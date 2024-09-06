ABD askerinin başına çuval geçirmişlerdi: Tutuklanan 10 kişi için tahliye kararı çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Homeros kimdir?
07:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor
08:46
62 dk
YERİ VE ZAMANI
Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’
10:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
İŞKUR'un yeni çalışma planı tartışma çıkardı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Masada bırakılan çöpe kişi başı 40 bin lira ceza
12:06
84 dk
HABER MASASI
Bugün ilköğretimin tarihçesi ile başlayıp, dünyadan eğitim sistemi örnekleri ile devam edeceğiz.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TGB Genel Sekreteri Kum: O çuvalı emperyalizmin başına geçirdik
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
16:10
12 dk
SESLİ HABER
Biden: Gizli Servis gitmeme izin vermiyor
16:38
1 dk
SESLİ HABER
Amerika'da 14 yaşındaki saldırgan lisede katliam yaptı
16:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın istifası kabul edildi
17:11
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
17:23
8 dk
SESLİ HABER
Alman polisi silahlı şüpheliyi vurdu
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Engin Polat tahliye edildi, avukatı Radyo Sputnik'e konuştu: 'Olması gereken adil bir karar'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de 9 Eylül itibarıyla başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim döneminde hizmete başlayacak öğrenci servis ücretleri belli oldu.
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
15:18
9 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
15:39
6 dk
SESLİ HABER
Japon casus Belarus'ta yakalandı: Bilgileri ABD'ye ve Ukrayna'ya verdi
15:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Erdoğan-Sisi görüşmesi sonrası geriye kalan tek konu Suriye dosyası'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
İlk Tunç Çağı'na ait yapılar bulundu
17:42
1 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan çocuklara uyarı
17:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu
18:17
5 dk
ÖZEL HABER
Oğul Biden suçlamayı kabul etti: Af gelecek mi?
18:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
ÖZEL HABER
Aşı Karşıtlığı da Bulaşıcı Hastalıklar da artıyor
19:33
5 dk
ÖZEL HABER
Lüks yatta 'kuru boğulanlardan' göçmen botlarıyla yola çıkıp kaybolanlara
20:04
2 dk
ÖZEL HABER
Fenomenlerin korkulu rüyası : Örtülü reklam
20:19
3 dk
ÖZEL HABER
Av sezonu başladı: Tezgâhlarda fiyatlar nasıl seyrediyor?
20:32
8 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Putin’in Erdoğan ve Selman mesajını anlattı: Olumlu bir sonuca ulaşıldı
20:53
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/abd-askerinin-basina-cuval-gecirmislerdi-tutuklanan-10-kisi-icin-tahliye-karari-cikti-1087749761.html
ABD askerinin başına çuval geçirmişlerdi: Tutuklanan 10 kişi için tahliye kararı çıktı
ABD askerinin başına çuval geçirmişlerdi: Tutuklanan 10 kişi için tahliye kararı çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir'e demirleyen USS Wrap'ta görev yapan ABD askerlerinin başına çuval geçiren 10 TGB üyesi hakkında tahliye kararı çıktığı duyuruldu. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T19:22+0300
2024-09-06T19:22+0300
politika
türkiye
türkiye gençlik birliği (tgb)
çuval
çuval olayı
izmir
abd askeri
tahliye
pentagon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087547883_65:0:2828:1554_1920x0_80_0_0_0f27f2b32e90d514e38b333d847afd66.png
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından yapılan açıklamada, Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiği için tutuklanan 10 kişi hakkında tahliye kararı verildiği ifade edildi.TGB'nin resmi X sayfasından yapılan açıklamada, "Amerikan askerinin başına çuval geçirdiği için tutuklanan 10 arkadaşımız için tahliye kararı çıktı" cümlesine yer verildi.Ne olmuştu?İzmir'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval geçiren 15 TGB üyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınmış, şüpheliler ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmişti.Savcılık sorgusu sonrası hakimliğe çıkarılan TGB üyelerinden 10'u tutuklanmış, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Pentagon'dan açıklama gelmiştiABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İzmir’de ABD vatandaşı 2 askeri personele yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu olayın 'açık bir şekilde rahatsız edici' olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/abd-askerinin-basina-cuval-geciren-10-tgb-uyesi-tutuklandi-1087602867.html
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087547883_410:0:2482:1554_1920x0_80_0_0_3a9f2763983c975a47d438901d3c63de.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, türkiye gençlik birliği (tgb), çuval, çuval olayı, izmir, abd askeri, tahliye, pentagon
türkiye, türkiye gençlik birliği (tgb), çuval, çuval olayı, izmir, abd askeri, tahliye, pentagon

ABD askerinin başına çuval geçirmişlerdi: Tutuklanan 10 kişi için tahliye kararı çıktı

19:22 06.09.2024
TGB
TGB - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
Abone ol
İzmir'e demirleyen USS Wrap'ta görev yapan ABD askerlerinin başına çuval geçiren 10 TGB üyesi hakkında tahliye kararı çıktığı duyuruldu.
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından yapılan açıklamada, Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiği için tutuklanan 10 kişi hakkında tahliye kararı verildiği ifade edildi.
TGB'nin resmi X sayfasından yapılan açıklamada, "Amerikan askerinin başına çuval geçirdiği için tutuklanan 10 arkadaşımız için tahliye kararı çıktı" cümlesine yer verildi.

Ne olmuştu?

İzmir'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval geçiren 15 TGB üyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınmış, şüpheliler ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmişti.
Savcılık sorgusu sonrası hakimliğe çıkarılan TGB üyelerinden 10'u tutuklanmış, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Pentagon'dan açıklama gelmişti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İzmir’de ABD vatandaşı 2 askeri personele yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu olayın 'açık bir şekilde rahatsız edici' olduğunu dile getirmişti.
TGB - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
TÜRKİYE
ABD askerinin başına çuval geçiren 10 TGB üyesi tutuklandı
3 Eylül, 19:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала