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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/elon-muskin-dev-roketi-test-ucusunda-infilak-etti-miamide-hava-trafigi-kisa-sureligine-gecikti-1092775264.html
Elon Musk'ın dev roketi test uçuşunda infilak etti: Miami'de hava trafiği kısa süreliğine gecikti
Elon Musk'ın dev roketi test uçuşunda infilak etti: Miami'de hava trafiği kısa süreliğine gecikti
Sputnik Türkiye
Elon Musk'ın dev Starship roketi, test görevi dahilinde fırlatmadan dakikalar sonra başarısız oldu. Başarılıyla kalkış yapan dev roket, dakikalar içinde... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T10:23+0300
2025-01-17T10:23+0300
dünya
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space x
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starship
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Space X'in dev Starship roketinin 7. ve son testi, fırlatmadan dakikalar sonra başarısız oldu. Yetkililer, kalkıştan sonra ortaya çıkan sorunlar nedeniyle dev roketin infilak ettiğini açıkladı. Ancak roketle birlikte kalkış yapan Süper güçlendirici, planlandığı gibi fırlatma rampasına geri dönmeyi başardı. Musk'ın mega roketinin uçuş testi, Jeff Bezos'un desteklediği Blue Origin New Glenn roket sisteminin ilk uçuşundan saatler sonra gerçekleşti. İki teknoloji milyarderi de özel uzay taşımacılığı pazarına hakim olma çalışmalarına hız verdi. Space X açıklamasında "Starship, yükseliş yanmasında ani ve plansız bir parçalanma yaşadı. Ekipler, kök nedeni daha iyi anlamak için bugünkü uçuş testinden gelen verileri incelemeye devam edecek" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde roketin enkazının alevler içinde atmosferden yüzeye düştüğü görülürken Elon Musk "Başarı belirsiz, ancak eğlence garanti" mesajını paylaştı.Roket enkazının yüksek hızda düşüşü sırasında bölgede uçan uçakların kalkışında gecikmeler yaşandı ve bazı havadaki uçaklar da başka yerlere yönlendirildi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), SpaceX görevi sırasında "bir anormallik" yaşandığının teyit ederek "FAA, uzay aracı enkazının düştüğü bölgenin etrafındaki bir uçağı kısa bir süreliğine yavaşlattı ve yönlendirdi. Normal operasyonlar devam etti" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/spacexin-starship-roketi-besinci-test-ucusunda-basarili-inis-yapti-1089186052.html
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elon musk, jeff bezos, space x, abd federal havacılık idaresi (faa), spacex, starship, abd, miami, teksas
elon musk, jeff bezos, space x, abd federal havacılık idaresi (faa), spacex, starship, abd, miami, teksas

Elon Musk'ın dev roketi test uçuşunda infilak etti: Miami'de hava trafiği kısa süreliğine gecikti

10:23 17.01.2025
© AP Photo / Eric GayElon Musk'ın dev roketi test uçuşunda infilak etti: Miami'de hava trafiği kısa süreliğine gecikti
Elon Musk'ın dev roketi test uçuşunda infilak etti: Miami'de hava trafiği kısa süreliğine gecikti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Eric Gay
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Elon Musk'ın dev Starship roketi, test görevi dahilinde fırlatmadan dakikalar sonra başarısız oldu. Başarılıyla kalkış yapan dev roket, dakikalar içinde infilak etti. Federal yetkililer, infilak eden Starship'ten düşen enkazın, Miami'de hava trafiğini kısa süreliğine geciktirdiğini açıkladı.
Space X'in dev Starship roketinin 7. ve son testi, fırlatmadan dakikalar sonra başarısız oldu. Yetkililer, kalkıştan sonra ortaya çıkan sorunlar nedeniyle dev roketin infilak ettiğini açıkladı. Ancak roketle birlikte kalkış yapan Süper güçlendirici, planlandığı gibi fırlatma rampasına geri dönmeyi başardı.
Musk'ın mega roketinin uçuş testi, Jeff Bezos'un desteklediği Blue Origin New Glenn roket sisteminin ilk uçuşundan saatler sonra gerçekleşti. İki teknoloji milyarderi de özel uzay taşımacılığı pazarına hakim olma çalışmalarına hız verdi.
Space X açıklamasında "Starship, yükseliş yanmasında ani ve plansız bir parçalanma yaşadı. Ekipler, kök nedeni daha iyi anlamak için bugünkü uçuş testinden gelen verileri incelemeye devam edecek" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde roketin enkazının alevler içinde atmosferden yüzeye düştüğü görülürken Elon Musk "Başarı belirsiz, ancak eğlence garanti" mesajını paylaştı.
Roket enkazının yüksek hızda düşüşü sırasında bölgede uçan uçakların kalkışında gecikmeler yaşandı ve bazı havadaki uçaklar da başka yerlere yönlendirildi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), SpaceX görevi sırasında "bir anormallik" yaşandığının teyit ederek "FAA, uzay aracı enkazının düştüğü bölgenin etrafındaki bir uçağı kısa bir süreliğine yavaşlattı ve yönlendirdi. Normal operasyonlar devam etti" dedi.
SpaceX'in Starship roketi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2024
DÜNYA
SpaceX'in Starship roketi beşinci test uçuşunda başarılı iniş yaptı
13 Ekim 2024, 21:19
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