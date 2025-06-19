https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/depremde-adanada-42-kisiye-mezar-olmustu-muteahhitlerine-ve-teknik-sorumlusuna-ceza-yagdi-1097152039.html

Depremde Adana'da 42 kişiye mezar olmuştu: Müteahhitlerine ve teknik sorumlusuna ceza yağdı

Depremde Adana'da 42 kişiye mezar olmuştu: Müteahhitlerine ve teknik sorumlusuna ceza yağdı

Sputnik Türkiye

Adana'da 6 Şubat depremlerinde 42 kişinin hayatını kaybettiği Ekim Apartmanı davasında karar çıktı. Mahkeme iki müteahhite 17 yıl 6 ay, teknik uygulama... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T13:08+0300

2025-06-19T13:08+0300

2025-06-19T13:08+0300

türki̇ye

adana

6 şubat kahramanmaraş depremi

deprem

dava

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Türkiye'nin 11 ilinde 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili davalar devam ediyor. Adana'da da deprem sırasında yıkılan ve 42 kişiye mezar olan Ekim Apartmanı davasında mahkeme tutuklu teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya'ya 21 yıl, binanın tutuklu müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya'ya ise 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Teknik uygulama sorumlusu Karadağ'a kaçmıştıAdana'da, Ekim Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması ve 42 kişinin ölmesiyle ilgili müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan sonra Karadağ'da yakalanan teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ise 21 Ağustos 2024'te Türkiye'ye iade edilmiş ve tutuklanmıştı.Savcı, 22 yıl 6'şar ay hapis istediAdana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcılık, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Suçlamaları reddettilerSanıklardan Cüneyt Akkaya, savunmasında, Ekim Apartmanı'nın projesini o dönem yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliği'ne göre yaptıklarını iddia ederek, "Bu projeyi yapalı yaklaşık 30 yıl oldu. 1998 yılındaki Ceyhan depreminde bu binanın taşıyıcı sitemi zarar görmedi. Ben tüm yaptığım binaları o dönem gezdim. Binanın yapım aşamasında herhangi bir kusur yoktur. Bu apartmanı da dönemin yasal mevzuatına uygun inşa ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme kararını açıkladıMahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan sanık Cüneyt Akkaya'yı 21 yıl, müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya'yı ise 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/ronesans-rezidans-davasinin-firari-sanigi-muteahhit-huseyin-yalcin-coskun-sirbistanda-olu-bulundu-1096847734.html

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adana, 6 şubat kahramanmaraş depremi, deprem, dava