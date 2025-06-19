https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/hatayda-gocuk-meydana-geldi-2-isci-hayatini-kaybetti-1097160115.html

Hatay'da göçük meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti

Hatay'da göçük meydana geldi: 2 işçi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Hatay'da altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte iki işçi hayatını kaybetti. 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T14:39+0300

2025-06-19T14:39+0300

2025-06-19T14:39+0300

türki̇ye

hatay

göçük

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Hatay Antakya'da atık su altyapı çalışması sırasında bir anda göçük meydana geldi. Bölgede çalışan iki işçi göçük altında kaldı. Uzun süren çalışmalar sonucunda bulundukları yerden çıkarılan iki işçi kurtarılamadı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılarDikmece Mahallesi'nde atık su altyapısı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan Hüseyin Yünüs ve Mehmet Ali Aksoy, ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.Yaralı işçiler, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/bayrampasadaki-kanalizasyon-calismasinda-gocuk-bir-kisi-gocuk-altinda-1096450257.html

türki̇ye

hatay

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