin hava sahamızı ihlal etme ihtimali üzerine alarm reaksiyon uçaklarımız havalanmış ve kendi sınırlarımız içerisinde alarm reaksiyon ve hava devriye görevleri icra etmeye başlamıştır.”