https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/saglik-bakanligi-bir-milyondan-fazla-kisiyi-tartti--yarisindan-fazlasi-normal-cikmadi-1096716831.html

Sağlık Bakanlığı, bir milyondan fazla kişiyi tarttı: Yarısından fazlası 'normal' çıkmadı

Sağlık Bakanlığı, bir milyondan fazla kişiyi tarttı: Yarısından fazlası 'normal' çıkmadı

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı kampanyada iki haftada bir milyondan fazla kişinin vücut kitle indeksi ölçüldü. Sonuçlar ise endişe verici. 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T12:07+0300

2025-06-02T12:07+0300

2025-06-02T12:07+0300

sağlik

sağlık bakanlığı

vücut kitle indeksi

obezite

kilo kontrolü

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Sağlık Bakanlığı'nın 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına iki haftada bir milyondan fazla kişi katıldı. Boy-kilo ölçümü yapılanlardan 673 bin 25'inin ölçüm sonucunun vücut kitle indeksi derecelendirmesinde "normal aralığında" olmadığı belirlendi. Kampanyaya katılanların yüzde 28.2'si 'obezlik' sınırında çıktı. Sokakta ölçümler yapıldıBakanlığın fazla kiloluluk konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve bununla etkin şekilde mücadele etmek amacıyla ülke genelinde hayata geçirdiği kampanya kapsamında 10-23 Mayıs tarihlerinde Türkiye genelinde 1 milyon 143 bin 189 kişinin boy-kilo ölçümü gerçekleştirildi.Kampanyanın ilk iki haftasında boy-kilo ölçümü yapılan 1 milyon 143 bin 189 kişiden 673 bin 25'inin ölçüm sonucunun vücut kitle indeksi derecelendirmesinde "normal" aralığında olmadığı görüldü.Katılanların yüzde 28.2'si obezlik sınırında Kampanyanın 17-23 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan ikinci haftasında 281 bin 940'ı erkek, 309 bin 269'u kadın olmak üzere toplam 591 bin 209 kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı.Ölçümler sonucunda kampanyaya katılan kişilerin VKİ'si belirlendi. Bu verilerden hareketle yapılan analizde, vücut kitle indeksi derecelendirmesine göre, kampanyaya katılan kişilerin yüzde 4,2'sinin zayıf, yüzde 31,8'inin normal, yüzde 35,8'inin fazla kilolu ve yüzde 28,2'sinin obez sınırları içinde olduğu görüldü.Erkeklerde fazla kiloluluk, kadınlarda ise obezite oranı daha fazlaKampanyanın ikinci haftasındaki veriler, erkeklerde fazla kiloluluk oranının yüzde 41,9 ile kadınlardaki fazla kiloluluk oranı olan yüzde 30,3'e kıyasla daha fazla olduğunu, kadınlardaki obezite oranının ise yüzde 32,1 ile erkeklerdeki obezite oranı olan yüzde 23,8'i geçtiğini ortaya koydu.

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sağlık bakanlığı, vücut kitle indeksi, obezite, kilo kontrolü