https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/nasrettin-hocayi-oldurdugunu-muge-anlinin-programinda-itiraf-etti-1097088340.html
'Nasrettin Hoca'yı öldürdüğünü Müge Anlı'nın programında itiraf etti
'Nasrettin Hoca'yı öldürdüğünü Müge Anlı'nın programında itiraf etti
Sputnik Türkiye
Konya'da temsili Nasrettin Hoca olarak tanınan Mehmet Turhal'ın kaybolmasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada, Turhal'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T14:19+0300
2025-06-17T14:19+0300
2025-06-17T14:19+0300
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müge anlı
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cinayet
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Konya Akşehir ilçesinde 'Nasrettin Hoca' tiplemesiyle tanınan ve bir süredir kayıp olan Mehmet Tural'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayeti işleyen Kenan Yılmaz, olayı ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın programında itiraf etti. Kaybolunca ailesi Müge Anlı'ya başvurduNasrettin Hoca karakterini temsili olarak canlandıran 61 yaşındaki Mehmet Tural, 1 Nisan'da evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Ailesi bütün aramalara rağmen Tural'dan bir haber alamadıkları için ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın programına başvurdu. Kayıp adamın annesi oğlunun öldürülmüş olabileceğinden şüphe ettiğini anlatırken, olayla ilgili Kenan Yılmaz'ın adı ortaya atıldı. Bir kadına para ve altın gönderdiği ortaya çıktıMehmet Tural’ın sosyal medyada tanıştığı Gülşen Dal isimli bir kadına evlenme vaadiyle yaklaşık 200 bin TL para ve 160 bin TL değerinde altın gönderdiği ortaya çıktı. Kaybolmadan önce evde bıraktığı bir notta, "Dolandırıldım. Bana bir şey olursa Kenan isimli şahıstan bilin" ifadeleri yer aldı. Notta geçen “Değirmenköylü Kenan” olarak tarif edilen kişinin Kenan Yıldız olduğunun ortaya çıktı. Yıldız programa katıldı ama iddiaları reddetti. Programda itiraf ettiOlayla ilgili Konya Emniyeti Cinayet Büro Amirliği soruşturma başlatılırken bugün yayında Kenan Yıldız, Mehmet Tural'ı öldürdüğünü itiraf etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/muge-anli-cileden-cikti-bu-erkeklere-ne-olmus-ya-1096599540.html
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nasrettin hoca, müge anlı, kenan yıldız, cinayet
nasrettin hoca, müge anlı, kenan yıldız, cinayet
'Nasrettin Hoca'yı öldürdüğünü Müge Anlı'nın programında itiraf etti
Konya'da temsili Nasrettin Hoca olarak tanınan Mehmet Turhal'ın kaybolmasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada, Turhal'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Konya Akşehir ilçesinde 'Nasrettin Hoca' tiplemesiyle tanınan ve bir süredir kayıp olan Mehmet Tural'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayeti işleyen Kenan Yılmaz, olayı ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın programında itiraf etti.
Kaybolunca ailesi Müge Anlı'ya başvurdu
Nasrettin Hoca karakterini temsili olarak canlandıran 61 yaşındaki Mehmet Tural, 1 Nisan'da evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Ailesi bütün aramalara rağmen Tural'dan bir haber alamadıkları için ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın programına başvurdu. Kayıp adamın annesi oğlunun öldürülmüş olabileceğinden şüphe ettiğini anlatırken, olayla ilgili Kenan Yılmaz'ın adı ortaya atıldı.
Bir kadına para ve altın gönderdiği ortaya çıktı
Mehmet Tural’ın sosyal medyada tanıştığı Gülşen Dal isimli bir kadına evlenme vaadiyle yaklaşık 200 bin TL para ve 160 bin TL değerinde altın gönderdiği ortaya çıktı. Kaybolmadan önce evde bıraktığı bir notta, "Dolandırıldım. Bana bir şey olursa Kenan isimli şahıstan bilin" ifadeleri yer aldı. Notta geçen “Değirmenköylü Kenan” olarak tarif edilen kişinin Kenan Yıldız olduğunun ortaya çıktı. Yıldız programa katıldı ama iddiaları reddetti.
Olayla ilgili Konya Emniyeti Cinayet Büro Amirliği soruşturma başlatılırken bugün yayında Kenan Yıldız, Mehmet Tural'ı öldürdüğünü itiraf etti.