https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/filenin-sultanlari-beste-bes-yapti-turkiye-dominik-cumhuriyetini-3-0-yendi-1097132051.html

Filenin Sultanları beşte beş yaptı: Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi

Filenin Sultanları beşte beş yaptı: Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi

Sputnik Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. İlk seti... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T21:47+0300

2025-06-18T21:47+0300

2025-06-18T21:47+0300

spor

dominik cumhuriyeti

türkiye

filenin sultanları

voleybol

türkiye a milli voleybol takımı

türkiye a milli kadın voleybol takımı

türkiye voleybol federasyonu

uluslararası voleybol federasyonu (fivb)

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Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederek namağlup serisini 5 maça çıkardı.2025 FIVB Milletler Ligi’nin İstanbul’daki ikinci haftasında Türkiye, Dominik Cumhuriyeti’ni set vermeden 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 27-25, 25-19 ve 28-26 sonuçlandı. Bu galibiyetle milliler, turnuvadaki 5. maçını da kazanarak namağlup serisini sürdürdü. Takımda Hande Baladın 14, Melissa Vargas ise 12 sayıyla en skorer isimler oldu. Millilerin organizasyondaki 6. maçında yarın saat 19.30’da Kanada'yla karşılaşacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/filenin-sultanlari-4te-4-yapti-turkiye-cini-3-2-maglup-etti-1096874845.html

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