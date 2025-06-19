https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-kahramanmarasta-depremzede-bir-aileyi-1097170026.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Kahramanmaraş'ta depremzede bir aileyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Kahramanmaraş'ta depremzede bir aileyi ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'taki anahtar teslimi ve kura çekim töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile depremzede bir aileyi... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T20:37+0300

2025-06-19T20:37+0300

2025-06-19T20:38+0300

recep tayyip erdoğan

kahramanmaraş

türki̇ye

azerbaycan

i̇lkokul

i̇lham aliyev

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nin ardından aynı mahallede depremzede bir ailenin evine konuk oldu.Konuk oldukları aileyle bir süre sohbet eden iki lider, daha sonra evin balkonunda yapımı tamamlanan konutları inceledi.Öğrencilere karne dağıttılarAzerbaycan Mahallesi'nde açılan Haydar Aliyev İlkokulu'nu ziyaret eden Erdoğan ve Aliyev öğrencilere karnelerini dağıttı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ziyaretin ardından öğretmen ve öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.Esnaf ziyareti kapsamında ise bir dondurmacıya da uğrayan Erdoğan ve Aliyev, burada Maraş dondurması kesti, ikram edilen dondurmayı yedi.

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kahramanmaraş

türki̇ye

azerbaycan

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recep tayyip erdoğan, kahramanmaraş, azerbaycan, i̇lkokul, i̇lham aliyev