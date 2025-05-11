https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/hakkaride-sap-hastaligi-goruldu-hayvan-hareketleri-durduruldu-1096136650.html

Hakkari'de şap hastalığı görüldü: Hayvan hareketleri durduruldu

Hakkari'de şap hastalığı görüldü: Hayvan hareketleri durduruldu

Sputnik Türkiye

Hakkari'nin Derecik ilçesinde tespit edilen SAT-1 serotipi şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu. Kaymakamlık, hayvanların meraya... 11.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-11T23:49+0300

2025-05-11T23:49+0300

2025-05-11T23:49+0300

türki̇ye

hakkari

şap salgını

hastalık

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

bulaşıcı hastalık

kronik hastalık

salgın hastalık

hayvan

hayvan hakları

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Hakkari'nin Derecik ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine hayvan giriş çıkışı yasaklandı.Hakkari'nin Derecik ilçesinde 'SAT-1 serotipi şap hastalığı' vakası tespit edildi. Hastalığın yayılımını önlemek için ilçede tüm hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu ve hayvanların meraya çıkışı yasaklandı. Kaymakamlık, hayvan sahiplerinin hayvanlarını ahır/ağıl içinde tutmasını zorunlu kıldığını, aksi halde cezai işlem uygulanacağını açıkladı. Dışarıda tespit edilen hayvanların aynı gün kesime sevk edileceği belirtilerek halkı kurallara uyması istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250407/canakkalenin-can-ilcesinde-sap-hastaligi-goruldu-koye-giris-cikislar-durduruldu-1095208680.html

türki̇ye

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hakkari, şap salgını, hastalık, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, hayvan, hayvan hakları, hayvan yasası, küçükbaş hayvan, karantina