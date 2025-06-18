https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/filenin-sultanlari-beste-bes-yapti-turkiye-dominik-cumhuriyetini-3-0-yendi-1097132051.html
Filenin Sultanları beşte beş yaptı: Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi
Filenin Sultanları beşte beş yaptı: Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. İlk seti... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T21:47+0300
2025-06-18T21:47+0300
2025-06-18T21:47+0300
spor
dominik cumhuriyeti
türkiye
filenin sultanları
voleybol
türkiye a milli voleybol takımı
türkiye a milli kadın voleybol takımı
türkiye voleybol federasyonu
uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
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Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederek namağlup serisini 5 maça çıkardı.2025 FIVB Milletler Ligi’nin İstanbul’daki ikinci haftasında Türkiye, Dominik Cumhuriyeti’ni set vermeden 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 27-25, 25-19 ve 28-26 sonuçlandı. Bu galibiyetle milliler, turnuvadaki 5. maçını da kazanarak namağlup serisini sürdürdü. Takımda Hande Baladın 14, Melissa Vargas ise 12 sayıyla en skorer isimler oldu. Millilerin organizasyondaki 6. maçında yarın saat 19.30’da Kanada'yla karşılaşacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/filenin-sultanlari-4te-4-yapti-turkiye-cini-3-2-maglup-etti-1096874845.html
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dominik cumhuriyeti, türkiye, filenin sultanları, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türkiye voleybol federasyonu, uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
dominik cumhuriyeti, türkiye, filenin sultanları, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türkiye voleybol federasyonu, uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
Filenin Sultanları beşte beş yaptı: Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. İlk seti 27-25, ikinci seti 25-19 ve son seti 28-26 kazanan milliler, namağlup unvanını sürdürdü.
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederek namağlup serisini 5 maça çıkardı.
2025 FIVB Milletler Ligi’nin İstanbul’daki ikinci haftasında Türkiye, Dominik Cumhuriyeti’ni set vermeden 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 27-25, 25-19 ve 28-26 sonuçlandı. Bu galibiyetle milliler, turnuvadaki 5. maçını da kazanarak namağlup serisini sürdürdü.
Takımda Hande Baladın 14, Melissa Vargas ise 12 sayıyla en skorer isimler oldu. Millilerin organizasyondaki 6. maçında yarın saat 19.30’da Kanada'yla karşılaşacağı açıklandı.