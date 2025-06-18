https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/aliyev-turkiyeye-geliyor-konut-acilisi-yapacak-1097123281.html
Aliyev, Türkiye'ye geliyor: Konut açılışı yapacak
Aliyev, Türkiye'ye geliyor: Konut açılışı yapacak
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan Aliyev, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nin açılışına... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T15:39+0300
2025-06-18T15:39+0300
2025-06-18T15:39+0300
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i̇lham aliyev
azerbaycan
recep tayyip erdoğan
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek. Konuk Cumhurbaşkanı, 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye ve Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş'ta 'Azerbaycan Mahallesi' adıyla inşa edilen kalıcı konut projesinin açılışına katılacak. Azerbaycan Mahallesi'nin açılışına katılacakCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, ziyaretiyle ilgili bilgi verdi. Altun paylaşımında "Ziyaret çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımlarıyla, 2023 şubat ayında ülkemizde yaşanan deprem sonrasında Türkiye ve Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş'ta 'Azerbaycan Mahallesi' adıyla inşa edilen kalıcı konut projesinin açılışı gerçekleştirilecektir. Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/asgari-ucrete-ara-zam-var-mi-cumhurbaskani-erdogandan-yanit--1097118943.html
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i̇lham aliyev, azerbaycan, recep tayyip erdoğan
i̇lham aliyev, azerbaycan, recep tayyip erdoğan
Aliyev, Türkiye'ye geliyor: Konut açılışı yapacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan Aliyev, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nin açılışına katılacak.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek. Konuk Cumhurbaşkanı, 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye ve Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş'ta 'Azerbaycan Mahallesi' adıyla inşa edilen kalıcı konut projesinin açılışına katılacak.
Azerbaycan Mahallesi'nin açılışına katılacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, ziyaretiyle ilgili bilgi verdi.
Altun paylaşımında "Ziyaret çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımlarıyla, 2023 şubat ayında ülkemizde yaşanan deprem sonrasında Türkiye ve Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş'ta 'Azerbaycan Mahallesi' adıyla inşa edilen kalıcı konut projesinin açılışı gerçekleştirilecektir. Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.