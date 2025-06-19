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Depremde Adana'da 42 kişiye mezar olmuştu: Müteahhitlerine ve teknik sorumlusuna ceza yağdı
Depremde Adana'da 42 kişiye mezar olmuştu: Müteahhitlerine ve teknik sorumlusuna ceza yağdı
Sputnik Türkiye
Adana'da 6 Şubat depremlerinde 42 kişinin hayatını kaybettiği Ekim Apartmanı davasında karar çıktı. Mahkeme iki müteahhite 17 yıl 6 ay, teknik uygulama... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T13:08+0300
2025-06-19T13:08+0300
türki̇ye
adana
6 şubat kahramanmaraş depremi
deprem
dava
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Türkiye'nin 11 ilinde 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili davalar devam ediyor. Adana'da da deprem sırasında yıkılan ve 42 kişiye mezar olan Ekim Apartmanı davasında mahkeme tutuklu teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya'ya 21 yıl, binanın tutuklu müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya'ya ise 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Teknik uygulama sorumlusu Karadağ'a kaçmıştıAdana'da, Ekim Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması ve 42 kişinin ölmesiyle ilgili müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan sonra Karadağ'da yakalanan teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ise 21 Ağustos 2024'te Türkiye'ye iade edilmiş ve tutuklanmıştı.Savcı, 22 yıl 6'şar ay hapis istediAdana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcılık, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Suçlamaları reddettilerSanıklardan Cüneyt Akkaya, savunmasında, Ekim Apartmanı'nın projesini o dönem yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliği'ne göre yaptıklarını iddia ederek, "Bu projeyi yapalı yaklaşık 30 yıl oldu. 1998 yılındaki Ceyhan depreminde bu binanın taşıyıcı sitemi zarar görmedi. Ben tüm yaptığım binaları o dönem gezdim. Binanın yapım aşamasında herhangi bir kusur yoktur. Bu apartmanı da dönemin yasal mevzuatına uygun inşa ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme kararını açıkladıMahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan sanık Cüneyt Akkaya'yı 21 yıl, müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya'yı ise 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/ronesans-rezidans-davasinin-firari-sanigi-muteahhit-huseyin-yalcin-coskun-sirbistanda-olu-bulundu-1096847734.html
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adana, 6 şubat kahramanmaraş depremi, deprem, dava
adana, 6 şubat kahramanmaraş depremi, deprem, dava

Depremde Adana'da 42 kişiye mezar olmuştu: Müteahhitlerine ve teknik sorumlusuna ceza yağdı

13:08 19.06.2025
© AAAdana, deprem, yıkılan bina
Adana, deprem, yıkılan bina - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© AA
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Adana'da 6 Şubat depremlerinde 42 kişinin hayatını kaybettiği Ekim Apartmanı davasında karar çıktı. Mahkeme iki müteahhite 17 yıl 6 ay, teknik uygulama sorumlusuna 21 yıl hapis cezası verdi.
Türkiye'nin 11 ilinde 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili davalar devam ediyor. Adana'da da deprem sırasında yıkılan ve 42 kişiye mezar olan Ekim Apartmanı davasında mahkeme tutuklu teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya'ya 21 yıl, binanın tutuklu müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya'ya ise 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Teknik uygulama sorumlusu Karadağ'a kaçmıştı

Adana'da, Ekim Apartmanı'nın 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması ve 42 kişinin ölmesiyle ilgili müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan sonra Karadağ'da yakalanan teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ise 21 Ağustos 2024'te Türkiye'ye iade edilmiş ve tutuklanmıştı.

Savcı, 22 yıl 6'şar ay hapis istedi

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcılık, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Suçlamaları reddettiler

Sanıklardan Cüneyt Akkaya, savunmasında, Ekim Apartmanı'nın projesini o dönem yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliği'ne göre yaptıklarını iddia ederek, "Bu projeyi yapalı yaklaşık 30 yıl oldu. 1998 yılındaki Ceyhan depreminde bu binanın taşıyıcı sitemi zarar görmedi. Ben tüm yaptığım binaları o dönem gezdim. Binanın yapım aşamasında herhangi bir kusur yoktur. Bu apartmanı da dönemin yasal mevzuatına uygun inşa ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi. Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme kararını açıkladı

Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan sanık Cüneyt Akkaya'yı 21 yıl, müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya'yı ise 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da karar verildi.
Depremin vurduğu Hatay’da yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
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Rönesans Rezidans davasının firari sanığı müteahhit Hüseyin Yalçın Coşkun, Sırbistan'da ölü bulundu
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