https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/ibb-sorusturmasinda-iki-is-insani-tutuklanmisti-ali-ilbak-ve-yusuf-ilbak-tahliye-edildi-1097020140.html
İBB soruşturmasında iki iş insanı tutuklanmıştı: Ali İlbak ve Yusuf İlbak tahliye edildi
İBB soruşturmasında iki iş insanı tutuklanmıştı: Ali İlbak ve Yusuf İlbak tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İBB’ye yönelik soruşturmada tutuklu bulunan iş insanları Ali İlbak ve Yusuf İlbak, adli kontrol şartlarıyla tahliye edildi. Mahkeme, şüpheliler hakkında 'yurt... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T20:45+0300
2025-06-13T20:45+0300
2025-06-13T20:45+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇bb
i̇bb meclisi
soruşturma
mahkeme
mahkeme kararı
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İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Ali ve Yusuf İlbak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, iki iş insanı hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'konutu terk etmeme' tedbirleri uygulanmasına karar verdi. Mahkeme, mevcut deliller doğrultusunda tutukluluk yerine adli kontrolün yeterli olacağı kanaatine vardı. Daha önce aynı soruşturma kapsamında iş insanı Murat İlbak da benzer tedbirlerle serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında çeşitli suçlamalarla sürdürüldüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/ibb-yolsuzluk-sorusturmasinda-etkin-pismanliktan-yararlandilar-ali-nuhoglu-ile-suleyman-atik-1096822467.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, i̇bb meclisi, soruşturma, mahkeme, mahkeme kararı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, i̇bb meclisi, soruşturma, mahkeme, mahkeme kararı
İBB soruşturmasında iki iş insanı tutuklanmıştı: Ali İlbak ve Yusuf İlbak tahliye edildi
İBB’ye yönelik soruşturmada tutuklu bulunan iş insanları Ali İlbak ve Yusuf İlbak, adli kontrol şartlarıyla tahliye edildi. Mahkeme, şüpheliler hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'konutu terk etmeme' tedbirlerine hükmetti. Aynı soruşturmada daha önce iş insanı Murat İlbak da benzer şartlarla serbest bırakılmıştı.
İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Ali ve Yusuf İlbak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, iki iş insanı hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'konutu terk etmeme' tedbirleri uygulanmasına karar verdi. Mahkeme, mevcut deliller doğrultusunda tutukluluk yerine adli kontrolün yeterli olacağı kanaatine vardı.
Daha önce aynı soruşturma kapsamında iş insanı Murat İlbak da benzer tedbirlerle serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında çeşitli suçlamalarla sürdürüldüğü belirtildi.