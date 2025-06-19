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İran 'ilahi ceza' Siccil'i devreye soktu: 2 bin kilometre menzilli füze ilk kez ateşlendi
İran 'ilahi ceza' Siccil'i devreye soktu: 2 bin kilometre menzilli füze ilk kez ateşlendi
Sputnik Türkiye
İran, ilk kez 2000 km menzilli Siccil füzelerini İsrail'e karşı kullandı. Füzenin teknik özellikleri ve bölgesel etkileriyle Orta Doğu'da askeri denge değişiyor. Detaylı analiz haberimizde.
2025-06-19T13:56+0300
2025-06-19T14:54+0300
savunma
ortadoğu
i̇srail
i̇ran
abd
hürremşehr
iron dome
hypersonic missile
israel iran conflict
siccil
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik düzenlenen son saldırılarda uzun menzilli Siccil balistik füzelerini kullandığını resmen açıkladı. IranWire haber sitesinin aktardığına göre, saldırılar "Gerçek Vaad 3" adı verilen misilleme operasyonunun parçası olarak gerçekleştirildi.İran yetkilileri, operasyonda İsrail'in hava kuvvetleri üsleri ve istihbarat merkezlerinin hedef alındığını iddia etti. Saldırının zamanlaması ve hedefleri konusundaki detaylar henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.Operasyonun kapsamı ve detaylarıDaily Iran Military adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyonun on ikinci dalgasında birden fazla Siccil füzesi fırlatıldı. Aynı gün akşam saatlerinde İran, bir adet Hürremşehr orta menzilli balistik füzesini daha İsrail yönünde gönderdi.Hürremşehr füzesi, 2000 kilometre menzile sahip ve 1500 kilogramlık savaş başlığı taşıyan bir sistem olarak bilinyor. Askeri analistler, bu füzenin psikolojik etki yaratma amacıyla kullanıldığını değerlendiriyor.Siccil ne demek?Kur'an'da bazı toplumların üzerine ilahi ceza olarak atılan taş için kullanılan bir kelime.Siccil füzesinin teknik özellikleriSiccil, İran'ın yerli üretimi iki kademeli katı yakıtlı balistik füze sistemi. Füzenin temel teknik özellikleri şöyle:Menzil ve Boyutlar: Yaklaşık 2000 kilometre menzile sahip olan Siccil, 18 metre uzunluğunda tasarlanmış. Bu menzil, İran topraklarından İsrail'in tüm bölgelerini ve Güneydoğu Avrupa'nın bir kısmını hedef alma kapasitesi sağlıyor.Savaş Başlığı: Füze, 700 kilogram ağırlığında konvansiyonel savaş başlığı taşıyor. Bazı raporlarda, sistemin farklı savaş başlığı konfigürasyonlarının mevcut olduğu belirtiliyor.Yakıt Sistemi: Katı yakıt teknolojisi, Siccil'e hızlı hazırlık ve fırlatma avantajı sağlıyor. Likit yakıtlı sistemlere kıyasla daha kısa sürede operasyonel hale gelebiliyor.Teknolojik avantajları ve kapasitelerAskeri uzmanlar, Siccil füzesinin çeşitli teknolojik avantajlara sahip olduğunu belirtiyor. Katı yakıt teknolojisi, füzenin düşman radarları tarafından tespit edilmeden önce hızla fırlatılabilmesini sağlıyor.Füzenin manevra kabiliyeti ve düşük radar izi özellikleri, modern hava savunma sistemlerine karşı etkinliğini artırıyor. Bu özellikler, İsrail'in Demir Kubbe ve Arrow hava savunma sistemleri gibi çok katmanlı savunma ağlarına karşı başarı oranını yükseltebiliyor.Bazı askeri raporlarda, Siccil'in 4000 kilometre menzile sahip gelişmiş bir versiyonunun test edildiği iddia ediliyor. Bu iddialar henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadı.Bölgesel güvenlik üzerindeki etkileriUzmanlar, Siccil füzesinin aktif operasyonlarda kullanılmasının bölgesel güvenlik dengeleri üzerinde önemli etkileri olabileceğini değerlendiriyor. Füzenin hızlı hazırlık süresi, hava savunma sistemlerinin reaksiyon zamanını kısıtlıyor.Bu durum, İsrail'in çok katmanlı hava savunma stratejisini ciddi bir teste tabi tutuyor. Aynı zamanda, uzun menzilli füze kapasitesinin pratik kullanımı, bölgedeki diğer ülkeler ve ABD askeri varlığı için de stratejik sonuçlar doğurabiliyor.Gelecek senaryolar ve stratejik sonuçlarAskeri analistler, İran'ın Siccil ve benzeri sistemleri kullanmasının, bölgesel askeri dengelerde önemli bir eşik oluşturduğu konusunda hemfikir. Bu gelişme, yalnızca İsrail'i değil, bölgedeki ABD üsleri ve müttefik ülkeleri de etkileyen stratejik sonuçlar doğuruyor.İran'ın uzun menzilli füze kapasitesini operasyonel düzeyde kullanması, gelecekteki çatışma senaryolarının planlanmasında yeni parametrelerin dikkate alınmasını gerektiriyor. Bu durum, bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden değerlendirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarıyor.
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iron dome, hypersonic missile, iran siccil füzesi, iran israil savaşı, siccil balistik füzesi, iran füze saldırısı, orta doğu son dakika, iran devrim muhafızları, israil hava savunması, gerçek vaad 3, iran füze teknolojisi, siccil füze menzili, balistik füze özellikleri, iran israil çatışması, hürremşehr füzesi, demir kubbe sistemi

İran 'ilahi ceza' Siccil'i devreye soktu: 2 bin kilometre menzilli füze ilk kez ateşlendi

13:56 19.06.2025 (güncellendi: 14:54 19.06.2025)
© Amer Shallodiİran’dan İsrail’e füze saldırısı
İran’dan İsrail’e füze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© Amer Shallodi
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik son saldırılarda 2000 kilometre menzilli Siccil balistik füzelerini kullandığını doğruladı. "Gerçek Vaad 3" operasyonu kapsamında gerçekleştirilen saldırılarda İsrail'in askeri hedefleri vurulduğu belirtiliyor. Füzenin teknik özellikleri ve bölgesel etkileriyle detaylı analizi haberimizde.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik düzenlenen son saldırılarda uzun menzilli Siccil balistik füzelerini kullandığını resmen açıkladı. IranWire haber sitesinin aktardığına göre, saldırılar "Gerçek Vaad 3" adı verilen misilleme operasyonunun parçası olarak gerçekleştirildi.
İran yetkilileri, operasyonda İsrail'in hava kuvvetleri üsleri ve istihbarat merkezlerinin hedef alındığını iddia etti. Saldırının zamanlaması ve hedefleri konusundaki detaylar henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Operasyonun kapsamı ve detayları

Daily Iran Military adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, operasyonun on ikinci dalgasında birden fazla Siccil füzesi fırlatıldı. Aynı gün akşam saatlerinde İran, bir adet Hürremşehr orta menzilli balistik füzesini daha İsrail yönünde gönderdi.
Hürremşehr füzesi, 2000 kilometre menzile sahip ve 1500 kilogramlık savaş başlığı taşıyan bir sistem olarak bilinyor. Askeri analistler, bu füzenin psikolojik etki yaratma amacıyla kullanıldığını değerlendiriyor.

Siccil ne demek?

Kur'an'da bazı toplumların üzerine ilahi ceza olarak atılan taş için kullanılan bir kelime.

Siccil füzesinin teknik özellikleri

Siccil, İran'ın yerli üretimi iki kademeli katı yakıtlı balistik füze sistemi. Füzenin temel teknik özellikleri şöyle:
Menzil ve Boyutlar: Yaklaşık 2000 kilometre menzile sahip olan Siccil, 18 metre uzunluğunda tasarlanmış. Bu menzil, İran topraklarından İsrail'in tüm bölgelerini ve Güneydoğu Avrupa'nın bir kısmını hedef alma kapasitesi sağlıyor.
Savaş Başlığı: Füze, 700 kilogram ağırlığında konvansiyonel savaş başlığı taşıyor. Bazı raporlarda, sistemin farklı savaş başlığı konfigürasyonlarının mevcut olduğu belirtiliyor.
Yakıt Sistemi: Katı yakıt teknolojisi, Siccil'e hızlı hazırlık ve fırlatma avantajı sağlıyor. Likit yakıtlı sistemlere kıyasla daha kısa sürede operasyonel hale gelebiliyor.

Teknolojik avantajları ve kapasiteler

Askeri uzmanlar, Siccil füzesinin çeşitli teknolojik avantajlara sahip olduğunu belirtiyor. Katı yakıt teknolojisi, füzenin düşman radarları tarafından tespit edilmeden önce hızla fırlatılabilmesini sağlıyor.
Füzenin manevra kabiliyeti ve düşük radar izi özellikleri, modern hava savunma sistemlerine karşı etkinliğini artırıyor. Bu özellikler, İsrail'in Demir Kubbe ve Arrow hava savunma sistemleri gibi çok katmanlı savunma ağlarına karşı başarı oranını yükseltebiliyor.
Bazı askeri raporlarda, Siccil'in 4000 kilometre menzile sahip gelişmiş bir versiyonunun test edildiği iddia ediliyor. Bu iddialar henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

Bölgesel güvenlik üzerindeki etkileri

Uzmanlar, Siccil füzesinin aktif operasyonlarda kullanılmasının bölgesel güvenlik dengeleri üzerinde önemli etkileri olabileceğini değerlendiriyor. Füzenin hızlı hazırlık süresi, hava savunma sistemlerinin reaksiyon zamanını kısıtlıyor.
Bu durum, İsrail'in çok katmanlı hava savunma stratejisini ciddi bir teste tabi tutuyor. Aynı zamanda, uzun menzilli füze kapasitesinin pratik kullanımı, bölgedeki diğer ülkeler ve ABD askeri varlığı için de stratejik sonuçlar doğurabiliyor.

Gelecek senaryolar ve stratejik sonuçlar

Askeri analistler, İran'ın Siccil ve benzeri sistemleri kullanmasının, bölgesel askeri dengelerde önemli bir eşik oluşturduğu konusunda hemfikir. Bu gelişme, yalnızca İsrail'i değil, bölgedeki ABD üsleri ve müttefik ülkeleri de etkileyen stratejik sonuçlar doğuruyor.
İran'ın uzun menzilli füze kapasitesini operasyonel düzeyde kullanması, gelecekteki çatışma senaryolarının planlanmasında yeni parametrelerin dikkate alınmasını gerektiriyor. Bu durum, bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden değerlendirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarıyor.
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