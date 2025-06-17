https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/nasrettin-hocayi-oldurdugunu-muge-anlinin-programinda-itiraf-etti-1097088340.html

'Nasrettin Hoca'yı öldürdüğünü Müge Anlı'nın programında itiraf etti

'Nasrettin Hoca'yı öldürdüğünü Müge Anlı'nın programında itiraf etti

Sputnik Türkiye

Konya'da temsili Nasrettin Hoca olarak tanınan Mehmet Turhal'ın kaybolmasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada, Turhal'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T14:19+0300

2025-06-17T14:19+0300

2025-06-17T14:19+0300

türki̇ye

nasrettin hoca

müge anlı

kenan yıldız

cinayet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097088186_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_52939dd2bab33a244ae3e03df83add49.jpg

Konya Akşehir ilçesinde 'Nasrettin Hoca' tiplemesiyle tanınan ve bir süredir kayıp olan Mehmet Tural'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayeti işleyen Kenan Yılmaz, olayı ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın programında itiraf etti. Kaybolunca ailesi Müge Anlı'ya başvurduNasrettin Hoca karakterini temsili olarak canlandıran 61 yaşındaki Mehmet Tural, 1 Nisan'da evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Ailesi bütün aramalara rağmen Tural'dan bir haber alamadıkları için ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın programına başvurdu. Kayıp adamın annesi oğlunun öldürülmüş olabileceğinden şüphe ettiğini anlatırken, olayla ilgili Kenan Yılmaz'ın adı ortaya atıldı. Bir kadına para ve altın gönderdiği ortaya çıktıMehmet Tural’ın sosyal medyada tanıştığı Gülşen Dal isimli bir kadına evlenme vaadiyle yaklaşık 200 bin TL para ve 160 bin TL değerinde altın gönderdiği ortaya çıktı. Kaybolmadan önce evde bıraktığı bir notta, "Dolandırıldım. Bana bir şey olursa Kenan isimli şahıstan bilin" ifadeleri yer aldı. Notta geçen “Değirmenköylü Kenan” olarak tarif edilen kişinin Kenan Yıldız olduğunun ortaya çıktı. Yıldız programa katıldı ama iddiaları reddetti. Programda itiraf ettiOlayla ilgili Konya Emniyeti Cinayet Büro Amirliği soruşturma başlatılırken bugün yayında Kenan Yıldız, Mehmet Tural'ı öldürdüğünü itiraf etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/muge-anli-cileden-cikti-bu-erkeklere-ne-olmus-ya-1096599540.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nasrettin hoca, müge anlı, kenan yıldız, cinayet