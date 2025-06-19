https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/chp-genel-baskani-ozel-zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-ile-gorustu-1097164155.html

CHP Genel Başkanı Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile görüştü

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Özel, Özdağ'ın tutukluluğuna dair ise geçmişten örnekler verdi ve... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T16:32+0300

2025-06-19T16:32+0300

2025-06-19T16:32+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

ümit özdağ

chp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/13/1097164365_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1358227c855b55ac19383946aa251559.jpg

Özel, CHP Genel Merkezi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.'Bir utanç son buldu'Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, Özdağ'ın tutukluluk halinin sona ermesine ilişkin, "Bir utanç son buldu." ifadesini kullandı.Özel, tüm siyasi tutukluların bir an önce serbest kalmaları gerektiğini belirterek, "Elbette davalar olur, kimse yargılanmaktan muaf değil ancak Sayın Erdoğan yıllarca yargılandı ama bir kez olsun gözaltına alınmadı, bir gün tutuklu kalmadı. Cezası onaylandığında dahi cezaevine telefonla davet edildi. Şimdi kendisine yapılmayan bu muameleyi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ya da Sayın Ümit Özdağ'a yapıyor oluşu, son derece utanç verici. Dünün mağdurunun bugünün zalimi olmasını bu millet kabul etmiyor, biz de kabul etmiyoruz." diye konuştu.'Almanya ile aramızda 3,5 kat fark var'Özel, bir gazetecinin, "Mazot hesabınıza Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi mazot hesabıyla yanıt verdi. 'Sayın Özel'in temel matematik bilgisinin, siyaseti gibi iç açıcı olmadığı anlaşılıyor.' ifadesini kullandı. Yanıtınız ne olur?" şeklindeki sorusu üzerine şöyle cevap verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/chp-genel-baskani-ozel-muharrem-ince-ile-bir-araya-geldi-sayin-inceyi-baba-ocagina-chpye-davet-1097113795.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, ümit özdağ, chp