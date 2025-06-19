https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/ibb-sorusturmasi-4-isim-daha-tahliye-oldu-1097168070.html
İBB soruşturması: 4 isim daha tahliye oldu
İBB soruşturması: 4 isim daha tahliye oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonları kapsamında tutuklanan Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz, Nezahat Kurt ve Murat Erenler, etkin pişmanlık... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T18:13+0300
2025-06-19T18:13+0300
2025-06-19T18:13+0300
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türki̇ye
2025
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Sputnik Türkiye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) şehir tiyatroları, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) şehir tiyatroları, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı
İBB soruşturması: 4 isim daha tahliye oldu
© AAİBB
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonları kapsamında tutuklanan Ogün Soytekin, Bülent Yılmaz, Nezahat Kurt ve Murat Erenler, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi.