https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/cumhurbaskani-erdogan-depremin-actigi-yaralari-sarma-derdindeyiz--1097163560.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşadığımız süreç Milli Mücadele süreciyle eşdeğer bir süreçtir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşadığımız süreç Milli Mücadele süreciyle eşdeğer bir süreçtir

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi'ndeki afet konutları anahtar teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev dostluk... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T16:07+0300

2025-06-19T16:07+0300

2025-06-19T16:17+0300

türki̇ye

i̇lham aliyev

azerbaycan

recep tayyip erdoğan

6 şubat kahramanmaraş depremi

konut

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/13/1097163404_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_4f13352d17f9773ab29604ee52e7431b.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Aliyev, dostluk mesajları vererek, "Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında olmuştur. Azerbaycan Mahallesi bizim dostluğumuzu yeniden tezahür etmiştir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında deprem bölgelerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, "Depremin açtığı yaraları sarma derdindeyiz. Muhalefet tamamen kendi iç kavgasıyla meşgulken, biz altyapısı, üstyapısıyla tamamladığımız konutları hak sahipleriyle buluşturuyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet anlamasa da yaşadığımız süreç Milli Mücadele süreciyle eşdeğer bir süreçtir ve biz Allah'ın izniyle bu mücadeleyi alnımızın akıyla veriyoruz. Yıl sonunda tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı, geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:Biz iki devleti tek yürek taşıyan evlatlarıyızAçılışını yaptığımız Azerbaycan Mahallesi'ne katkılarından dolayı Azerbaycan ve İlham kardeşime sevgilerimi şükranlarımı iletiyorum. Biz iki devleti tek yürek taşıyan evlatlarıyız. Rabbim aramızdaki şu sarsılmaz muhabbeti daim eylesin. İlham kardeşime ve heyetine şükranlarımı sunuyorum. Aramızdaki kader birliğini en somut örneği açılışını yaptığımız konutlardır. Depremin ilk gününden beri bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Süratle kendimizi toparladık. Bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına koşan ilk koşanlardan biri can Azerbaycandır. Seninleyim Türkiye'm diyen arabasının tavanına varını yoğunu sararak yardıma koşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Azerbaycan Mahallesi bizim gurur tablomuz. Burası Azerbaycan'ın desteğiyle yeniden yükseliyor. Buradaki kardeşlerimize huzurlu bir yuva olacak, görenleri kendine hayran bırakan bir yer oluyor. Parkları, bahçeleri, Haydar Aliyev Okulu ile vatandaşımıza yeni bir yuva oluyor.Deprem bölgesini devasa bir şantiye alanına çevirdikBugün itibariyle projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah kalan projelerin gerisini yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Dünyada ve bölgemizdeki şartlar ne olursa olsun önceliğimiz bellidir. En kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz. Deprem bölgesini devasa bir şantiye alanına çevirdik. İnanın, hiçbir ülke böyle büyük bir afetin altından bu denli hızlı kalkamaz. Teslim ettiğimiz konut sayısı 250 bine yükseldi. Milli Mücadele süreciyle eşdeğer bir süreçtirYıl sonunda tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı, geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmamayı hedefliyoruz. Muhalefet anlamasa da yaşadığımız süreç Milli Mücadele süreciyle eşdeğer bir süreçtir. Muhalefet tamamen kendi iç kavgasıyla meşgulken, biz altyapısı, üstyapısıyla tamamladığımız konutları hak sahipleriyle buluşturuyoruz. Onlar "Yapamazsınız" diyecek, bir şehirlerimizi daha güçlü biçimde ayağa kaldıracağız. Onlar didişir ve kavga ederken, boş beleş işlerle günlerini geçirirken biz tüm Türkiye'ye aşk ile hizmet edeceğiz."Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında olmuşturTörende konuşan Aliyev de Azerbaycan'ın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu belirterek, "Ermenistan savaşında da sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteydik. Türkiye halkının bizimle olması bizim gücümüze güç katmıştır. Bugün Azerbaycan öz toprağında huzur içinde yaşamaktadır. Buradaki 1200 konutta Türkiye'de kardeşlerimiz yaşayacaktır. İki kardeş ülke birlikte ilerlemeye devam ediyor. Bugün burayı ilk defa ziyaret ediyorum. Burada olmaktan çok memnunum. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/aliyev-turkiyeye-geliyor-konut-acilisi-yapacak-1097123281.html

türki̇ye

azerbaycan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇lham aliyev, azerbaycan, recep tayyip erdoğan, 6 şubat kahramanmaraş depremi, konut