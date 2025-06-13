https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/ibb-sorusturmasinda-iki-is-insani-tutuklanmisti-ali-ilbak-ve-yusuf-ilbak-tahliye-edildi-1097020140.html

İBB soruşturmasında iki iş insanı tutuklanmıştı: Ali İlbak ve Yusuf İlbak tahliye edildi

İBB soruşturmasında iki iş insanı tutuklanmıştı: Ali İlbak ve Yusuf İlbak tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İBB’ye yönelik soruşturmada tutuklu bulunan iş insanları Ali İlbak ve Yusuf İlbak, adli kontrol şartlarıyla tahliye edildi. Mahkeme, şüpheliler hakkında 'yurt... 13.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-13T20:45+0300

2025-06-13T20:45+0300

2025-06-13T20:45+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇bb

i̇bb meclisi

soruşturma

mahkeme

mahkeme kararı

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İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Ali ve Yusuf İlbak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, iki iş insanı hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'konutu terk etmeme' tedbirleri uygulanmasına karar verdi. Mahkeme, mevcut deliller doğrultusunda tutukluluk yerine adli kontrolün yeterli olacağı kanaatine vardı. Daha önce aynı soruşturma kapsamında iş insanı Murat İlbak da benzer tedbirlerle serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında çeşitli suçlamalarla sürdürüldüğü belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/ibb-yolsuzluk-sorusturmasinda-etkin-pismanliktan-yararlandilar-ali-nuhoglu-ile-suleyman-atik-1096822467.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, i̇bb meclisi, soruşturma, mahkeme, mahkeme kararı