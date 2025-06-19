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Meclis'te gerginlik: İYİ Partili Katip Üye başkanlık kürsüsüne vurdu
Meclis'te gerginlik: İYİ Partili Katip Üye başkanlık kürsüsüne vurdu
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'e, "kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yaptığı" gerekçesiyle kınama cezası... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T10:29+0300
2025-06-19T10:29+0300
poli̇ti̇ka
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Meclis Genel Kurulu'nda Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl ile İYİ Partili Katip Üye Yasin Öztürk arasında "Talat Paşa" tartışması yaşandı. Meclis başkanlık kürsüsüne vuran Öztürk, oturumu terketti.Meclis'te 'Talat Paşa' gerginliğiGenel Kurul'da, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı.Teklifin 12'nci maddesinin görüşmeleri sırasında söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Altındağ’da yaptırılan Talat Paşa Anıtı'nı eleştirmesi üzerine İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat tepki gösterdi.Tartışmaya dahil olan Başkanlık Divanındaki TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Öztürk konuya yaklaşımı nedeniyle Meclis Başkanı kürsüsüne vurarak Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl’e tepki gösterdi ve divanı terk etti.Öztürk'ün divandan ayrılması üzerine Başkanvekili Bingöl de Başkanlık Divanı eksildiği için birleşime ara verdi.DEM-İyi Parti atışmalarıArada, DEM Parti ile İYİ Partili milletvekilleri arasında tartışma devam etti.Yaklaşık bir saat süren aranın ardından Öztürk'ün yerine divana AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer oturdu ve oturuma devam edildi.TBMM Başkanvekili Bingöl, Öztürk'ün önceki oturumdaki eylemlerinin, "kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak" kapsamındaki İçtüzük'ün ilgili maddesi gereği kınama cezasını öngördüğünü belirtti.Savunma yapan Öztürk, masaya yumruk vurmadığını sadece uyarmak için bunu yaptığını belirtti.Genel Kurul'da yapılan oylamada Öztürk'e kınama cezası verilmesi kabul edildi.İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu kınama cezasını kabul etmediklerini söylerken, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise cezayı desteklediklerini belirtti.
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meclis, dem parti, i̇yi̇ parti, tekin bingöl, tbmm
meclis, dem parti, i̇yi̇ parti, tekin bingöl, tbmm

Meclis'te gerginlik: İYİ Partili Katip Üye başkanlık kürsüsüne vurdu

10:29 19.06.2025
© Mehmet FutsiMeclis'te gerginlik: İYİ Partili Katip Üye başkanlık kürsüsüne vurdu
Meclis'te gerginlik: İYİ Partili Katip Üye başkanlık kürsüsüne vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© Mehmet Futsi
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TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'e, "kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yaptığı" gerekçesiyle kınama cezası verildi.
Meclis Genel Kurulu'nda Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl ile İYİ Partili Katip Üye Yasin Öztürk arasında "Talat Paşa" tartışması yaşandı. Meclis başkanlık kürsüsüne vuran Öztürk, oturumu terketti.

Meclis'te 'Talat Paşa' gerginliği

Genel Kurul'da, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı.
Teklifin 12'nci maddesinin görüşmeleri sırasında söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Altındağ’da yaptırılan Talat Paşa Anıtı'nı eleştirmesi üzerine İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat tepki gösterdi.
Tartışmaya dahil olan Başkanlık Divanındaki TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Öztürk konuya yaklaşımı nedeniyle Meclis Başkanı kürsüsüne vurarak Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl’e tepki gösterdi ve divanı terk etti.
Öztürk'ün divandan ayrılması üzerine Başkanvekili Bingöl de Başkanlık Divanı eksildiği için birleşime ara verdi.

DEM-İyi Parti atışmaları

Arada, DEM Parti ile İYİ Partili milletvekilleri arasında tartışma devam etti.
Yaklaşık bir saat süren aranın ardından Öztürk'ün yerine divana AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer oturdu ve oturuma devam edildi.
TBMM Başkanvekili Bingöl, Öztürk'ün önceki oturumdaki eylemlerinin, "kaba ve yaralayıcı sözler sarf etmek ve hareketler yapmak" kapsamındaki İçtüzük'ün ilgili maddesi gereği kınama cezasını öngördüğünü belirtti.
Savunma yapan Öztürk, masaya yumruk vurmadığını sadece uyarmak için bunu yaptığını belirtti.
Genel Kurul'da yapılan oylamada Öztürk'e kınama cezası verilmesi kabul edildi.
İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu kınama cezasını kabul etmediklerini söylerken, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise cezayı desteklediklerini belirtti.
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