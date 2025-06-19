https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/hatayda-gocuk-meydana-geldi-2-isci-hayatini-kaybetti-1097160115.html
Hatay'da göçük meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti
Hatay'da göçük meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hatay'da altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte iki işçi hayatını kaybetti. 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T14:39+0300
2025-06-19T14:39+0300
2025-06-19T14:39+0300
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hatay
göçük
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Hatay Antakya'da atık su altyapı çalışması sırasında bir anda göçük meydana geldi. Bölgede çalışan iki işçi göçük altında kaldı. Uzun süren çalışmalar sonucunda bulundukları yerden çıkarılan iki işçi kurtarılamadı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılarDikmece Mahallesi'nde atık su altyapısı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan Hüseyin Yünüs ve Mehmet Ali Aksoy, ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.Yaralı işçiler, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/bayrampasadaki-kanalizasyon-calismasinda-gocuk-bir-kisi-gocuk-altinda-1096450257.html
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hatay, göçük
Hatay'da göçük meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti
Hatay'da altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte iki işçi hayatını kaybetti.
Hatay Antakya'da atık su altyapı çalışması sırasında bir anda göçük meydana geldi. Bölgede çalışan iki işçi göçük altında kaldı. Uzun süren çalışmalar sonucunda bulundukları yerden çıkarılan iki işçi kurtarılamadı.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar
Dikmece Mahallesi'nde atık su altyapısı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan Hüseyin Yünüs ve Mehmet Ali Aksoy, ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.
Yaralı işçiler, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.