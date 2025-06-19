https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-kahramanmarasta-depremzede-bir-aileyi-1097170026.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Kahramanmaraş'ta depremzede bir aileyi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Kahramanmaraş'ta depremzede bir aileyi ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'taki anahtar teslimi ve kura çekim töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile depremzede bir aileyi... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T20:37+0300
2025-06-19T20:37+0300
2025-06-19T20:38+0300
recep tayyip erdoğan
kahramanmaraş
türki̇ye
azerbaycan
i̇lkokul
i̇lham aliyev
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nin ardından aynı mahallede depremzede bir ailenin evine konuk oldu.Konuk oldukları aileyle bir süre sohbet eden iki lider, daha sonra evin balkonunda yapımı tamamlanan konutları inceledi.Öğrencilere karne dağıttılarAzerbaycan Mahallesi'nde açılan Haydar Aliyev İlkokulu'nu ziyaret eden Erdoğan ve Aliyev öğrencilere karnelerini dağıttı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ziyaretin ardından öğretmen ve öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.Esnaf ziyareti kapsamında ise bir dondurmacıya da uğrayan Erdoğan ve Aliyev, burada Maraş dondurması kesti, ikram edilen dondurmayı yedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/rekabet-kurulu-vatan-bilgisayara-21-milyon-ceza-kesti-topla-dagit-kartelinin-bir-parcasi-vurgusu-1097167082.html
kahramanmaraş
türki̇ye
azerbaycan
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recep tayyip erdoğan, kahramanmaraş, azerbaycan, i̇lkokul, i̇lham aliyev
recep tayyip erdoğan, kahramanmaraş, azerbaycan, i̇lkokul, i̇lham aliyev
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Kahramanmaraş'ta depremzede bir aileyi ziyaret etti
20:37 19.06.2025 (güncellendi: 20:38 19.06.2025)
Kahramanmaraş'taki anahtar teslimi ve kura çekim töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile depremzede bir aileyi ziyaret etti. Ardınan Haydar Aliyev İlkokulu'nda karne dağıtan iki liderin esnaf ziyareti bir dondurmacıya oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'nin ardından aynı mahallede depremzede bir ailenin evine konuk oldu.
Konuk oldukları aileyle bir süre sohbet eden iki lider, daha sonra evin balkonunda yapımı tamamlanan konutları inceledi.
Öğrencilere karne dağıttılar
Azerbaycan Mahallesi'nde açılan Haydar Aliyev İlkokulu'nu ziyaret eden Erdoğan ve Aliyev öğrencilere karnelerini dağıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, ziyaretin ardından öğretmen ve öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
Esnaf ziyareti kapsamında ise bir dondurmacıya da uğrayan Erdoğan ve Aliyev, burada Maraş dondurması kesti, ikram edilen dondurmayı yedi.