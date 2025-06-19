https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/msbden-aciklama-geldi-israil-savas-ucaklari-turk-hava-sahasina-mi-girdi--1097152192.html

MSB'den açıklama geldi: İsrail savaş uçakları Türk hava sahasına mı girdi?

MSB'den açıklama geldi: İsrail savaş uçakları Türk hava sahasına mı girdi?

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail savaş uçaklarının Türk hava sahasını ihlal ettiğine dair iddiaları yalanladı. 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T13:15+0300

2025-06-19T13:15+0300

2025-06-19T13:23+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

i̇srail

i̇ran

hava sahası

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Milli Savunma Bakanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Sözcü Tuğamiral Zeki Aktürk, 'İsrail savaş uçaklarının İran'ı vururken Türk hava sahasını ihlal ettiğine' dair iddialarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/canli-iran-israil-catismasi-7-gunu-israil-saldirilarina-devam-ederken-iran-hipersonik-fuzelerle-1097136736.html

türki̇ye

i̇srail

i̇ran

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milli savunma bakanlığı (msb), i̇srail, i̇ran, hava sahası