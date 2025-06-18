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Filenin Sultanları beşte beş yaptı: Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi
Filenin Sultanları beşte beş yaptı: Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. İlk seti... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
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Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederek namağlup serisini 5 maça çıkardı.2025 FIVB Milletler Ligi’nin İstanbul’daki ikinci haftasında Türkiye, Dominik Cumhuriyeti’ni set vermeden 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 27-25, 25-19 ve 28-26 sonuçlandı. Bu galibiyetle milliler, turnuvadaki 5. maçını da kazanarak namağlup serisini sürdürdü. Takımda Hande Baladın 14, Melissa Vargas ise 12 sayıyla en skorer isimler oldu. Millilerin organizasyondaki 6. maçında yarın saat 19.30’da Kanada'yla karşılaşacağı açıklandı.
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dominik cumhuriyeti, türkiye, filenin sultanları, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türkiye voleybol federasyonu, uluslararası voleybol federasyonu (fivb)
dominik cumhuriyeti, türkiye, filenin sultanları, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türkiye voleybol federasyonu, uluslararası voleybol federasyonu (fivb)

Filenin Sultanları beşte beş yaptı: Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yendi

21:47 18.06.2025
© AA / Hakan AkgünTürkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© AA / Hakan Akgün
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı. İlk seti 27-25, ikinci seti 25-19 ve son seti 28-26 kazanan milliler, namağlup unvanını sürdürdü.
Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederek namağlup serisini 5 maça çıkardı.
2025 FIVB Milletler Ligi’nin İstanbul’daki ikinci haftasında Türkiye, Dominik Cumhuriyeti’ni set vermeden 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 27-25, 25-19 ve 28-26 sonuçlandı. Bu galibiyetle milliler, turnuvadaki 5. maçını da kazanarak namağlup serisini sürdürdü.
Takımda Hande Baladın 14, Melissa Vargas ise 12 sayıyla en skorer isimler oldu. Millilerin organizasyondaki 6. maçında yarın saat 19.30’da Kanada'yla karşılaşacağı açıklandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2025
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Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı: Türkiye, Çin'i 3-2 mağlup etti
8 Haziran , 18:10
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