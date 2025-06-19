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CHP Genel Başkanı Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Özel, Özdağ'ın tutukluluğuna dair ise geçmişten örnekler verdi ve... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T16:32+0300
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poli̇ti̇ka
özgür özel
ümit özdağ
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Özel, CHP Genel Merkezi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.'Bir utanç son buldu'Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, Özdağ'ın tutukluluk halinin sona ermesine ilişkin, "Bir utanç son buldu." ifadesini kullandı.Özel, tüm siyasi tutukluların bir an önce serbest kalmaları gerektiğini belirterek, "Elbette davalar olur, kimse yargılanmaktan muaf değil ancak Sayın Erdoğan yıllarca yargılandı ama bir kez olsun gözaltına alınmadı, bir gün tutuklu kalmadı. Cezası onaylandığında dahi cezaevine telefonla davet edildi. Şimdi kendisine yapılmayan bu muameleyi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ya da Sayın Ümit Özdağ'a yapıyor oluşu, son derece utanç verici. Dünün mağdurunun bugünün zalimi olmasını bu millet kabul etmiyor, biz de kabul etmiyoruz." diye konuştu.'Almanya ile aramızda 3,5 kat fark var'Özel, bir gazetecinin, "Mazot hesabınıza Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi mazot hesabıyla yanıt verdi. 'Sayın Özel'in temel matematik bilgisinin, siyaseti gibi iç açıcı olmadığı anlaşılıyor.' ifadesini kullandı. Yanıtınız ne olur?" şeklindeki sorusu üzerine şöyle cevap verdi:
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özgür özel, ümit özdağ, chp
özgür özel, ümit özdağ, chp

CHP Genel Başkanı Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile görüştü

16:32 19.06.2025
© Metin AktaşÖzel ve Özdağ
Özel ve Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© Metin Aktaş
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Özel, Özdağ'ın tutukluluğuna dair ise geçmişten örnekler verdi ve "Dünün mağdurunun bugünün zalimi olmasını bu millet kabul etmiyor, biz de kabul etmiyoruz" dedi.
Özel, CHP Genel Merkezi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

'Bir utanç son buldu'

Ziyaretin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, Özdağ'ın tutukluluk halinin sona ermesine ilişkin, "Bir utanç son buldu." ifadesini kullandı.
Özel, tüm siyasi tutukluların bir an önce serbest kalmaları gerektiğini belirterek, "Elbette davalar olur, kimse yargılanmaktan muaf değil ancak Sayın Erdoğan yıllarca yargılandı ama bir kez olsun gözaltına alınmadı, bir gün tutuklu kalmadı. Cezası onaylandığında dahi cezaevine telefonla davet edildi. Şimdi kendisine yapılmayan bu muameleyi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ya da Sayın Ümit Özdağ'a yapıyor oluşu, son derece utanç verici. Dünün mağdurunun bugünün zalimi olmasını bu millet kabul etmiyor, biz de kabul etmiyoruz." diye konuştu.

'Almanya ile aramızda 3,5 kat fark var'

Özel, bir gazetecinin, "Mazot hesabınıza Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi mazot hesabıyla yanıt verdi. 'Sayın Özel'in temel matematik bilgisinin, siyaseti gibi iç açıcı olmadığı anlaşılıyor.' ifadesini kullandı. Yanıtınız ne olur?" şeklindeki sorusu üzerine şöyle cevap verdi:

"Sayın Erdoğan'ın, klimalı salonlardan çıkmasını, çiftçinin halini tarlada, işçinin halini servis beklediği duraklarda ya da fabrikalarda, esnafın halini siftah yapmayı beklediği dükkanlarında, emeklinin halini de alışveriş yapamadığı ve geç saatlere bıraktığı pazarlarda sormasını dilerim. Daha ne söyleyeceğiz? AK Partili emekli de Tayyip Erdoğan gelmeden 8 çeyrek altın alıyordu maaşıyla, şimdi 2 çeyrek altına düştü. AK Parti'ye oy veren asgari ücretli 7 çeyrek altın alıyorken 3 çeyrek altına düştü. O, bizim bidon hesabından üzülmüş, başka mazot hesapları yapıyor. Ülkeyi 23 yıldır yöneten kişinin, 'Benim verdiğim asgari ücretle 445 litre mazot alınıyor.' hesabından kıvanç değil hicap duyması gerektiğini düşünüyorum. Alman Şansölyesi, 'Benim verdiğim asgari ücretle 1370 litre mazot alınıyor.' diyor. Almanya ile aramızda 3,5 kat fark var. Sayın Erdoğan, asgari ücretin mazot karşısındaki alım gücüyle övünüyorsa bunun Türkiye açısından da kendisi açısından da sağlıklı bir değerlendirme olmadığını ifade etmem lazım."

⁠CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
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⁠CHP Genel Başkanı Özel, Muharrem İnce ile bir araya geldi: 'Sayın İnce'yi baba ocağına CHP'ye davet ettik'
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