https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/istanbulda-21-22-haziranda-toplu-tasima-ucretsiz-mi-ibbden-aciklama-1097149497.html
İstanbul'da 21-22 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi? İBB'den açıklama
İstanbul'da 21-22 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi? İBB'den açıklama
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için öğrenci ve sınav görevlilerine ücretsiz... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T11:47+0300
2025-06-19T11:47+0300
2025-06-19T11:47+0300
türki̇ye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
toplu taşıma
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için önemli bir karar aldı. Yapılan açıklamaya göre, sınav günlerinde öğrenciler ve sınav görevlileri için toplu ulaşım ücretsiz olacak.Tüm toplu taşıma araçlarında geçerliİBB'nin açıklamasında, ücretsiz ulaşımın İstanbulkart sistemine entegre tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacağı belirtildi. Bu kapsamda:ücretsiz hizmet verecek. Ancak bu hizmetten yararlanabilmek için öğrencilerin sınav giriş belgelerini, görevlilerin ise görevli belgelerini göstermeleri gerekiyor.Uygulama sınav öncesi ve sonrasını kapsıyorToplu taşıma hizmeti, sadece sınav saatlerinde değil; sınavın başlamasından 2 saat önce ve 2 saat sonrasına kadar geçerli olacak. Bu sayede hem öğrenciler hem de görevliler ulaşım konusunda sıkıntı yaşamadan sınav merkezlerine kolaylıkla ulaşabilecek.38 i̇lçede kumanya desteğiİBB ayrıca sadece ulaşım desteğiyle sınırlı kalmadı. Yapılan açıklamada, sınav günü 38 ilçede yer alan 38 okulda öğrencilere kumanya dağıtımı yapılacağı belirtildi. Bu hizmet, sınav stresine girmeden önce gençlerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/sayili-gun-kaldi-ehliyet-yenileme-son-gun-ne-zaman-1097145303.html
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i̇bb yks ücretsiz ulaşım, i̇stanbul yks toplu taşıma ücretsiz, yks 2024 i̇stanbul ulaşım, yks kumanya desteği, i̇bb öğrencilere ücretsiz ulaşım, yks günü ücretsiz otobüs metro, i̇stanbulkart ile ücretsiz ulaşım yks
i̇bb yks ücretsiz ulaşım, i̇stanbul yks toplu taşıma ücretsiz, yks 2024 i̇stanbul ulaşım, yks kumanya desteği, i̇bb öğrencilere ücretsiz ulaşım, yks günü ücretsiz otobüs metro, i̇stanbulkart ile ücretsiz ulaşım yks
İstanbul'da 21-22 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi? İBB'den açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için öğrenci ve sınav görevlilerine ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sunacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için önemli bir karar aldı. Yapılan açıklamaya göre, sınav günlerinde öğrenciler ve sınav görevlileri için toplu ulaşım ücretsiz olacak.
Tüm toplu taşıma araçlarında geçerli
İBB'nin açıklamasında, ücretsiz ulaşımın İstanbulkart sistemine entegre tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacağı belirtildi. Bu kapsamda:
Metro, tramvay, füniküler ve teleferik hatları Nostaljik tramvay ve tünel
ücretsiz hizmet verecek. Ancak bu hizmetten yararlanabilmek için öğrencilerin sınav giriş belgelerini, görevlilerin ise görevli belgelerini göstermeleri gerekiyor.
Uygulama sınav öncesi ve sonrasını kapsıyor
Toplu taşıma hizmeti, sadece sınav saatlerinde değil; sınavın başlamasından 2 saat önce ve 2 saat sonrasına kadar geçerli olacak. Bu sayede hem öğrenciler hem de görevliler ulaşım konusunda sıkıntı yaşamadan sınav merkezlerine kolaylıkla ulaşabilecek.
38 i̇lçede kumanya desteği
İBB ayrıca sadece ulaşım desteğiyle sınırlı kalmadı. Yapılan açıklamada, sınav günü 38 ilçede yer alan 38 okulda öğrencilere kumanya dağıtımı yapılacağı belirtildi. Bu hizmet, sınav stresine girmeden önce gençlerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.