https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/mecliste-itismeli-kavga-ak-parti-ve-chp-milletvekilleri-arasinda-tansiyon-yukseldi-arbede-cikti-1097149723.html

Meclis'te itişmeli kavga: AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi, arbede çıktı

Meclis'te itişmeli kavga: AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi, arbede çıktı

Sputnik Türkiye

Maden kanunu görüşmeleri gerginlikle başladı. Kanun teklifinin görüşüldüğü komisyon salonunda AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında arbede yaşandı. 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T12:08+0300

2025-06-19T12:08+0300

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komisyon

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AK Partili milletvekilleri tarafından hazırlanan maden kanunu bugün TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geldi.Komisyon tartışma ile başladıKanunun komisyon görüşmeleri tartışmalar eşliğinde başladı. Komisyon toplantının gerçekleştiği salonda alan yetersizliği nedeniyle sıkıntı yaşandı.Tansiyon yükseldi itişme başladıBu sırada CHP'li milletvekilleri ile AK Partili milletvekilleri arasında arbede çıktı.Muhalefet salonu küçük bulduKomisyon toplantısının yaşandığı salonda tartışmalar devam ederken, muhalefet milletvekilleri usul tartışması açarak daha büyük bir salona geçilmesini istedi.Komisyon Başkanı Mustafa Varank, "Salonu başka bir yere taşısak bir şey değişmeyecek. Oturuma devam ediyorum." dedi.Görüşmeler devam ediyor.

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meclis, maden, ak parti, chp, komisyon