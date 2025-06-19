https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/antalyada-yanan-evde-parasini-kaybetmisti-yanan-80-bin-lira-merkez-bankasi-tarafindan-yenisiyle-1097168495.html
Antalya'da yanan evde parasını kaybetmişti: Yanan 80 bin lira Merkez Bankası tarafından yenisiyle değiştirildi
Antalya'da yanan evde parasını kaybetmişti: Yanan 80 bin lira Merkez Bankası tarafından yenisiyle değiştirildi
Sputnik Türkiye
Serik'teki yangında eviyle birlikte birikimlerini de kaybeden 80 yaşındaki Ahmet Özkan’ın yanan banknotları, Merkez Bankası’nın desteğiyle yenileriyle... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T18:42+0300
2025-06-19T18:42+0300
2025-06-19T18:42+0300
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hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
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Antalya'da 5 Haziran’da çıkan yangında evini ve 80 bin lira birikimini kaybeden yaşlı adamın parası yenisiyle değiştirildi.Serik ilçesindeki evde tüp değişimi sırasında kaçak kontrolü yapmak isteyen Özkan’ın çakmakla kontrol denemesi sonucu çıktığı belirlenen yangında, eşyalarla birlikte evde saklanan 80 bin lira nakit para da alevlere teslim oldu.Yangın sonrası Karataş Mahallesi Muhtarı Sadi Kahya, devreye girerek Merkez Bankası'yla iletişime geçti. Yanan paraların tespiti ve değerlendirmesi için İletişim Komisyonu’na yapılan başvuru olumlu sonuçlandı. Sabah'ın haberine göre; Yapılan incelemelerin ardından Ahmet Özkan’ın zarar gören 80 bin lirası, Merkez Bankası tarafından yenisiyle değiştirildi.Özkan, parasını mahalle muhtarı Sadi Kahya aracılığıyla teslim alırken "Devletimiz var olsun" dedi. Gazetecilere duygularını dile getiren yaşlı adam destek olan yetkililere teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/antalyada-15-katli-apartmanda-yangin-panigi-6-kisi-hastaneye-kaldirildi-1096522550.html
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antalya, merkez bankası, para, eski para, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
antalya, merkez bankası, para, eski para, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
Antalya'da yanan evde parasını kaybetmişti: Yanan 80 bin lira Merkez Bankası tarafından yenisiyle değiştirildi
Serik'teki yangında eviyle birlikte birikimlerini de kaybeden 80 yaşındaki Ahmet Özkan’ın yanan banknotları, Merkez Bankası’nın desteğiyle yenileriyle değiştirildi. Özkan, iade edilen parası için yetkililere teşekkür etti.
Antalya'da 5 Haziran’da çıkan yangında evini ve 80 bin lira birikimini kaybeden yaşlı adamın parası yenisiyle değiştirildi.
Serik ilçesindeki evde tüp değişimi sırasında kaçak kontrolü yapmak isteyen Özkan’ın çakmakla kontrol denemesi sonucu çıktığı belirlenen yangında, eşyalarla birlikte evde saklanan 80 bin lira nakit para da alevlere teslim oldu.
Yangın sonrası Karataş Mahallesi Muhtarı Sadi Kahya, devreye girerek Merkez Bankası'yla iletişime geçti. Yanan paraların tespiti ve değerlendirmesi için İletişim Komisyonu’na yapılan başvuru olumlu sonuçlandı. Sabah'ın haberine göre; Yapılan incelemelerin ardından Ahmet Özkan’ın zarar gören 80 bin lirası, Merkez Bankası tarafından yenisiyle değiştirildi.
Özkan, parasını mahalle muhtarı Sadi Kahya aracılığıyla teslim alırken "Devletimiz var olsun" dedi. Gazetecilere duygularını dile getiren yaşlı adam destek olan yetkililere teşekkür etti.