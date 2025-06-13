İBB soruşturmasında iki iş insanı tutuklanmıştı: Ali İlbak ve Yusuf İlbak tahliye edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Pedro Sanchez'den Ferdi Zeyrek mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
7 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Rubato: 'Müziğe hizmet etmek için yola çıktık'
12:07
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
60 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD'li uçak firmasının bilinmeyenleri
14:34
17 dk
ANKARA FARKI
İsrail İran’a mı saldıracak?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Trump için hem İsrail’in hem de Körfez’in güvenliği önemli’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Musk-Trump tartışmasıyla tekrar gündem oldu: Epstein davası
18:45
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Flap hatası mı, pilotaj kusuru mu?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
10 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: ‘İran benzer şekilde karşılık verirse kendisi için çok yıpratıcı olur’
09:10
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cem Arüv: Yaşam biçimimizi tamamen değiştirmeliyiz'
12:05
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
55 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Görkemli tahtın görünmeyen bedeli
14:25
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
İsrail İran'a saldırdı: Nükleer anlaşmada ABD neler dayattı? İsrail ve ABD, rejim değişikliği mi hedefliyor?
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tıkandı Baba ve kaderin oyunu
18:08
4 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Arüv: 'Fosil yakıtlardan vazgeçmemiz gerekiyor'
18:17
19 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Trump İsrail’e yeşil ışık yaktı
18:44
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş zamları ne olacak?
18:54
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/ibb-sorusturmasinda-iki-is-insani-tutuklanmisti-ali-ilbak-ve-yusuf-ilbak-tahliye-edildi-1097020140.html
İBB soruşturmasında iki iş insanı tutuklanmıştı: Ali İlbak ve Yusuf İlbak tahliye edildi
İBB soruşturmasında iki iş insanı tutuklanmıştı: Ali İlbak ve Yusuf İlbak tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İBB’ye yönelik soruşturmada tutuklu bulunan iş insanları Ali İlbak ve Yusuf İlbak, adli kontrol şartlarıyla tahliye edildi. Mahkeme, şüpheliler hakkında 'yurt... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T20:45+0300
2025-06-13T20:45+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇bb
i̇bb meclisi
soruşturma
mahkeme
mahkeme kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096822766_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46fa29840cbf6fd39ae989cabb1ac271.jpg
İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Ali ve Yusuf İlbak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, iki iş insanı hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'konutu terk etmeme' tedbirleri uygulanmasına karar verdi. Mahkeme, mevcut deliller doğrultusunda tutukluluk yerine adli kontrolün yeterli olacağı kanaatine vardı. Daha önce aynı soruşturma kapsamında iş insanı Murat İlbak da benzer tedbirlerle serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında çeşitli suçlamalarla sürdürüldüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/ibb-yolsuzluk-sorusturmasinda-etkin-pismanliktan-yararlandilar-ali-nuhoglu-ile-suleyman-atik-1096822467.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096822766_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5eabdf8a295136869bb002168a078be9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, i̇bb meclisi, soruşturma, mahkeme, mahkeme kararı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, i̇bb meclisi, soruşturma, mahkeme, mahkeme kararı

İBB soruşturmasında iki iş insanı tutuklanmıştı: Ali İlbak ve Yusuf İlbak tahliye edildi

20:45 13.06.2025
© AAİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2025
© AA
Abone ol
İBB’ye yönelik soruşturmada tutuklu bulunan iş insanları Ali İlbak ve Yusuf İlbak, adli kontrol şartlarıyla tahliye edildi. Mahkeme, şüpheliler hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'konutu terk etmeme' tedbirlerine hükmetti. Aynı soruşturmada daha önce iş insanı Murat İlbak da benzer şartlarla serbest bırakılmıştı.
İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Ali ve Yusuf İlbak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, iki iş insanı hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'konutu terk etmeme' tedbirleri uygulanmasına karar verdi. Mahkeme, mevcut deliller doğrultusunda tutukluluk yerine adli kontrolün yeterli olacağı kanaatine vardı.
Daha önce aynı soruşturma kapsamında iş insanı Murat İlbak da benzer tedbirlerle serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında çeşitli suçlamalarla sürdürüldüğü belirtildi.
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
TÜRKİYE
İBB yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlandılar: Ali Nuhoğlu ile Süleyman Atik tahliye edildi
5 Haziran , 13:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала