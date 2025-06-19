https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/en-yasli-aday-bilge-dede-8inci-kez-yksye-girecek-1097146231.html

'En yaşlı' aday: 'Bilge dede' 8'inci kez YKS'ye girecek

'En yaşlı' aday: 'Bilge dede' 8'inci kez YKS'ye girecek

Sputnik Türkiye

Edirne'de "bilge dede" ve "filozof hurdacı" olarak tanınan 81 yaşındaki Şevki Kılıç, gençlere eğitimin her yaşta mümkün olduğunu göstermek amacıyla 8. kez... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T11:25+0300

2025-06-19T11:25+0300

2025-06-19T11:25+0300

türki̇ye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

yks 2025

tarih

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Edirne'nin simge isimlerinden Şevki Kılıç, 81 yaşında olmasına rağmen gençlere ilham vermeye devam ediyor. Bugüne kadar iki üniversite bitiren ve 42 yılda 8. kez üniversite sınavına hazırlanan Kılıç, 21 Haziran'daki YKS sınavına girecek.Emekli olduktan sonra geçimini hurdacılıkla sağlayan Kılıç, Trakya ve Anadolu Üniversitelerinde tarih eğitimi aldı. Daha önce kazandığı dört farklı üniversite bölümüne ise çeşitli nedenlerle devam edemedi.'Eğitimin yaşı yok'Kendisine “filozof hurdacı” ve “bilge dede” lakaplarının takıldığını belirten Kılıç, sınavlara girme gerekçesini şöyle açıkladı:“Sınavlara girme amacım bir taraftan bilgilerini ölçüyorum, kontrol ediyorum. Esas gayem hem bilgilerimi güncel tutmak hem de gençlere örnek olmaktır.”ÖSYM verilerine göre bu yılki sınavın en yaşlı adayı olan Kılıç, aynı sınavda yer alacak en genç adayın 15 yaşında olduğunu öğrenince onu da tebrik etti.'Bu gireceğim 8. üniversite sınavı olacak'Kılıç, okumanın kendisi için bir tutku olduğunu belirterek, “Asıl gayem 'tavşan atlet' gibi gençlere örnek olmak” ifadelerini kullandı. Üniversiteye yerleşme hedefi olmadığını belirten Kılıç, sınavlara kendini test etmek amacıyla katıldığını söyledi.Boş zamanlarını da değerlendiren Kılıç, 1880’li yıllara ait gazetelerden Osmanlıca çeviriler yapıyor. Ayrıca yakın zamanda ilk kitabını yayınlamaya hazırlanıyor.“Kitabım, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başındaki Edirne gündeminden derlemeleri içerecek” diyen Kılıç, yayına hazır hale geldiğini belirtti.Şevki Kılıç, geçtiğimiz yıl torunuyla birlikte sınava girdiğini de paylaştı. Kılıç, “İnsanlar önce şaşırıyor ama 66 yıl önce öğrendiğim bilgileri hâlâ koruyorum. Yoksa 60 yıl sonra arkeoloji bölümünü kazanamazdım” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/yaz-tatili-basliyor-okullar-ne-zaman-acilacakmeb-yeni-egitim-ogretim-yili-takvimini-acikladi-1097144195.html

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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yks 2025, tarih