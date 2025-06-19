İstanbul'da 21-22 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi? İBB'den açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, UEFA HatTrick Komitesi üyesi olarak belirlendi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP’li Cumhur Uzun: Torba kanunla zeytinlik katliamı yapılacak
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hakan Saatçioğlu: 'Lojman sıkıntısı ve yüksek enflasyon turizmi zorluyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İsrail-İran savaşına dair yapay zekaya sorulan sorular
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Tel değil, kalp çatırdar: Bam teline basınca’
15:06
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Askeri seçenekler Trump’ın masasında
16:09
3 dk
SESLİ HABER
İran çatışması bile durdurmadı: İsrail'in Filistin'de yeni saldırıları
16:23
2 dk
EKSEN
'St . Petersburg Uluslararası Ekonomik Forum'u, Rusya'nın Davos'u gibi'
16:30
60 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
4 dk
SESLİ HABER
Trump geri döndü, Zelenskiy zora düştü
17:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Altının ölçüsü, zarafetin deyimi
18:11
2 dk
ÖZEL HABER
Özdağ’ın duruşmasında okunan İstiklal Marşı akıllara 12 Eylül MHP davasını getirdi
18:34
2 dk
ÖZEL HABER
Turizmde tepki çeken görüntüler için düğmeye basıldı
18:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
İsrail-İran çatışması: Durum ne? Türkiye'nin politikası hangi adımları atabilir?
19:10
79 dk
TARİHTE BUGÜN
Modern Rus edebiyatının kurucusuydu
20:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Hükümetin teklifi, işçilerin talebinin çok gerisinde'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
OECD: Kuralığın maliyeti artıyor
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Türkiye dakikada 18 milyon vergi alıyor, 4 milyon faiz ödüyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Meclis’te zeytinlik kavgası
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
30 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
14:00
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:30
15 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
19:11
5 dk
SESLİ HABER
Konut seçiminde artık ilk sırada o var.
19:42
3 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
20:04
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/istanbulda-21-22-haziranda-toplu-tasima-ucretsiz-mi-ibbden-aciklama-1097149497.html
İstanbul'da 21-22 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi? İBB'den açıklama
İstanbul'da 21-22 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi? İBB'den açıklama
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için öğrenci ve sınav görevlilerine ücretsiz... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T11:47+0300
2025-06-19T11:47+0300
türki̇ye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
toplu taşıma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092386668_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_823fc4852d33d49d5d29bd47a315c7d6.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için önemli bir karar aldı. Yapılan açıklamaya göre, sınav günlerinde öğrenciler ve sınav görevlileri için toplu ulaşım ücretsiz olacak.Tüm toplu taşıma araçlarında geçerliİBB'nin açıklamasında, ücretsiz ulaşımın İstanbulkart sistemine entegre tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacağı belirtildi. Bu kapsamda:ücretsiz hizmet verecek. Ancak bu hizmetten yararlanabilmek için öğrencilerin sınav giriş belgelerini, görevlilerin ise görevli belgelerini göstermeleri gerekiyor.Uygulama sınav öncesi ve sonrasını kapsıyorToplu taşıma hizmeti, sadece sınav saatlerinde değil; sınavın başlamasından 2 saat önce ve 2 saat sonrasına kadar geçerli olacak. Bu sayede hem öğrenciler hem de görevliler ulaşım konusunda sıkıntı yaşamadan sınav merkezlerine kolaylıkla ulaşabilecek.38 i̇lçede kumanya desteğiİBB ayrıca sadece ulaşım desteğiyle sınırlı kalmadı. Yapılan açıklamada, sınav günü 38 ilçede yer alan 38 okulda öğrencilere kumanya dağıtımı yapılacağı belirtildi. Bu hizmet, sınav stresine girmeden önce gençlerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/sayili-gun-kaldi-ehliyet-yenileme-son-gun-ne-zaman-1097145303.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092386668_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_addd4dc7b786a74f00839297d8f3abd6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇bb yks ücretsiz ulaşım, i̇stanbul yks toplu taşıma ücretsiz, yks 2024 i̇stanbul ulaşım, yks kumanya desteği, i̇bb öğrencilere ücretsiz ulaşım, yks günü ücretsiz otobüs metro, i̇stanbulkart ile ücretsiz ulaşım yks
i̇bb yks ücretsiz ulaşım, i̇stanbul yks toplu taşıma ücretsiz, yks 2024 i̇stanbul ulaşım, yks kumanya desteği, i̇bb öğrencilere ücretsiz ulaşım, yks günü ücretsiz otobüs metro, i̇stanbulkart ile ücretsiz ulaşım yks

İstanbul'da 21-22 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi? İBB'den açıklama

11:47 19.06.2025
© AAİstanbul toplu taşıma
İstanbul toplu taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için öğrenci ve sınav görevlilerine ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için önemli bir karar aldı. Yapılan açıklamaya göre, sınav günlerinde öğrenciler ve sınav görevlileri için toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Tüm toplu taşıma araçlarında geçerli

İBB'nin açıklamasında, ücretsiz ulaşımın İstanbulkart sistemine entegre tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacağı belirtildi. Bu kapsamda:
İETT otobüsleri
Özel halk otobüsleri
Metrobüs
Metro, tramvay, füniküler ve teleferik hatları
Nostaljik tramvay ve tünel
Şehir hatları vapurları
ücretsiz hizmet verecek. Ancak bu hizmetten yararlanabilmek için öğrencilerin sınav giriş belgelerini, görevlilerin ise görevli belgelerini göstermeleri gerekiyor.

Uygulama sınav öncesi ve sonrasını kapsıyor

Toplu taşıma hizmeti, sadece sınav saatlerinde değil; sınavın başlamasından 2 saat önce ve 2 saat sonrasına kadar geçerli olacak. Bu sayede hem öğrenciler hem de görevliler ulaşım konusunda sıkıntı yaşamadan sınav merkezlerine kolaylıkla ulaşabilecek.

38 i̇lçede kumanya desteği

İBB ayrıca sadece ulaşım desteğiyle sınırlı kalmadı. Yapılan açıklamada, sınav günü 38 ilçede yer alan 38 okulda öğrencilere kumanya dağıtımı yapılacağı belirtildi. Bu hizmet, sınav stresine girmeden önce gençlerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
TÜRKİYE
Sayılı gün kaldı: Ehliyet yenileme son gün ne zaman?
11:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала