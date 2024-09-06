https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/abd-askerinin-basina-cuval-gecirmislerdi-tutuklanan-10-kisi-icin-tahliye-karari-cikti-1087749761.html

ABD askerinin başına çuval geçirmişlerdi: Tutuklanan 10 kişi için tahliye kararı çıktı

ABD askerinin başına çuval geçirmişlerdi: Tutuklanan 10 kişi için tahliye kararı çıktı

Sputnik Türkiye

İzmir'e demirleyen USS Wrap'ta görev yapan ABD askerlerinin başına çuval geçiren 10 TGB üyesi hakkında tahliye kararı çıktığı duyuruldu. 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T19:22+0300

2024-09-06T19:22+0300

2024-09-06T19:22+0300

politika

türkiye

türkiye gençlik birliği (tgb)

çuval

çuval olayı

izmir

abd askeri

tahliye

pentagon

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Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından yapılan açıklamada, Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiği için tutuklanan 10 kişi hakkında tahliye kararı verildiği ifade edildi.TGB'nin resmi X sayfasından yapılan açıklamada, "Amerikan askerinin başına çuval geçirdiği için tutuklanan 10 arkadaşımız için tahliye kararı çıktı" cümlesine yer verildi.Ne olmuştu?İzmir'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval geçiren 15 TGB üyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınmış, şüpheliler ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmişti.Savcılık sorgusu sonrası hakimliğe çıkarılan TGB üyelerinden 10'u tutuklanmış, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Pentagon'dan açıklama gelmiştiABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İzmir’de ABD vatandaşı 2 askeri personele yönelik gerçekleşen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu olayın 'açık bir şekilde rahatsız edici' olduğunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/abd-askerinin-basina-cuval-geciren-10-tgb-uyesi-tutuklandi-1087602867.html

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türkiye, türkiye gençlik birliği (tgb), çuval, çuval olayı, izmir, abd askeri, tahliye, pentagon