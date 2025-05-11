https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/hakkaride-sap-hastaligi-goruldu-hayvan-hareketleri-durduruldu-1096136650.html
Hakkari'de şap hastalığı görüldü: Hayvan hareketleri durduruldu
Hakkari'de şap hastalığı görüldü: Hayvan hareketleri durduruldu
Sputnik Türkiye
Hakkari'nin Derecik ilçesinde tespit edilen SAT-1 serotipi şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu. Kaymakamlık, hayvanların meraya... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T23:49+0300
2025-05-11T23:49+0300
2025-05-11T23:49+0300
türki̇ye
hakkari
şap salgını
hastalık
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
bulaşıcı hastalık
kronik hastalık
salgın hastalık
hayvan
hayvan hakları
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine hayvan giriş çıkışı yasaklandı.Hakkari'nin Derecik ilçesinde 'SAT-1 serotipi şap hastalığı' vakası tespit edildi. Hastalığın yayılımını önlemek için ilçede tüm hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu ve hayvanların meraya çıkışı yasaklandı. Kaymakamlık, hayvan sahiplerinin hayvanlarını ahır/ağıl içinde tutmasını zorunlu kıldığını, aksi halde cezai işlem uygulanacağını açıkladı. Dışarıda tespit edilen hayvanların aynı gün kesime sevk edileceği belirtilerek halkı kurallara uyması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/canakkalenin-can-ilcesinde-sap-hastaligi-goruldu-koye-giris-cikislar-durduruldu-1095208680.html
türki̇ye
hakkari
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hakkari, şap salgını, hastalık, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, hayvan, hayvan hakları, hayvan yasası, küçükbaş hayvan, karantina
hakkari, şap salgını, hastalık, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, hayvan, hayvan hakları, hayvan yasası, küçükbaş hayvan, karantina
Hakkari'de şap hastalığı görüldü: Hayvan hareketleri durduruldu
Hakkari'nin Derecik ilçesinde tespit edilen SAT-1 serotipi şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu. Kaymakamlık, hayvanların meraya çıkarılmasını yasaklarken, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını duyurdu.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine hayvan giriş çıkışı yasaklandı.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde 'SAT-1 serotipi şap hastalığı' vakası tespit edildi. Hastalığın yayılımını önlemek için ilçede tüm hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu ve hayvanların meraya çıkışı yasaklandı.
Kaymakamlık, hayvan sahiplerinin hayvanlarını ahır/ağıl içinde tutmasını zorunlu kıldığını, aksi halde cezai işlem uygulanacağını açıkladı. Dışarıda tespit edilen hayvanların aynı gün kesime sevk edileceği belirtilerek halkı kurallara uyması istendi.