https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/istanbulda-21-22-haziranda-toplu-tasima-ucretsiz-mi-ibbden-aciklama-1097149497.html

İstanbul'da 21-22 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi? İBB'den açıklama

İstanbul'da 21-22 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi? İBB'den açıklama

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için öğrenci ve sınav görevlilerine ücretsiz... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T11:47+0300

2025-06-19T11:47+0300

2025-06-19T11:47+0300

türki̇ye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

toplu taşıma

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için önemli bir karar aldı. Yapılan açıklamaya göre, sınav günlerinde öğrenciler ve sınav görevlileri için toplu ulaşım ücretsiz olacak.Tüm toplu taşıma araçlarında geçerliİBB'nin açıklamasında, ücretsiz ulaşımın İstanbulkart sistemine entegre tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacağı belirtildi. Bu kapsamda:ücretsiz hizmet verecek. Ancak bu hizmetten yararlanabilmek için öğrencilerin sınav giriş belgelerini, görevlilerin ise görevli belgelerini göstermeleri gerekiyor.Uygulama sınav öncesi ve sonrasını kapsıyorToplu taşıma hizmeti, sadece sınav saatlerinde değil; sınavın başlamasından 2 saat önce ve 2 saat sonrasına kadar geçerli olacak. Bu sayede hem öğrenciler hem de görevliler ulaşım konusunda sıkıntı yaşamadan sınav merkezlerine kolaylıkla ulaşabilecek.38 i̇lçede kumanya desteğiİBB ayrıca sadece ulaşım desteğiyle sınırlı kalmadı. Yapılan açıklamada, sınav günü 38 ilçede yer alan 38 okulda öğrencilere kumanya dağıtımı yapılacağı belirtildi. Bu hizmet, sınav stresine girmeden önce gençlerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

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