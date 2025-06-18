https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/aliyev-turkiyeye-geliyor-konut-acilisi-yapacak-1097123281.html

Aliyev, Türkiye'ye geliyor: Konut açılışı yapacak

Aliyev, Türkiye'ye geliyor: Konut açılışı yapacak

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan Aliyev, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nin açılışına... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T15:39+0300

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türki̇ye

i̇lham aliyev

azerbaycan

recep tayyip erdoğan

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek. Konuk Cumhurbaşkanı, 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye ve Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş'ta 'Azerbaycan Mahallesi' adıyla inşa edilen kalıcı konut projesinin açılışına katılacak. Azerbaycan Mahallesi'nin açılışına katılacakCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, ziyaretiyle ilgili bilgi verdi. Altun paylaşımında "Ziyaret çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımlarıyla, 2023 şubat ayında ülkemizde yaşanan deprem sonrasında Türkiye ve Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş'ta 'Azerbaycan Mahallesi' adıyla inşa edilen kalıcı konut projesinin açılışı gerçekleştirilecektir. Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/asgari-ucrete-ara-zam-var-mi-cumhurbaskani-erdogandan-yanit--1097118943.html

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