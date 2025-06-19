https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/cig-koftede-hijyen-hice-sayildi-goruntuler-gundem-oldu-1097141308.html

Çiğ köftede hijyen hiçe sayıldı: Görüntüler gündem oldu

Çiğ köftede hijyen hiçe sayıldı: Görüntüler gündem oldu

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, bir çiğ köfte üretim tesisinde hijyen kurallarının açıkça ihlal edildiğini ortaya koydu. Eldivensiz çalışan personel... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T10:41+0300

2025-06-19T10:41+0300

2025-06-19T10:41+0300

türki̇ye

çiğ köfte

çiğ köfteci

hijyen

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Bir çiğ köfte üretim tesisinde çekilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Paylaşımlarda çalışanların eldivensiz, herhangi bir koruyucu önlem almadan çalıştıkları görüldü. Hijyenin hiçe sayıldığı üretim sürecini, çalışanlardan biri “Bir iş günü de böyle bitti” notuyla paylaştı. Özellikle gıda sektöründe zorunlu olan hijyen kurallarının açıkça ihlal edilmesi, halk sağlığı açısından endişe yarattı. Tüketiciler bu görüntülere tepki gösterdi.Paket üzerindeki i̇fade dikkat çektiSkandal görüntüler kadar dikkat çeken bir diğer detay ise ürün ambalajı oldu. Paketlerin üzerinde yer alan “Modifiyeli atmosferde paketlenmiştir” ibaresi sosyal medyada gündem oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/yeni-otv-teklifiyle-ilgili-detaylar-belli-oldu-fiyatlar-artacak-mi-hangi-araclar-etkilenecek-1097140610.html

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çiğ köfte, çiğ köfteci, hijyen