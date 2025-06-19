https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/cig-koftede-hijyen-hice-sayildi-goruntuler-gundem-oldu-1097141308.html
Çiğ köftede hijyen hiçe sayıldı: Görüntüler gündem oldu
Çiğ köftede hijyen hiçe sayıldı: Görüntüler gündem oldu
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, bir çiğ köfte üretim tesisinde hijyen kurallarının açıkça ihlal edildiğini ortaya koydu. Eldivensiz çalışan personel... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T10:41+0300
2025-06-19T10:41+0300
2025-06-19T10:41+0300
türki̇ye
çiğ köfte
çiğ köfteci
hijyen
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Bir çiğ köfte üretim tesisinde çekilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Paylaşımlarda çalışanların eldivensiz, herhangi bir koruyucu önlem almadan çalıştıkları görüldü. Hijyenin hiçe sayıldığı üretim sürecini, çalışanlardan biri “Bir iş günü de böyle bitti” notuyla paylaştı. Özellikle gıda sektöründe zorunlu olan hijyen kurallarının açıkça ihlal edilmesi, halk sağlığı açısından endişe yarattı. Tüketiciler bu görüntülere tepki gösterdi.Paket üzerindeki i̇fade dikkat çektiSkandal görüntüler kadar dikkat çeken bir diğer detay ise ürün ambalajı oldu. Paketlerin üzerinde yer alan “Modifiyeli atmosferde paketlenmiştir” ibaresi sosyal medyada gündem oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/yeni-otv-teklifiyle-ilgili-detaylar-belli-oldu-fiyatlar-artacak-mi-hangi-araclar-etkilenecek-1097140610.html
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çiğ köfte, çiğ köfteci, hijyen
çiğ köfte, çiğ köfteci, hijyen
Çiğ köftede hijyen hiçe sayıldı: Görüntüler gündem oldu
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, bir çiğ köfte üretim tesisinde hijyen kurallarının açıkça ihlal edildiğini ortaya koydu. Eldivensiz çalışan personel, üretim anlarını paylaşırken, paketlerdeki “Modifiyeli atmosferde paketlenmiştir” ifadesi de dikkat çekti.
Bir çiğ köfte üretim tesisinde çekilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Paylaşımlarda çalışanların eldivensiz, herhangi bir koruyucu önlem almadan çalıştıkları görüldü. Hijyenin hiçe sayıldığı üretim sürecini, çalışanlardan biri “Bir iş günü de böyle bitti” notuyla paylaştı.
Özellikle gıda sektöründe zorunlu olan hijyen kurallarının açıkça ihlal edilmesi, halk sağlığı açısından endişe yarattı. Tüketiciler bu görüntülere tepki gösterdi.
Paket üzerindeki i̇fade dikkat çekti
Skandal görüntüler kadar dikkat çeken bir diğer detay ise ürün ambalajı oldu. Paketlerin üzerinde yer alan “Modifiyeli atmosferde paketlenmiştir” ibaresi sosyal medyada gündem oldu.