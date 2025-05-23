https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/bayrampasadaki-kanalizasyon-calismasinda-gocuk-bir-kisi-gocuk-altinda-1096450257.html
Bayrampaşa'daki kanalizasyon çalışmasında göçük
Bayrampaşa'daki kanalizasyon çalışmasında göçük
Sputnik Türkiye
Bayrampaşa'daki kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçi saatler sonra kurtarıldı. 23.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-23T12:29+0300
2025-05-23T12:29+0300
2025-05-23T13:22+0300
türki̇ye
bayrampaşa
göçük
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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki Muratpaşa Mahallesi'nde yol çalışması sırasında göçük meydana geldi.İSKİ'nin gerçekleştirdiği çalışma sırasında oluşan göçükte bir işçi mahsur kaldı.Ekiplerin mahsur kalan işçiyi bir saatlik operasyon sonrasında kurtardı. Belden aşağısı göçük altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250523/yesilcam-oyuncusu-mehmet-serdar-sulukahya-universiteli-genc-kiz-tarafindan-olduruldu-1096448469.html
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bayrampaşa, göçük
Bayrampaşa'daki kanalizasyon çalışmasında göçük
12:29 23.05.2025 (güncellendi: 13:22 23.05.2025)
Bayrampaşa'daki kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir işçi saatler sonra kurtarıldı.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki Muratpaşa Mahallesi'nde yol çalışması sırasında göçük meydana geldi.
İSKİ'nin gerçekleştirdiği çalışma sırasında oluşan göçükte bir işçi mahsur kaldı.
Ekiplerin mahsur kalan işçiyi bir saatlik operasyon sonrasında kurtardı. Belden aşağısı göçük altında kalan işçi hastaneye kaldırıldı.