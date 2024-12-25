https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/estetik-operasyon-sonrasi-olen-sosyal-medya-fenomeni-nese-ozkanin-mezari-acildi-otopsi-yapilacak-1092015061.html
Estetik operasyon sonrası ölen sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın mezarı açıldı: Otopsi yapılacak
Estetik operasyon sonrası ölen sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın mezarı açıldı: Otopsi yapılacak
Sputnik Türkiye
Geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında otopsi için... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T14:14+0300
2024-12-25T14:14+0300
2024-12-25T14:14+0300
yaşam
neşe özkan
gelinevi
sosyal medya fenomeni
estetik ameliyat
estetik operasyon
hayatını kaybetti
otopsi
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Katıldığı 'Gelin Evi' isimli programla tanınan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın geçirdiği estetik operasyonlar sonucunda hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Özkan'ın mezarı otopsi yapılması için açıldı. Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, 5 saat süren karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatının ardından, uyandırma servisine alınmıştı. Ancak, nefes darlığı şikâyetiyle yoğun bakım ünitesine alınan Özkan’ın kalbi durmuş ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Genç kadının ailesi hastanenin ve doktorların ihmali olduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Ölümü şüpheli olmasına rağmen otopsi yapılmadıNeşe Özkan'ın eşi İskender Özkan'ın avukatı Ayşegül Mermer, estetik ameliyat sonrası yaşamını yitiren Neşe Özkan'ın ölümüyle ilgili tüm sorumluların ve ihmallerin ortaya çıkması için yargı süreci başlattıklarını belirtti. Yaptığı açıklamada avukat şu bilgileri paylaştı: Eşinin ölümünde ihmal olduğunu düşünen İskender Özkan, geçtiğimiz günlerde yargı sürecini başlatmıştı. Özkan, eşi Neşe Özkan'ın ölümünde hastanenin ihmali olduğunu iddia ederek şunları söylemişti: "Eşimin kalp ritmiyle alakalı bir evrak göremedim. Bazı tetkikler yapıldı. Hastane, bize bir evrak imzalatmak istedi. Eşime sordukları sorulardan biri de kalp rahatsızlığıyla alakalıydı. Eşimin kalbinde delik olduğu için 16-17 yaşlarında ameliyat olduğunu bildirdi. Anestezi doktoru da kalbinle alakalı bir sorun yok ortada dedi. Hastaneye güvenmiş durumdaydım. Hastanenin yanlış bilgilendirme yaptığını ve bilgi sakladığını düşünüyorum. Adli süreci başlattım. 2 çocuklu bir kadının neden karın ameliyatı yaptığıyla alakalı buna gerek var mıydı düşünceleri herkesin aklından geçiyordur. 2 çocuk annesi, hayata sımsıkı tutunmuş kendi idealleri, kendi hayalleri için mücadele eden güçlü bir kadındı benim eşim. Ben her zaman onun yanındaydım. Evi hiçbir zaman eksik bırakmadı. Eşim gerçekten iki kişilik yaşadı bu hayatı çocuklarından sonra. Benim eşim sosyal medyayı hobi olsun diye kullanmaya başlamıştı. Sonrasında sosyal medyada biraz ilerleyince kendisinin maddi kazanç elde edeceğini anladı. Orada stresini attı. İşin sonunda da sosyal medya sayesinde iş sahibi oldu. Neden ameliyat oldu çünkü eşim öyle istedi."Ünlü fenomen Neşe Özkan kimdir?Neşe Özkan, 28 yaşında iki çocuk annesi bir sosyal medya fenomeniydi. Geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Özkan, özellikle Show TV’nin sevilen gündüz kuşağı programı "Gelin Evi" ile tanındı. Programdaki enerjik ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazanan Özkan, sosyal medya platformlarında da aktifti.Neşe Özkan, paylaşımlarıyla birçok kişiye ulaşmış ve sosyal medyada trend olmayı başarmıştı. Özellikle günlük yaşamından kesitler ve eğlenceli içerikleriyle takipçileri tarafından çok seviliyordu.Neşe Özkan, estetik operasyonlar sonrası yaşadığı trajik ölüm haberiyle gündeme geldi. Karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında meydana gelen komplikasyonlar sonucunda hayatını kaybetti.
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Estetik operasyon sonrası ölen sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın mezarı açıldı: Otopsi yapılacak
Geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında otopsi için mezarı açıldı.
Katıldığı 'Gelin Evi' isimli programla tanınan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın geçirdiği estetik operasyonlar sonucunda hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Özkan'ın mezarı otopsi yapılması için açıldı.
Sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, 5 saat süren karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatının ardından, uyandırma servisine alınmıştı. Ancak, nefes darlığı şikâyetiyle yoğun bakım ünitesine alınan Özkan’ın kalbi durmuş ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Genç kadının ailesi hastanenin ve doktorların ihmali olduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu.
Ölümü şüpheli olmasına rağmen otopsi yapılmadı
Neşe Özkan'ın eşi İskender Özkan'ın avukatı Ayşegül Mermer, estetik ameliyat sonrası yaşamını yitiren Neşe Özkan'ın ölümüyle ilgili tüm sorumluların ve ihmallerin ortaya çıkması için yargı süreci başlattıklarını belirtti. Yaptığı açıklamada avukat şu bilgileri paylaştı:
Müvekkilim İskender Özkan’ın merhum eşi Neşe Özkan Vita Estetik Güzellik Merkezi aracılığı ile Op. Dr. Murat Acar tarafından karın germe, liposuction (yağ aldırma) ve mastopeksi (meme dikleştirme) ameliyatları aynı anda Özel Bilge Hastanesi'nde yapılmıştır.
Neşe Özkan’ın insan canı hiçe sayılarak geçmişte kalp ameliyatı geçirdiğini beyan etmesine rağmen gerekli tetkikler yapılmadan, riskler konusunda onayı olmadan ameliyata yönlendirilmesi ve doktorunun ameliyat esnasında ameliyathanede olmaması, hastanın durumunu takip etmemesi ile devam eden birçok ihmali kasti davranışlarla ölüme sebebiyet vermiştir.
Neşe Özkan’ın ölümünün şüpheli olmasına rağmen otopsi yapılmamıştır. Sorumluların, ihmali ve kasti davranışların tespiti için İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na Özkan’ın Bursa'da bulunan mezarının açılarak otopsisinin yapılması süreçlerinin yürütülmesi talebemiz savcılık tarafından yerinde görülmüştür. Gerekli tedbirler alınarak açılan mezardan çıkarılan cenaze otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na nakledilmiştir. Neşe Özkan’ın otopsi işleminin ardından ölümüyle ilgili tüm sorumluların ve ihmallerin açığa çıkacağı kanaatindeyiz.
Eşinin ölümünde ihmal olduğunu düşünen İskender Özkan, geçtiğimiz günlerde yargı sürecini başlatmıştı. Özkan, eşi Neşe Özkan'ın ölümünde hastanenin ihmali olduğunu iddia ederek şunları söylemişti:
"Eşimin kalp ritmiyle alakalı bir evrak göremedim. Bazı tetkikler yapıldı. Hastane, bize bir evrak imzalatmak istedi. Eşime sordukları sorulardan biri de kalp rahatsızlığıyla alakalıydı. Eşimin kalbinde delik olduğu için 16-17 yaşlarında ameliyat olduğunu bildirdi. Anestezi doktoru da kalbinle alakalı bir sorun yok ortada dedi. Hastaneye güvenmiş durumdaydım. Hastanenin yanlış bilgilendirme yaptığını ve bilgi sakladığını düşünüyorum. Adli süreci başlattım.
2 çocuklu bir kadının neden karın ameliyatı yaptığıyla alakalı buna gerek var mıydı düşünceleri herkesin aklından geçiyordur. 2 çocuk annesi, hayata sımsıkı tutunmuş kendi idealleri, kendi hayalleri için mücadele eden güçlü bir kadındı benim eşim. Ben her zaman onun yanındaydım. Evi hiçbir zaman eksik bırakmadı. Eşim gerçekten iki kişilik yaşadı bu hayatı çocuklarından sonra. Benim eşim sosyal medyayı hobi olsun diye kullanmaya başlamıştı. Sonrasında sosyal medyada biraz ilerleyince kendisinin maddi kazanç elde edeceğini anladı. Orada stresini attı. İşin sonunda da sosyal medya sayesinde iş sahibi oldu. Neden ameliyat oldu çünkü eşim öyle istedi."
Ünlü fenomen Neşe Özkan kimdir?
Neşe Özkan, 28 yaşında iki çocuk annesi bir sosyal medya fenomeniydi. Geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Özkan, özellikle Show TV’nin sevilen gündüz kuşağı programı "Gelin Evi" ile tanındı. Programdaki enerjik ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazanan Özkan, sosyal medya platformlarında da aktifti.
Neşe Özkan, paylaşımlarıyla birçok kişiye ulaşmış ve sosyal medyada trend olmayı başarmıştı. Özellikle günlük yaşamından kesitler ve eğlenceli içerikleriyle takipçileri tarafından çok seviliyordu.
Neşe Özkan, estetik operasyonlar sonrası yaşadığı trajik ölüm haberiyle gündeme geldi. Karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında meydana gelen komplikasyonlar sonucunda hayatını kaybetti.