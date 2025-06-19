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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/istanbuldaki-anlasmanin-uygulama-sureci-devam-ediyor-rusya-ve-ukraynadan-yeni-esir-takasi-1097161198.html
İstanbul'daki anlaşmanın uygulama süreci devam ediyor: Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası
İstanbul'daki anlaşmanın uygulama süreci devam ediyor: Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da yapılan barış müzakereleri sırasında mutabakat sağladığı esir takasının yeni halkası bugün gerçekleştirildi. 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T14:52+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan ikinci tur müzakereler sırasında varılan anlaşmalar uyarınca bugün Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası yapıldığını duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, "2 Haziran'da İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmalarına uygun olarak, 19 Haziran'da Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri döndü. Buna karşılık bir grup Ukrayna askeri teslim edildi" ifadelerine yer verildi.Şu anda Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğunu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını belirten Savunma Bakanlığı, "Tüm Rus askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın sağlık kuruluşlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya götürülecek" bilgisini paylaştı.Bakanlık, tarafların birbirlerine kaçar asker teslim ettiklerine dair bir bilgi vermedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/zaharova-ukraynayla-ucuncu-tur-muzakerelerin-tarihi-yakinda-aciklanacak-1097157727.html
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haberler, rusya, i̇stanbul, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, esir takası
haberler, rusya, i̇stanbul, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, esir takası

İstanbul'daki anlaşmanın uygulama süreci devam ediyor: Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası

14:52 19.06.2025 (güncellendi: 14:58 19.06.2025)
© Sputnik / POOL/Alexander Ryumin / Multimedya arşivine gidinВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© Sputnik / POOL/Alexander Ryumin
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Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da yapılan barış müzakereleri sırasında mutabakat sağladığı esir takasının yeni halkası bugün gerçekleştirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılan ikinci tur müzakereler sırasında varılan anlaşmalar uyarınca bugün Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "2 Haziran'da İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmalarına uygun olarak, 19 Haziran'da Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askeri döndü. Buna karşılık bir grup Ukrayna askeri teslim edildi" ifadelerine yer verildi.

Şu anda Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğunu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını belirten Savunma Bakanlığı, "Tüm Rus askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'nın sağlık kuruluşlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya götürülecek" bilgisini paylaştı.

Bakanlık, tarafların birbirlerine kaçar asker teslim ettiklerine dair bir bilgi vermedi.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
UKRAYNA KRİZİ
Zaharova: Ukrayna'yla üçüncü tur müzakerelerin tarihi yakında açıklanacak
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